Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
FOTO Rukometaši se vratili u Hrvatsku: 'Ne želimo se miješati u politiku, ali zaslužili smo lijep doček s Thompsonom'
Tomašević i Možemo ponizili su rukometnu reprezentaciju, a Zagreb je prestao biti glavni grad svih Hrvata
FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
Viralna objava našeg rukometaša nakon otkazivanja dočeka: 'Dokle više, Zagrebe?'
Nema dočeka, ali ima nagrade: Evo koliko će rukometaši od države dobiti za europsku broncu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZ MINUTE U MINUTU

FOTO/VIDEO Anušić opleo po Tomaševiću, javila se i Dalija Orešković, pljušte reakcije na otkazani doček, opet se javili rukometaši

Docek broncanih rukometasa na zracnoj luci Franjo Tudjman
Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 08:33

Doček rukometaša trebao se održati danas na glavnom zagrebačkom trgu uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže, međutim rukometaši su htjeli i Thompsona pa je sve na kraju otkazano

* Hrvatski rukometaši osvojili su brončanu medalju na Europskom prvenstvu
* Zbog zabrane nastupa Marka Perkovića Thompsona, otkazan je doček na zagrebačkom trgu 

9:30 - Što mislite tko je u pravu, Tomašević ili rukometaši? Odgovorite nam u anketi 

8:30 - Nije se dugo morala čekati reakcija reprezentativaca na otkazivanje dočeka. Vratar Matej Mandić, zajedno sa suigračima Tinom Lučinom, Davidom Mandićem i kapetanom Ivanom Martinovićem, podijelio je fotografiju sablasno praznog Trga bana Jelačića. Preko nje je stajalo pitanje koje je saželo sve njihovo razočaranje: "Dokle više, Zagrebe???". Objave su dodatno bile popraćene Thompsonovom glazbom, čime je stav igrača postao nedvosmislen. Više pročitajte ovdje. 

8:15 - Čestitke rukometašima na osvojenoj medalji! Čestitka Tomaševiću na obrani ustavnih vrijednosti! Zagreb kao glavni grad mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije! - komentirala je na Facebooku saborska zastupnica Dalija Orešković. 

8:00 - Zagrebački gradonačelnik i njegova gradska vlast ispriječili su se između hrvatskih rukometaša i milijuna navijača, stotinu tisuća Hrvatica i Hrvata, koji bi kao i uvijek, u glavnom gradu dočekali naše sportske heroje. Kad se gradska politika umjesto komunalnom bavi politikom ideološke cenzure i nametanjem svojih “istina”, onda je rezultat poražavajući. Europska bronca koju su naši sportski ratnici zajedno s našim izbornikom Sigurdssonom izborili za Hrvatsku i srcem i glavom i sportskim duhom, ostat će bez zaslužene proslave u glavnom gradu. Sve zato jer zagrebačka vlast izmišljanjem fašizacije pokušava politički profitirati, a zapravo je narodu i rukometašima ukrala zasluženu proslavu. To je sramota koja neće potamniti medalje naših rukometaša, ali se ta sramota neće moći zaboraviti - napisao je na Facebooku ministar Ivan Anušić. 

7:30 - Doček rukometaša trebao se održati danas na glavnom zagrebačkom trgu uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže. Sam program dočeka trebao je početi u 15 sati. Međutim, rukometaši su željeli da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Međutim, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja grad. Kako niti jedna strana nije željela popustiti, doček u Zagrebu je otkazan.

FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša

FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
Docek broncanih rukometasa na zracnoj luci Franjo Tudjman
1/29
Ključne riječi
Doček rukometaša rukometaši

Komentara 58

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
08:53 02.02.2026.

Zabrane domoljubnih simbola, riječi, pozdrava i pjesama. Neki bi rekli, ovo je rat protiv Hrvata samo drugim oružjem.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
08:48 02.02.2026.

Mrze nas iz dna duse.

AN
AnimaTor
08:57 02.02.2026.

Nek se upitaju svi ti zabranitelji , Tomašević , Orešković ,..itd..itd...Što su oni napravili za republiku Hrvatsku.Kako tu u Hrvatskoj tako i van Hrvatske , u inozemstvu. Napravili su samo jedan Grand Zero , Ništa..Dapaće štetoćine su koji se hrane od našeg poreznog novca.Paraziti koji nisu ništa pridonijeli boljitku ni Zagreba a ni republike Hrvatske.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!