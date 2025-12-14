Naši Portali
REAKCIJE S MREŽA

Navijači žestoko prozvali dinamovca: 'Oduzmite mu broj! Lik se šeta i sprda, nemojte ga uvoditi'

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL
Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
14.12.2025.
u 17:26

Dinamo se ovom pobjedom vratio na vrh ljestvice sa 35 bodova, bod više od Hajduka dok je Belupo treći sa 25 bodova

Nogometaši Dinama preuzeli su vodstvo na ljestvici HNL-a nakon što su u susretu 17. kola u Koprivnici pobijedili Slaven Belupo s uvjerljivih 5-2.

Josip Mitrović je doveo domaćine u vodstvo već u 2. minuti, no Dinamo je do kraja poluvremena zabio četiri gola, a strijelci su bili Miha Zajc (5, 45+1), Dion Drena Beljo (23) i Ismael Bennacer (35). U drugom dijelu Beljo je zabio još jedan gol za "Modre", dok se kod domaćina među strijelce upisao Igor Lepinjica.

Dinamo se ovom pobjedom vratio na vrh ljestvice sa 35 bodova, bod više od Hajduka dok je Belupo treći sa 25 bodova. Navijači plavih zadovoljni su izvedbom momčadi, ali su prozvali golmane svoje momčadi i Gabriela Vidovića. 

- Zajc je zaslužio skandiranje, svaka čast Boysima, čovjek daje svaku tekmu 120 posto plus strašan je igrač

- Hoće li taj Livaković?

- 1. Dinamo Zagreb 35, 2. Hajduk, HNS, sudačka organizacija 34 boda. Slobodno nastavite, nama je ovako baš zanimljivo

- Bottom line - imamo ekipu koja je vrlo konkurentna za HNL i može do naslova. U EL protiv neuvjerljive Steaue bacit se na glavu i probati uzeti 3 boda, a protiv Danaca pokušati izbjeći veće sramoćenje i vidjeti je li dovoljno za prolaz

- Livaković je Shilton za ove

- Golmani ne znaš koji je gori , Vidovića ne uvoditi više i uzet mu "desetku", lik se šeta i zaj.....", neki su od komentara Dinamovih navijača - neke su od reakcija. 
Dinamo je igrao ali Slaven je danas bio slab.U Dinamu ima igraca koje ja nebi stavio igrat.Misic je kapetan ali on se ne ponasa ko kapetan na terenupuno grijesi,netocna dodavanja i on uvijek vraca loptu natrag,ponekad i rizicno.

