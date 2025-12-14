Skandal u našem nogometu! Mišković pun bijesa napustio stadion, razlog je nevjerojatan

Posljednji dvoboj 17. kola HNL-a između Istre 1961 i Rijeke nije bio samo obilježen prekidom utakmice zbog preguste magle koja je učinila vidljivost na stadionu Aldo Drosina gotovo pa nepostojećom, već i zbog jedne nevjerojatne situacije s predsjednikom Rijeke Damirom Miškovićem.

Prvom čovjeku HNK Rijeke, koji uz to obnaša i dužnost dopredsjednika HNS-a ulazak na stadion bio je ozbiljno doveden u pitanje. Zašto? Odgovor na to pitanje ostao je nepoznat svima osim domaćinima.

Po dolasku pred stadion, Miškovića i njegove suradnike dočekala je krajnje neobična scena. Umjesto uobičajenog prolaska na službeni parking, uslijedilo je ispitivanje identiteta i jasna poruka da ulaz nije dopušten. Riječ je o parkiralištu koje koristi već gotovo četrnaest godina, od trenutka kada je preuzeo vođenje Rijeke, pri svakom gostovanju na Derbiju della Učka. Nakon dužeg natezanja sa zaštitarskom službom, stiglo je novo objašnjenje, mjesta za predsjednika gostujućeg kluba jednostavno nema.

Tek nakon toga Mišković je uspio pronaći parkirno mjesto i ući na tribine ‘Drosine’ zajedno s najbližim suradnicima. No njegov boravak na stadionu nije potrajao. Tijekom jednog prekida igre javio se telefonom predsjedniku Istre 1961 i uz dozu ironije zahvalio na “gostoprimstvu” prema čelnim ljudima HNK Rijeke i riječkim navijačima. Razgovor je završio pozdravom, te se odmah uputio u automobil i u vožnju natrag prema Rijeci.

Odlazak iz Pule bio je jasan čin protesta. Mišković je stadion napustio duboko razočaran činjenicom da domaćin nije pokazao ni osnovnu razinu sportskog ponašanja i elementarne pristojnosti koje bi trebale biti standard.

Nakon što su doznali što se dogodilo, novinari su stupili u kontakt s predsjednikom aktualnog hrvatskog prvaka. Potvrdio je da je sve točno, ali nije želio ulaziti u dodatna pojašnjenja niti davati izjave. Razlog je bio jednostavan, već je bio na cesti, na putu prema Rijeci. I bez ijedne izgovorene rečenice, njegova odluka govorila je dovoljno o tome kako se osjeća i što misli o cijelom događaju.