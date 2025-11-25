Kad forma prestane biti sezonska: Iskustvo koje mijenja način na koji brinemo o sebi

U svijetu u kojem se forma često shvaća kao prolazna obaveza, a zdravlje kao nešto čemu ćemo se “vratiti kad uhvatimo vremena”, Links i Garmin odlučili su napraviti nešto drugačije – pozvati zajednicu na druženje koje mijenja perspektivu. Ne kroz pritisak, ne kroz idealne slike, nego kroz iskustvo. Ono stvarno, opipljivo, životno.

U petak, 28.11., od 15 do 20 sati, Links Arena Park postaje mjesto na kojem se tehnologija spaja sa svakodnevnim životom. Ne kao još jedan tech event, nego kao prostor u kojem svatko može otkriti kako mali uređaj na ruci može potaknuti velike promjene u navikama. Posjetitelji će moći istražiti najnovije Garmin pametne satove, isprobati ih u stvarnim situacijama i vidjeti što znači kad tehnologija ne služi samo kao gadget, nego kao saveznik u stvaranju boljih, trajnijih navika.

Ovdje se ne priča o sezonskoj formi. Ovdje se govori o onim tihim, ali upornim navikama koje čuvaju zdravlje kroz cijelu godinu – o kvalitetnom snu, o smanjenju stresa, o malim pobjedama koje život čine lakšim. Sve to, kroz razgovor, iskustvo i priliku da sami otkrijete kako funkcionira nešto što svakodnevno koristimo, ali rijetko doživimo izbliza.

Foto: Promo

Iako je atmosfera opuštena, ideja iza događaja je ozbiljna: potaknuti nas da prestanemo odgađati brigu o sebi. Da shvatimo da trenuci za promjenu ne dolaze sami – mi ih stvaramo. A možda baš ovdje, isprobavajući uređaj koji mjeri vaš san, ili razgovarajući o tome kako smanjiti stres, po prvi put pomislite: “Možda bih stvarno mogao krenuti danas.”

Kao dodatni poticaj, posjetitelje na dan eventa čekaju i popusti do 40% na odabrane Garmin modele, kao i ekskluzivni dodatni bodovi za sve one koji kupnju obave u poslovnici – mali znak zahvale što su dio priče i prilika da nastave put prema boljem osjećaju i nakon Black Friday euforije.

Ovo nije događaj na koji dolaziš samo pogledati. Ovo je događaj na koji dolaziš osjetiti, isprobati, otkriti nešto novo o sebi i možda se zaljubiti u naviku koja će ti promijeniti godinu, ne samo sezonu.

Vidimo se u Links Arena Parku, 28.11. od 15 do 20 sati.

Dođite, istražite, sudjelujte – jer briga o sebi počinje sada.