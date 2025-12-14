Naši Portali
FEMICID U ZAGORJU

Načelnik Bedekovčine o tragediji: 'Vratio se iz Njemačke, kupio je namještaj djeci... Sve je izgledalo normalno'

Bedekovčina: U obiteljskoj kući ubio ženu, a zatim presudio sebi
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
14.12.2025.
u 11:50

Prema dosad dostupnim informacijama, smrtno je stradala žena, a tijekom policijske pretrage kuće i okolnog područja pronađeno je i tijelo muškarca za kojeg se sumnja da je počinio zločin.

U noći sa subote na nedjelju, oko 1 sat, u obiteljskoj kući u Bedekovčini dogodilo se teško ubojstvo. Prema dosad dostupnim informacijama, smrtno je stradala žena, a tijekom policijske pretrage kuće i okolnog područja pronađeno je i tijelo muškarca za kojeg se sumnja da je počinio zločin.

Kako neslužbeno doznaje Zagorje.com, muškarac rođen 1982. godine vatrenim je oružjem usmrtio svoju suprugu (1986.), nakon čega je počinio samoubojstvo u klijeti koja se nalazi nedaleko od obiteljske kuće. Načelnik Općine Bedekovčina Željko Odak potvrdio je za 24sata da je riječ o velikoj tragediji koja je potresla sve sugrađane.-  Sa tugom i nevjericom primili smo ovu vijest. Ovo nije tragedija samo za općinu, nego i za cijelo Zagorje. Izražavamo iskrenu sućut obitelji. U ovakvim trenucima najvažnije je zadržati dostojanstvo i zaštititi obitelj - rekao je Odak za 24sata, dodajući da su nadležne službe provele potrebne izvide.

Posebno je naglasio da je riječ o obitelji s četvero djece, od kojih je troje maloljetno, te da se trenutačno poduzimaju sve potrebne mjere kako bi im se osigurala zaštita i pomoć. - Ništa nije upućivalo na ovakav ishod. Razgovarao sam s obitelji. Rekli su mi da se muškarac nedavno vratio iz Njemačke, pripremao materijal za uređenje kuće i kupovao namještaj za djecu. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo - izjavio je načelnik za 24sata.

Jedna od susjeda obitelji također je za 24sata ispričala da je povremeno znala čuti prepirke, uglavnom kada bi se muškarac vratio kući.-  Dolazio je svakih četrnaest dana. Ona je bila kod kuće i brinula se o djeci. Bila je jako dobra osoba - rekla je susjeda. Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

Ključne riječi
ubojstvo Zagorje femicid

