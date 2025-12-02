Najčešći uzroci proljeva kod djece - antibiotici i kako ih ublažiti

Proljev potaknut uzimanjem antibiotika nastaje zbog smanjenja količine dobrih bakterija u crijevima. Javlja se u gotovo 5–39% slučajeva i ovisi o tipu antibiotika. Može varirati od običnog proljeva do ozbiljnih oblika kolitisa. Najčešće počinje 5–10 dana nakon početka terapije i može potrajati i nekoliko tjedana nakon završetka.

Kako doskočiti problemu proljeva?

Prevencija i terapija antibiotikom uzrokovanog proljeva kod djece ovise o ozbiljnosti simptoma. Blagi oblici mogu proći spontano, dok teže kliničke slike poput kolitisa i pseudomembranoznog kolitisa zahtijevaju bolničko liječenje.



Ključ je u racionalnom korištenju antibiotika, uz dodatnu brigu o higijeni ruku, osobito u bolnicama, kako bi se spriječila zaraza bakterijom Clostridium difficile, koja može uzrokovati ozbiljan proljev s potrebom za hospitalizacijom.

Dodaci prehrani kao pomoć uz antibiotik

Ono što provjereno možemo odmah poduzeti, bez bojazni, jest primjena dodatka prehrani uz antibiotik. Kod nekih sojeva treba odvojiti primjenu od antibiotika, ali kod Saccharomyces boulardii to nije slučaj. On se može uzimati istovremeno s antibioticima.



WGO i ESPGHAN preporučuju Saccharomyces boulardii kao prvu opciju ili Lacticaseibacillus rhamnosus ( L. rhamnosus ) GG za prevenciju proljeva uzrokovanog antibioticima. Dodatke prehrani treba davati već s prvim danom terapije i nastaviti ih barem tjedan dana nakon prestanka simptoma.

Zašto preporučiti BULARDI Junior ?

10 puta veća površina kvasca Saccharomyces boulardii u usporedbi s bakterijama omogućuje bržu eliminaciju patogena.

u usporedbi s bakterijama omogućuje bržu eliminaciju patogena. Može se primjenjivati istovremeno sa svim antibioticima.

Preporuka WGO-a i ESPGHAN-a za dojenčad, djecu i odrasle.

Inovativna @TECH ambalaža štiti od vlage, UV zraka i kisika – stabilnost je zagarantirana do isteka roka trajanja.

Nisu svi dodaci prehrani isti.

Nisu svi dodaci prehrani isti.

Napisala: dr. med. Vlatka Krizmanić, spec. pedijatrije

