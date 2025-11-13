Na ovogodišnjem Movember panelu mjerila se razina stresa i rušile predrasude o mentalnom zdravlju

Već treću godinu za redom Merkur osiguranje provodi veliku Movember kampanju koja ima za cilj podizanje svijesti o zdravstvenim problemima muškaraca (rak testisa i prostate te mentalno zdravlje), ali i njihovo poticanje na odlazak na preventivne preglede.

Povodom kampanje i ove godine, u organizaciji Merkur osiguranja, održao se u Movember panel koji je okupio pripadnike muškog spola koju su bili spremni na najveći dokaz hrabrosti – pričanje o svom mentalnom zdravlju.

Kako je tema ovogodišnje Merkurove Movember kampanje poziv na akciju, tj. više djela manje priče, ovog četvrtka u zagrebačkom Grif Baru hrabri panelisti imali su priliku na licu mjesta izmjeriti svoju razinu stresa i analizirati rezultate, od strane stručnjaka.

Foto: Sport-IT

U ulozi panelista i ove godine su se našli svjetski prvaci u veslanju Martin i Valent Sinković te iznimno uspješan i svima poznat poduzetnik Ognjen Bagatin. Osim spomenutih, ovogodišnjem panelu pridružio se i hrvatski glumac Dušan Bućan te jedina dama među gospodom Nataša Barolin Belić, psihoterapeutkinja i certificirana seksualna terapeutkinja. Upravo je gospođa Barolin Belić dala zanimljiv pogled na psihofizičke poteškoće s kojima se muškarci danas suočavaju i kako ih, ako ih uopće, rješavaju.

Panel, koji se održao pod voditeljskom palicom Filipa Brkića, dotaknuo se zanimljivih tema po pitanju preventivnih pregleda općenito, ali s posebnim naglaskom na mentalno zdravlje te i dalje postojeću stigmu kako „pravi muškarci nemaju takve probleme“, a pokazivanje ranjivosti je slabost.

Sudionici ovogodišnjeg panela ipak su pokazali što istinska hrabrost znači te su bez ustručavanja govorili o poteškoćama s kojima se susreću, što privatno što poslovno. Dotakli su se teme održavanja mentalne forme, te izazovima koje donosi svijet sporta, glume, i biznisa.

Foto: Sport-IT

Ono što su svi panelisti za kraj zaključili je da većina muškaraca, unatoč mnogobrojnim edukacijama, kampanjama, pokretima i medijskim iskoracima, i dalje s velikom zadrškom govori o svom mentalnom zdravlju te psihofizičkom stanju. Stoga je potrebno prijeći s brkova na djela i srušiti te tabue i predrasude.

Događaju su prisustvovale i poznate muške osobe, a mnogi su pustili i brkove u znak tradicionalne podrške Movember pokreta. Panelu je prisustvovala i sama Uprava Merkur osiguranja koja također, i privatno i poslovno, nastoji podržati ovakve i slične inicijative.

„Veseli nas što Merkurova Movember kampanja svake godine privlači sve više pozornosti, ali ono što je mnogo važnije je da je rezultat svake sljedeće kampanje sve veći broj preventivnih pregleda. Ono što mi s naše strane možemo učiniti je, kroz ovakve kampanje i posebne akcije, osvijestiti i potaknuti na važne zdravstvene preglede. Tako i ove godine imamo promotivnu akciju od 10% popusta do kraja studenog na dodatno zdravstveno osiguranje health4me Premium. Namjera nam je što veći broj osoba potaknuti na brigu o zdravlju i odlazak na važne preventivne preglede“, izjavio je član Uprave Merkur osiguranja Krešimir Limpić.

Foto: Sport-IT

Pitanju zdravlja i preventivnim pregledima i dalje puno veću pažnju pridaju žene, nego muškarci. Muškarci su više skloni ignorirati svoje zdravstvene probleme i nevoljko pričaju o njima. Praveći se da problema nema, problem ne samo da neće nestati, nego može samo narasti u nešto puno ozbiljnije. Iz tog razloga od velike je važnosti odlaziti na redovite preventivne preglede koji će pravovremeno dijagnosticirati oboljenja. Ovakvi pregledi naročito su važni po pitanju raka prostate gdje nema ranih simptoma oboljenja.

Kako bi ti pregledi bili što dostupniji, uz što manje čekanja, dobro je imati dodatno zdravstveno osiguranje i partnera od povjerenja. Merkur osiguranje, kroz svoje health4me Premium dodatno zdravstveno osiguranje, svojim klijentima omogućuje viši stupanj zdravstvene zaštite, prilagođen njihovim individualnim potrebama i željama. Ovisno o odabranom paketu, s limitima od 300 do 2.000 eura, klijentima su pokriveni troškovi specijalističkih pregleda, dijagnostičkih obrada, laboratorijskih pretraga, fizikalne terapije, malih operacija te drugog liječničkog mišljenja i kućne njege. Merkurovim klijentima na raspolaganju su najbolji specijalisti i medicinske ustanove u Hrvatskoj i svijetu, a svoje zdravstvene probleme rješavaju brzo, bez gužvi i čekanja. A kako bi sve pogodnosti dodatnog zdravstvenog osiguranja bile još dostupnije, Merkur osiguranje, u razdoblju od 1. do 30. studenoga 2025. odobrava 10% popusta na premiju dodatnog zdravstvenog osiguranja health4me Premium program u 1. godini osiguranja.

Foto: Sport-IT

Već dugo nije dovoljno voditi brigu o svom zdravlju samo u slučaju oboljenja, već je potrebno različitim proaktivnim metodama smanjiti mogućnost da do oboljenja uopće dođe. Preventivni pregledi mogu uvelike poboljšati kvalitetu života, spriječiti mnoga oboljenja te smanjiti troškove skupih liječenja. Stoga je potrebno, u sklopu Movember kampanje, a i mimo nje, osvijestiti da brkovi, kao i svi ostali trendovi, jesu važni, ali zdravlje je važnije. Obavite pregled!