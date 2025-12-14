Otkrivamo planove SDP-a za iduću godinu: 'Skrećemo ekonomski ulijevo, ponudit ćemo revolucionarne ideje'

Najjača oporbena stranka SDP priprema ekonomski zaokret ulijevo. Više izvora iz vrha SDP-a potvrdilo nam je kako se upravo radi na novim politikama, a koje će predstaviti članovima i svojim biračima 31. siječnja kada bi se trebala održati stranačka tematsko- izvještajna konvencija. U SDP-u detalje skrivaju, ali i poručuju kako će neke ideje koje će iznjedriti biti revolucionarne, kao i da će njihova ekonomska rješenja obezvrijediti kritike koje se često čuju na račun SDP-a, da su im ekonomske politike gotovo identične onima vladajuće HDZ-a.



Hrvatskoj treba hrabrost da se suoči s problemima iz prošlosti i optimizam da ih možemo riješiti. Trebaju joj i ideje, a mi ćemo svoje predstaviti u siječnju, i to - o progresivnom oporezivanju, drugačijoj raspodjeli poreza na dobit, o hrvatskoj industrijskoj razvojnoj politici i skraćivanju radnog tjedna-kazao je na subotnjoj sjednici Glavnog odbora SDP-a lider te stranke Siniša Hajdaš Dončić i tako ipak dao naslutiti u kojem će smjeru na Iblerovom trgu misle krenuti. Još više je otkrio u nedavnom intervjuu koji je dao u popularnom potkastu Inkubator kada je na pitanje što bi on u ekonomskom smislu napravio kada bi postao premijer naveo nekoliko konkretnih primjera. Od drugačijeg pristupa regionalnom razvoju i drugačijeg poreznog pristupa za razvijene i manje razvijene regije do uvođenja sintetičkog,progresivnog poreza na bogatstvo koje bi, kazao je, uključivalo i sve primitke i imovinu i koji se ne bi koristio za financiranje države već bi se izdvajao u poseban stambeni fond jer su cijene kvadrata i priuštivost krova nad glavom postali jedan od glavnih problema u državi.