Ovih 8 stvari nikako ne biste smjeli čuvati u garaži tijekom zime: Uklonite ih prije nego što napravite štetu

Kada temperature padnu ispod nule, garaža se kod mnogih pretvara u improvizirano skladište svega što ne stane u kuću. No hladnoća, vlaga i negrijani prostor mogu ozbiljno oštetiti stvari koje se na prvi pogled čine potpuno "otporne". Od alata i boja do hrane i elektronike — mnoge stvari jednostavno ne podnose zimu u garaži, što može dovesti do kvarova, troškova ili čak opasnih situacija, prenosi City Magazine. Evo što biste obavezno trebali preseliti na toplije mjesto.

1. Boje i lakovi: Niske temperature uzrokuju zgušnjavanje, razdvajanje i promjenu kemijskog sastava boja. Rezultat? Proizvod se više ne može ravnomjerno nanositi i u pravilu postaje neupotrebljiv — čak i ako limenka djeluje netaknuto.

2. Elektronički uređaji: Elektronika + hladnoća = katastrofa. Kondenzacija može oštetiti unutarnje komponente, a baterije se brže prazne, smrzavaju ili nabubre. Računala, kablovi, zvučnici i bilo što s elektronikom u garaži jednostavno propadaju puno brže.

3. Pića u bocama (posebno gazirana): Smrzavanjem se tekućina širi i može razbiti staklo ili ispucati čepove. Gazirana pića pritom nose dodatni rizik jer pritisak raste — što može rezultirati pravom malom “eksplozijom”.

4. Sjeme i gnojiva: Hladnoća i vlaga drastično smanjuju klijavost sjemena. Gnojiva na niskim temperaturama mijenjaju strukturu, što ih čini manje učinkovitima na proljeće. Ukratko: slabiji rast, lošiji urod.

5. Drveni predmeti: Drvo upija vlagu, pa u hladnoj garaži može početi pucati, savijati se ili razviti plijesan. To uključuje drške alata, namještaj i ukrasne predmete. Česte promjene temperature (otvaranje i zatvaranje garažnih vrata) dodatno pogoršavaju situaciju.

6. Ljepila i brtvila: Na niskim temperaturama ljepila gube ljepljivost, a brtvila postaju kruta i neupotrebljiva. Nakon smrzavanja, njihova učinkovitost nikada više nije ista — čak i ako izgledaju u redu.

7. Električni alati i uređaji s litij-ionskim baterijama: Litij-ionske baterije mrze hladnoću. Niske temperature mogu oštetiti ćelije, smanjiti kapacitet, skratiti vijek trajanja i povećati rizik od potpunog kvara. Bežični alati, aku-baterije, usisavači i powerbankovi trebaju toplu, stabilnu temperaturu.

8. Konzervirana hrana: Konzerviranje ne znači "otporno na sve". U hladnom, vlažnom prostoru limenke mogu zahrđati, a staklenke puknuti. Čak i bez oštećenja ambalaže, smrzavanje može promijeniti teksturu i okus hrane.