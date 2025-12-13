Naši Portali
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
FOTO Što maleni Bloom radi u Italiji?: Maja Šuput otkrila sa je sin otputovao bez nje, pohvalila se što je napravio prvi put

VL
Autor
Vecernji.hr
13.12.2025.
u 19:30

Maja se jutros javila iz hotela u Rijeci, nakon što je večer prije pjevala na otvorenju jednog shopping centra, a otkrila je da je Bloom u Italiji

Pjevačica Maja Šuput često se na društvenim mrežama javi s nastupa, ali dijeli i privatne fotke i videa, a posebna zvijezda njezinog profila je njezin sin Bloom koji je i sada privukao puno pozornosti. Naime, Maja se jutros javila iz hotela u Rijeci, nakon što je večer prije pjevala na otvorenju jednog shopping centra, a otkrila je da je Bloom u Italiji. 'Dok mama radi, Bloom u Italiji ide na prvi sat skijanja', napisala je uz fotografiju na kojoj četverogodišnjak pozira u skijaškoj opremi, a pokazala je i kako skija. 'Prvi put. I evo ga', napisala je uz video u kojem se Bloom na skijama spušta niz snježnu padinu, a uz njega je instruktorica, koja pazi da ne padne.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Maja je jučer unijela dašak blagdanske čarolije u domove svojih obožavatelja i prije samog Božića, podijelivši neodoljiv video sa svojim sinčićem Bloomom u glavnoj ulozi. U preslatkom videu, koji je zapravo kompilacija trenutaka s božićnog fotografiranja, vidimo Maju i četverogodišnjeg Blooma kako uživaju u idiličnoj atmosferi. Odjeveni u identične karirane pidžame, skaču po krevetu, smiju se i grle, a u jednom trenutku Bloom se zaigrano bori jastukom u obliku golemog slatkiša s jednom djevojčicom. Video prikazuje i njihove druge, glamuroznije kombinacije. Maja je zablistala u ulozi atraktivne Mrazice, odjevena u pripijenu crvenu haljinicu i visoke lakirane čizme iste boje, dok je maleni Bloom bio presladak u kostimu Djeda Božićnjaka, s neodoljivim papučama u obliku medenjaka. Cijeli set u blagdanskom duhu dodatno je doprinosio toploj i bajkovitoj atmosferi.

FOTO Spektakl A-strana banda u Tvornici kulture oduševio je publiku svih generacija
"Mi smo sebi napravili Božić prije Božića jer smo išli na tradicionalno fotkanje ali nismo znali da nas i snimaju za uspomenu. Uživamo beskrajno na slikanju, a dok čekamo fotke hvala na ovom divnom, tajno snimanom videu", napisala je Maja uz objavu, otkrivši kako je i sama bila iznenađena ovim dirljivim poklonom. Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje te su je obasuli pozitivnim komentarima i komplimentima. "Ljubice moja, oči moje lipe, a vidim i curica je jedna s vama, lipo, pregenijalno je", samo je jedan od komentara koji svjedoči o toplini koju je video izazvao. 

Instagram Bloom Tatarinov Maja Šuput showbiz

