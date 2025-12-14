Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NEVIĐENA SITUACIJA

Skandal u našem nogometu! Mišković pun bijesa napustio stadion, razlog je nevjerojatan

Rijeka: VIP loža na susretu Rijeke i Belupa
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
14.12.2025.
u 20:00

Nakon što su doznali što se dogodilo, novinari su stupili u kontakt s predsjednikom aktualnog hrvatskog prvaka. Potvrdio je da je sve točno, ali nije želio ulaziti u dodatna pojašnjenja niti davati izjave

Posljednji dvoboj 17. kola HNL-a između Istre 1961 i Rijeke nije bio samo obilježen prekidom utakmice zbog preguste magle koja je učinila vidljivost na stadionu Aldo Drosina gotovo pa nepostojećom, već i zbog jedne nevjerojatne situacije s predsjednikom Rijeke Damirom Miškovićem

Prvom čovjeku HNK Rijeke, koji uz to obnaša i dužnost dopredsjednika HNS-a ulazak na stadion bio je ozbiljno doveden u pitanje. Zašto? Odgovor na to pitanje ostao je nepoznat svima osim domaćinima.

Po dolasku pred stadion, Miškovića i njegove suradnike dočekala je krajnje neobična scena. Umjesto uobičajenog prolaska na službeni parking, uslijedilo je ispitivanje identiteta i jasna poruka da ulaz nije dopušten. Riječ je o parkiralištu koje koristi već gotovo četrnaest godina, od trenutka kada je preuzeo vođenje Rijeke, pri svakom gostovanju na Derbiju della Učka. Nakon dužeg natezanja sa zaštitarskom službom, stiglo je novo objašnjenje, mjesta za predsjednika gostujućeg kluba jednostavno nema.

Tek nakon toga Mišković je uspio pronaći parkirno mjesto i ući na tribine ‘Drosine’ zajedno s najbližim suradnicima. No njegov boravak na stadionu nije potrajao. Tijekom jednog prekida igre javio se telefonom predsjedniku Istre 1961 i uz dozu ironije zahvalio na “gostoprimstvu” prema čelnim ljudima HNK Rijeke i riječkim navijačima. Razgovor je završio pozdravom, te se odmah uputio u automobil i u vožnju natrag prema Rijeci. 

VEZANI ČLANCI:

Odlazak iz Pule bio je jasan čin protesta. Mišković je stadion napustio duboko razočaran činjenicom da domaćin nije pokazao ni osnovnu razinu sportskog ponašanja i elementarne pristojnosti koje bi trebale biti standard.

Nakon što su doznali što se dogodilo, novinari su stupili u kontakt s predsjednikom aktualnog hrvatskog prvaka. Potvrdio je da je sve točno, ali nije želio ulaziti u dodatna pojašnjenja niti davati izjave. Razlog je bio jednostavan, već je bio na cesti, na putu prema Rijeci. I bez ijedne izgovorene rečenice, njegova odluka govorila je dovoljno o tome kako se osjeća i što misli o cijelom događaju.

Ključne riječi
Rijeka predsjednik nogomet HNL Istra 1961 HNK Rijeka damir mišković

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
21:02 14.12.2025.

Ovo je strašno što su mu Istrani učinili.

KU
Kujttim
21:13 14.12.2025.

Potpredsjednik HNS-a, g. Mišković, ne treba kmečati po novinama. Moćni ljudi rješavaju ovakve situacije tiho, ali odlučno. Bahatost NK Istre neće proći nekažnjeno: HNS ima mehanizme kojima se neprofesionalni klubovi sankcioniraju, a ovakvo vrijeđanje i ponižavanje dužnosnika i gostujućeg klubaa neće biti tolerirano. Bahatluk se naplaćuje kroz suđenje na štetu neprofesionalnog kluba, u ovom slučaju NK Istre. To je jedini recept za discipliniranje neposluđnik. Udariš ih po blagajni i oduzmeš 6 do 7 bodova na proljeće.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!