Svaki dan pijete kavu? Evo što to stvarno radi vašem tijelu

VL
Autor
Ana Hajduk
14.12.2025.
u 07:03

Što se stvarno događa s vašim tijelom kada pijete kavu svaki dan? Stručnjaci otkrivaju i dobre i loše strane.

Priznajmo: velika je vjerojatnost da trenutačno pijete kavu dok čitate ovo. U javnom prijevozu, na poslu, za kuhinjskim stolom—kava je naš jutarnji ritual, dnevna nagrada i instant booster raspoloženja. I nije ni čudo. Kava znači miris, toplinu, okus i onaj instant dopaminski udar koji nas budi iz zimskog sna, kaže za Parade registrirana dijetetičarka Bess Berger. Ali osim što nas razbuđuje, kava može imati i ozbiljne zdravstvene prednosti… i nekoliko upozorenja. Evo što se događa u vašem tijelu kada pijete kavu svaki dan.

Nutritivne vrijednosti crne kave (225 ml)

  • Kalorije: 2
  • Proteini, masti, ugljikohidrati, vlakna: 0 g
  • Kofein: ~96 mg
  • Riboflavin i niacin: mali, ali korisni nutritivni doprinos

Što se događa u tijelu kada pijete kavu svaki dan?

1. Unosite antioksidanse kao da je smoothie — samo topliji: Iako nije nutritivna bomba, kava je prepuna antioksidansa koji smanjuju upale i štite stanice. Zvuči dobro jer — je.

2. Budniji ste, fokusiraniji i mentalno "oštriji": Kofein blokira adenozin, kemikaliju zbog koje osjećate umor. Rezultat? Brže misli i bolji fokus.

3. Poboljšavate zdravlje srca: Dvije do tri šalice crne kave dnevno povezane su s boljom funkcijom krvnih žila i smanjenom upalom, kaže preventivna kardio-dijetetičarka Michelle Routhenstein.

4. Možete trenirati jače: Kava može povećati snagu, izdržljivost i sprint-performanse. Sportaši ovo već znaju.

5. Možda smanjujete rizik od Alzheimerove i Parkinsonove bolesti: Zaštitni učinci kofeina pozitivno djeluju na moždane stanice.

6. Stabilizira razinu šećera u krvi: Redovita kava = manji rizik od dijabetesa tipa 2. Ali crna kava je najbolja opcija. Dodaci ruše benefite.

7. Pomažete svojoj jetri: Studije pokazuju da redovita konzumacija može smanjiti rizik od ciroze i raka jetre.

8. Smanjujete rizik od nekih karcinoma: Posebno raka debelog crijeva i endometrija — zahvaljujući antioksidansima i polifenolima.

9. Poboljšava vam raspoloženje: Dopamin raste. Loše raspoloženje pada. Ritual ispijanja kave samo pojačava efekt.

10. Crijeva rade bolje: Da, kava može potaknuti probavu i smanjiti zatvor. Bonus: može povećati razinu "dobrih" bakterija.

11. Moguća nervoza i tjeskoba: Previše kofeina = nemir, napetost, ubrzan rad srca. Svaka osoba ima drugačiji prag tolerancije.

12. Može poremetiti san: Kofein ostaje u tijelu 5–6 sati. Kava nakon 14 sati? Recept za nemirnu noć.

13. Postoji rizik od ovisnosti: Bez kave ujutro — glavobolja, umor i nervoza? Da, to je stvarno.

Kako piti kavu na zdrav način?

  • Ne pretvarajte kavu u milkshake.
  • Birajte nezaslađeno mlijeko ili manje šećera.
  • Koristite kvalitetna zrna i filtriranu vodu.
  • Izbjegavajte kavu nakon 14 sati (osjetljivi čak i ranije).

Koliko kave je "OK"?

  • Do 400 mg kofeina dnevno — oko dvije normalne šalice.
  • Trudnice: do 200 mg.
  • Pazite: velika šalica iz omiljenog kafića često je dvostruka ili trostruka doza

