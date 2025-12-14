Ovako je počeo teroristički napad u Sydneyu: Kupači se sunčaju i slave Hanuku na plaži Bondi, a onda kreće masovna panika

Kamera za surfanje snimila je trenutak izbijanja pucnjave na plaži Bondi u Sydneyu, tijekom proslave Hanuke, u kojoj je poginulo najmanje 12 osoba, a oko 29 je ranjeno. Poznato je stanje heroja kojeg slavi cijela Australija – prodavača voća Ahmeda al Ahmeda (43), koji je goloruk razoružao jednog od napadača. Njegov rođak se oglasio, potvrdivši da je Ahmed ranjen, ali da je spašavao živote.

Britanski Guardian objavio je snimku na kojoj se vidi kako kupači u panici bježe kada su napadači, koje vlasti opisuju kao teroriste, otvorili vatru. Na početku snimke sve je izgledalo mirno, a zatim su ljudi masovno potrčali u stranu, dok su neki zbunjeno gledali, ne shvaćajući odmah što se događa.

Najmanje 12 osoba poginulo je u terorističkom napadu na plaži Bondi u Sydneyu, uključujući jednog od napadača. Napad je službeno proglašen terorističkim činom i dogodio se tijekom proslave židovskog praznika Hanuke na plaži, ciljajući židovsku zajednicu. Zahvaljujući hrabrosti Ahmeda al Ahmeda (43), vlasnika trgovine voćem, koji je goloruk uspio oduzeti oružje jednom od naoružanih napadača, spriječen je još veći broj žrtava. On je pritom sam ranjen, ali je proglašen nacionalnim herojem.