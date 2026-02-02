FOTO/VIDEO Anušić opleo po Tomaševiću, javila se i Dalija Orešković, pljušte reakcije na otkazani doček, opet se javili rukometaši

* Hrvatski rukometaši osvojili su brončanu medalju na Europskom prvenstvu

* Zbog zabrane nastupa Marka Perkovića Thompsona, otkazan je doček na zagrebačkom trgu

9:30 - Što mislite tko je u pravu, Tomašević ili rukometaši? Odgovorite nam u anketi

8:30 - Nije se dugo morala čekati reakcija reprezentativaca na otkazivanje dočeka. Vratar Matej Mandić, zajedno sa suigračima Tinom Lučinom, Davidom Mandićem i kapetanom Ivanom Martinovićem, podijelio je fotografiju sablasno praznog Trga bana Jelačića. Preko nje je stajalo pitanje koje je saželo sve njihovo razočaranje: "Dokle više, Zagrebe???". Objave su dodatno bile popraćene Thompsonovom glazbom, čime je stav igrača postao nedvosmislen. Više pročitajte ovdje.

8:15 - Čestitke rukometašima na osvojenoj medalji! Čestitka Tomaševiću na obrani ustavnih vrijednosti! Zagreb kao glavni grad mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije! - komentirala je na Facebooku saborska zastupnica Dalija Orešković.

8:00 - Zagrebački gradonačelnik i njegova gradska vlast ispriječili su se između hrvatskih rukometaša i milijuna navijača, stotinu tisuća Hrvatica i Hrvata, koji bi kao i uvijek, u glavnom gradu dočekali naše sportske heroje. Kad se gradska politika umjesto komunalnom bavi politikom ideološke cenzure i nametanjem svojih “istina”, onda je rezultat poražavajući. Europska bronca koju su naši sportski ratnici zajedno s našim izbornikom Sigurdssonom izborili za Hrvatsku i srcem i glavom i sportskim duhom, ostat će bez zaslužene proslave u glavnom gradu. Sve zato jer zagrebačka vlast izmišljanjem fašizacije pokušava politički profitirati, a zapravo je narodu i rukometašima ukrala zasluženu proslavu. To je sramota koja neće potamniti medalje naših rukometaša, ali se ta sramota neće moći zaboraviti - napisao je na Facebooku ministar Ivan Anušić.

7:30 - Doček rukometaša trebao se održati danas na glavnom zagrebačkom trgu uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže. Sam program dočeka trebao je početi u 15 sati. Međutim, rukometaši su željeli da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Međutim, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja grad. Kako niti jedna strana nije željela popustiti, doček u Zagrebu je otkazan.

