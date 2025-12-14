Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
Poslušaj
Prijavi grešku
čak i ako mislite da je sigurno

Ovih 8 stvari nikako ne biste smjeli čuvati u garaži tijekom zime: Uklonite ih prije nego što napravite štetu

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
14.12.2025.
u 12:14

Dobro je znati što jednostavno ne pripada u garaži zimi kako biste izbjegli kvarove, dodatne troškove ili čak opasne situacije.

Kada temperature padnu ispod nule, garaža se kod mnogih pretvara u improvizirano skladište svega što ne stane u kuću. No hladnoća, vlaga i negrijani prostor mogu ozbiljno oštetiti stvari koje se na prvi pogled čine potpuno "otporne". Od alata i boja do hrane i elektronike — mnoge stvari jednostavno ne podnose zimu u garaži, što može dovesti do kvarova, troškova ili čak opasnih situacija, prenosi City Magazine. Evo što biste obavezno trebali preseliti na toplije mjesto.

1. Boje i lakovi: Niske temperature uzrokuju zgušnjavanje, razdvajanje i promjenu kemijskog sastava boja. Rezultat? Proizvod se više ne može ravnomjerno nanositi i u pravilu postaje neupotrebljiv — čak i ako limenka djeluje netaknuto.

2. Elektronički uređaji: Elektronika + hladnoća = katastrofa. Kondenzacija može oštetiti unutarnje komponente, a baterije se brže prazne, smrzavaju ili nabubre. Računala, kablovi, zvučnici i bilo što s elektronikom u garaži jednostavno propadaju puno brže.

3. Pića u bocama (posebno gazirana): Smrzavanjem se tekućina širi i može razbiti staklo ili ispucati čepove. Gazirana pića pritom nose dodatni rizik jer pritisak raste — što može rezultirati pravom malom “eksplozijom”.

4. Sjeme i gnojiva: Hladnoća i vlaga drastično smanjuju klijavost sjemena. Gnojiva na niskim temperaturama mijenjaju strukturu, što ih čini manje učinkovitima na proljeće. Ukratko: slabiji rast, lošiji urod.

5. Drveni predmeti: Drvo upija vlagu, pa u hladnoj garaži može početi pucati, savijati se ili razviti plijesan. To uključuje drške alata, namještaj i ukrasne predmete. Česte promjene temperature (otvaranje i zatvaranje garažnih vrata) dodatno pogoršavaju situaciju.

6. Ljepila i brtvila: Na niskim temperaturama ljepila gube ljepljivost, a brtvila postaju kruta i neupotrebljiva. Nakon smrzavanja, njihova učinkovitost nikada više nije ista — čak i ako izgledaju u redu.

7. Električni alati i uređaji s litij-ionskim baterijama: Litij-ionske baterije mrze hladnoću. Niske temperature mogu oštetiti ćelije, smanjiti kapacitet, skratiti vijek trajanja i povećati rizik od potpunog kvara. Bežični alati, aku-baterije, usisavači i powerbankovi trebaju toplu, stabilnu temperaturu.

8. Konzervirana hrana: Konzerviranje ne znači "otporno na sve". U hladnom, vlažnom prostoru limenke mogu zahrđati, a staklenke puknuti. Čak i bez oštećenja ambalaže, smrzavanje može promijeniti teksturu i okus hrane.

Ključne riječi
opasnost zima skladištenje garaža

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!