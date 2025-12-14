Dom vam možda nije tako čist kao što mislite: Ovih 6 stvari zahtijeva hitno čišćenje prije blagdana
Priprema doma za blagdane često uključuje temeljito čišćenje da bi prostor bio uredan, mirisan i ugodan za obitelj i goste. Osim estetskog dojma, takvo čišćenje pomaže i u uklanjanju prašine, prljavštine i bakterija, stvarajući zdravije okruženje za sve ukućane. Temeljita organizacija i održavanje čistoće prije blagdana čini prostor spremnim za vesela i opuštena druženja. Čak i ako mislite da je vaš dom čist, vjerojatno se u nekoliko zaboravljenih kutova nakuplja više masnoće, prljavštine i bakterija nego što biste ikada očekivali, a radi se o stvarima koje većina nas koristi svaki dan. Ovo su zadaci čišćenja koje trebate obaviti još danas, piše Daily Mail.
1. Ladica i grijaći element friteze: Friteze su često korišten kuhinjski uređaj, a nažalost, i često zapostavljen. Dok većina ljudi briše košaru nakon svake upotrebe, gotovo nitko ne provjerava ispod grijaćeg elementa gdje se zapečena masnoća, mrvice i staro ulje tiho peku na metalu, što je uobičajena pogreška koju se može izbjeći. Ako se zapusti, nakupljanje može uzrokovati neugodne mirise, dim i nejednako kuhanje, a može predstavljati i opasnost od požara ako počne izgarati.
Isključite fritezu na vrući zrak iz struje i pustite da se potpuno ohladi. Zatim je okrenite naopako i nježno očistite pocrnjele ostatke. Četka s vlaknima ili spužva koja ne grebe i sprej za odmašćivanje uklanjaju zalijepljene ostatke u sekundi. Nemojte prskati previše tekućine izravno na grijaći element jer to može predstavljati opasnost od požara. Umjesto toga nanesite, nanesite malo sredstva na krpu i polirajte je u fazama. Obloge za fritezu na vrući zrak također pomažu u sprječavanju budućeg nakupljanja.
2. Usisivač: Ako vaš usisavač iznenada izgubi snagu, više ne klizi kao prije ili ispušta sumnjiv miris, krivac je gotovo uvijek filter. Većina ljudi ne shvaća da je filter potrebno čistiti svaki mjesec, a neke modele je potrebno u potpunosti zamijeniti nekoliko puta godišnje. Začepljeni filter prisiljava motor da radi jače, što znači manje usisavanja, više buke i kraći vijek trajanja, što bi na kraju moglo uništiti vaš usisavač.
Provjerite filtere. Uklonite prašinu, a zatim ih isperite, ako vaš model to dopušta, ili zamijenite novim filterom. Ako možete, trebali biste obrisati i kantu za smeće (ako je bez vrećice) ili zamijeniti vrećicu. Ponekad se vrećica prepuni i stvara mnoštvo problema. Nemojte zanemariti ni ostatak usisavača jer četka i unutarnje cijevi također trebaju povremenu pozornost. Ako se mučite s uklanjanjem nakupljenog otpada, pronađite tanki, dugi alat, poput ražnjića, da biste posao obavili brzo i jeftino.
3. Vrata i brtva perilice rublja: To je mjesto na koje nitko ne želi gledati, ali što dulje čekate, to je lošije. Gumeni rub bubnju gotovo uvijek skriva nešto neugodno. Vlaga, ostaci deterdženta i zarobljene dlačice stvaraju idealno okruženje za crnu plijesan. Nije samo ružna, već može učiniti da vaša odjeća miriše pljesnivo bez obzira na to koliko puta je perete. Odlijepite gumenu brtvu i obrišite prljavštinu sprejem protiv plijesni ili antibakterijskom otopinom. Nakon toga, s vrućom vodom i tabletom ili tekućinom za čišćenje perilice očistite i unutarnje cijevi da biste spriječili povratak neugodnih mirisa.
4. Madrac: Grinje, mrtva koža i sve ostalo o čemu ne biste željeli razmišljati - to je ono što se krije u vašem madracu. Većina redovito mijenja posteljinu, no madrac ispod često se godinama ne čisti, a upravo on može prikupiti razne nečistoće jer na njemu prosječno provedemo osam sati svake noći. Čak i brzo usisavanje može učiniti vaš krevet svježijim i smanjiti alergene. Skinite posteljinu s kreveta, polako usišite cijelu površinu s pomoću nastavka za madrac ili presvlake (izbjegavajte korištenje istog nastavka koji biste koristili za pod), a zatim poprskajte sprejem za čišćenje tkanina. Zaštita za madrac pomaže u sprječavanju buduće prljavštine.
6. Filter perilice posuđa: Ako je vaša perilica posuđa počela ostavljati čaše mutne ili tanjure malo masne nakon pranja, filter je gotovo sigurno začepljen. Lako ga je zaboraviti jer je pomalo izvan vidokruga, no ondje se skupljaju stara tjestenina, ljuske luka i općenito talog hrane dok ne počnu fermentirati. Odvrnite filter, isperite ga pod toplom vodom i uklonite nečistoće mekanom četkom. Tablete za čišćenje perilice također mogu pomoći u čišćenju unutarnjih cijevi i uklanjanju neugodnih mirisa koji se ondje zadržavaju.
7. Višenamjenske boce za vodu i termosice: One su ekološki prihvatljive, moderne i većina ih danas koristi, no nažalost, boce za vodu mogu biti pravo leglo bakterija, posebno neprozirne boce i to područja oko čepova, poklopaca i silikonskih brtvi. Rastavite poklopac, uklonite gumene brtve i očistite sve skrivene kutove četkom za boce ili nastavkom za čišćenje slamki. Za boce od nehrđajućeg čelika, tjedno namakanje u kipućoj vodi s malo bijelog octa čini čuda.