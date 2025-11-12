Kada nas tijelo pozove na promjenu: Predstavljen “Vodič za Hashimoto“ Sindy Slipac

U ugodnoj i intimnoj atmosferi Knjižnice Augusta Cesarca održana je promocija knjige “Vodič za Hashimoto – Primjena integrativne i kliničke aromaterapije” autorice Sindy Slipac, integrativne i kliničke aromaterapeutkinje te potpredsjednice AromaVita Instituta za aromaterapiju.

Publika je imala priliku doživjeti inspirativan susret sa znanošću, iskustvom i osobnim svjedočanstvom jer Sindy je svoju knjigu oblikovala iz vlastitog puta ozdravljenja.

Foto: Promo

“Hashimoto me naučio slušati svoje tijelo, a esencijalna ulja otvorila su vrata prema dubljem razumijevanju sebe. Ova knjiga nije samo o Hashimotu – to je priča o povratku ravnoteži, o mirisu promjene i hrabrosti da osluškujemo vlastitu istinu”, istaknula je autorica.

Autorica u knjizi detaljno prikazuje simptome Hashimoto sindroma i način primjene esencijalnih ulja na fizičkoj, emocionalnoj, mentalnoj i duhovnoj razini. Osim aromaterapije, knjiga sadrži savjete o prehrani, fizičkoj aktivnosti, disanju i vizualizacijama, te predstavlja terapijski program AromaLeptir i tehniku AromaFace za emocionalnu refleksoterapiju lica. Vodič pokazuje kako integrativni pristup, utemeljen na znanosti i iskustvu, može podržati cjelovito zdravlje i ravnotežu tijela i duha.

Foto: Promo

Zato se “Vodič za Hashimoto” već ističe kao značajan doprinos novom pogledu na Hashimotov sindrom te kao poziv na cjelovit pristup zdravlju tijela, uma i duha.

Promocija je protekla u ozračju bliskosti i podrške, a gosti su, uz razgovor i mirisne note, doživjeli kako autoimuno stanje može postati početak buđenja.