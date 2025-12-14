Što se događa na fotografiji? Optička iluzija djevojčice 'zaglavljene' u betonu potpuno je zbunila internet

Fotografije koje izgledaju poput optičkih iluzija često zbune promatrače jer na prvi pogled prikazuju nešto što zapravo nije moguće ili što je drugačije od stvarnosti. Takve fotografije igraju se perspektivom, oblicima i bojama, stvarajući efekt koji izaziva zapanjenost, smijeh ili začuđenost, a korisnici društvenih mreža često ih dijele upravo zbog tog zagonetnog dojma. Bizarna optička iluzija koja prikazuje djevojčicu napola "utonulu" u betonsku stazu zbunila je mnoge.

Fotografija objavljena na Redditu natjerala je korisnike da se češu po glavi pokušavajući shvatiti što gledaju. Fotografija na prvi pogled prikazuje djevojčicu koja drži mobitel, dok je ispred nje travnjak, a u pozadini ograda i drveće. Najčudniji dio fotografije jest da je djevojčica u ružičastoj majici do prsiju "zaglavljena" u betonskoj stazi. Mnogi su korisnici bili zbunjeni fotografijom, piše Mirror. "Vidim samo djevojčicu kako izlazi iz cementa", napisao je jedan korisnik.

"To je sirena s pločnika", našalio se drugi. "Hoda po vodi. To je potok. Možete vidjeti bijele kape na vodi", predložio je treći. "To je bio moj prvi instinkt, ali ne funkcionira. To bi morao biti jako dubok potok. Kao neka vrsta betonskog odvodnog jarka", komentirao je treći. Jedan je korisnik predložio svoje rješenje.

"Pretpostavljam da hoda stazom koja je nekoliko metara ispod trave. Ima kameni rub sa strane na koji se naslanja i stapa se s kamenom po kojem hoda zbog niske rezolucije fotografije", objasnio je. "Hvala, neravni rub me zbunio, ali vaše objašnjenje mi je pomoglo da primijetim uzorak staze i shvatio sam", odgovorio je drugi korisnik.

"Trava u prvom planu je viša od staze kojom djevojčica trenutačno hoda. Budući da je trava obrubljena kamenom, a donja staza je kamena, stapaju se. Djevojčica se naslanja na rub višeg dijela. Zumirajte na njezin desni lakat", objasnila je jedna osoba. "Sad to vidim. Vau. I sada to ne mogu ne vidjeti", odgovorila je druga. "Budimo iskreni. Ovo je zapravo samo iluzija zbog toga koliko je loša kvaliteta fotografije", zaključila je treća.