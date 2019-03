Loše navike s hranom zbog kojih se stalno debljate

Loše navike vezane uz hranu, spavanje te općenito stil života debljaju nas, a da toga ponekad nismo ni svjesni. Kasne večere, hrana na velikim tanjurima, pa čak i izbjegavanje svakodnevnog vaganja samo su neke od navika koje utječu na prikupljanje viška kilograma. No, riješite se zabluda! Uz malo truda, poneku novu (dobru) naviku i održavanje discipline možete izbjeći debljanje.

Za početak izbacite gazirana pića, uvedite disciplinu u spavanju te pročitajte istraživanja koja su sakupili stručnjaci s portala Women’s health i tako potvrdili negativan učinak loših navika. Ubuduće se više informirajte o zdravoj prehrani.

1. Konzumiranje nemasne ili hrane s malo masnoća

Proizvodi s niskim udjelom masti ili bez masti štede tek nekoliko kalorija. Bezopasne masnoće zamijenjene su lošom izvedbom ugljikohidrata koji se brzo probavljaju i prouzrokuju navalu šećera, a odmah nakon toga osjećaj gladi.

2. Ignoriranje nutricionističkih savjeta i izbjegavanje vaganja

Ako se informirate o prehrani, veća je vjerojatnost da ćete izgubiti suvišne kilograme. Kanadski istraživači poslali su savjete o prehrani i vježbanju tisuću ljudi i otkrili kako su primatelji počeli zdravije jesti te su uveli fizičku aktivnost u svoj dnevni raspored. I redovito vaganje, vjerovali ili ne, može pomoći u gubljenju suvišnih kilograma. Istraživači sa sveučilišta Minnesota otkrili su da oni koji se svaki dan važu gube dvostruko više na težini od onih koji se ne važu redovito. Dobro je vagati se svaki dan u isto vrijeme.

3. Previše ili premalo sna

Prema istraživanju Wake Foresta, osobe koje su na dijeti i spavaju pet sati ili manje nakupe do dva i pol puta više masnoća oko trbuha dok oni koji spavaju više od osam sati nakupe tek malo manje masnoća. Za optimalnu težinu trebalo bi u prosjeku noću spavati šest ili sedam sati.

4. Konzumiranje besplatnih zalogaja u restoranima

Iako su zalogajčići koji se nude u restoranima prije glavnog jela ukusni, oni sadrže nepotrebne kalorije i zato biste ih trebali izbjegavati. Grickalice, keksi, čips s umakom i slične namirnice sadrže samo prazne kalorije te ih možemo smatrati junk foodom.

5. Konzumiranje gaziranih sokova, čak i dijetnih

Prema istraživanju iz 2005. godine, pijenje jednog ili dva gazirana soka dnevno povećava mogućnost da budete pretili za gotovo 33 posto. Slična situacija je i s dijetnim gaziranim sokovima koji zbog umjetnih zaslađivača koje sadrže samo otvaraju apetit. Umjesto sokova birajte vodu jer prema jednom istraživanju sudionici koji su popili dvije čaše vode prije obroka izgubili su 30 posto više od težine od onih ispitanika koji nisu pili vodu.

6. Preskakanje obroka

Mnogi preskaču obroke jer smatraju da će na taj način smršavjeti. No, preskakanje obroka zapravo vodi k pretilosti, osobito kad je riječ o doručku. Istraživanje iz American Journal of Epidemiology otkriva da osobe koje preskaču doručak imaju 4,5 puta veću mogućnost da postanu pretile. Tome je tako jer preskakanje obroka usporava metabolizam i pojačava glad. Samim time dolazi do prejedanja pri sljedećem obroku.

7. Prebrzo jedenje

Jeste li znali da je želucu potrebno 20 minuta da kaže vašem mozgu da mu je dovoljno? Prema istraživanju objavljenom u Journal of the American Dietetic Association, oni koji sporo jedu unose 66 kalorija manje po obroku, ali u usporedbi s onima koji brzo jedu, osjećaju kao da su pojeli više.

8. Previše gledanja televizije

Prema istraživanju Sveučilišta Vermont, ispitanici s prekomjernom težinom koji su smanjili vrijeme provedeno uz televizor za 50% sagorjeli su u prosjeku dodatnih 119 kalorija na dan. Dok gledate televiziju, zaposlite ruke suđem ili rubljem kako ne biste posegnuli za grickalicama.

9. Naručivanje kombiniranih obroka

Naručivanje kombiniranih obroka možda štedi nekoliko kuna, ali s njima dobivate previše hrane. Istraživanje objavljeno u Journal of Public Policy & Marketing pokazuje da naručivanje takvih obroka nosi sa sobom dodatnih sto ili više kalorija u odnosu na pojedinačno naručivanje. Prije naručivanja razmislite treba li vam odrezak ili sendvič s pićem, prilogom i desertom.

10. Švedski stol

Svi koji žele izgubiti kilograme velikog neprijatelja pronalaze i u švedskom stolu koji mami obilnim količinama hrane. Ako se nađete na ručku ili večeri koja podrazumijeva švedski stol, sjednite leđima okrenuti trpezi kako biste izbjegli fokusiranje na hranu.

11. Jedenje iz velikih tanjura

Mnogo hrane na velikom tanjuru automatski podrazumijeva i mnogo kalorija. Držite porcije pod kontrolom birajući manje tanjure,

12. Postavljanje tanjura na stol

Umjesto da hranu poslužujete na stolu, poslužujte je iz kuhinje. Istraživanje časopisa Obesity otkrilo je da ljudi konzumiraju čak 35 posto više hrane kada se hrana poslužuje za stolom. Ljudi će se ustručavati tražiti više hrane ako to znači da se morate dići od stola i donijeti je iz kuhinje.

13. Bijeli kruh

Pretili ljudi koji u prehranu uvrste cjelovite žitarice lakše gube kilograme, tvrdi studija objavljena u časopisu American Journal of Clinical Nutrition. Integralne namirnice sadrže više vlakana i nutritivno su jače od rafiniranih žitarica.

14. Veliki zalogaji

Istraživanja pokazuju da ljudi koji uzimaju velike zalogaje konzumiraju 52 kalorije više u jednom navratu od onih koji uzimaju manje zalogaje i žvaču hranu duže. Manji zalogaji povećavaju sitost, a užitak u hrani je veći.

15. Kasne večere

Prema novom istraživanju objavljenom u časopisu Obesity, oni koji jedu iza 20 sati navečer tada unesu većinu kalorija u danu i imaju najviši indeks tjelesne mase.

