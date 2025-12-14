Naši Portali
budite na oprezu!

Božićna drvca mogu biti opasna za mačke: Evo kako spriječiti trovanje i ozljede

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
14.12.2025.
u 10:00

"Mačke su prirodno znatiželjne prema svemu što svijetli i svjetluca", objasnili su stručnjaci

Božićna drvca donose radost i praznični ugođaj, ali za vlasnike mačaka mogu predstavljati pravi izazov. Mačke su prirodno znatiželjne i vole istraživati nove objekte u domu, a blještavi ukrasi, lampice i viseći ukrasi mogu lako privući njihovu pažnju. Nažalost, to može dovesti do nesigurnih situacija, od polomljenih ukrasa do gutanja štetnih materijala, zbog čega je važno poduzeti mjere opreza da bi praznici ostali sigurni i za naše krznene prijatelje.

Dobrotvorna organizacija za životinje Blue Cross ponudila je ključne savjete da bi se osiguralo da mačke mogu sigurno uživati ​​u božićnoj sezoni. "Bilo da su prava ili umjetna, božićna drvca predstavljaju opasnost za vašu mačku. Prirodno su znatiželjne prema svemu što svijetli i svjetluca, pa će se vaša mačka vjerojatno htjeti popeti na drvce u kutu dnevne sobe", objasnili su iz organizacije. Unatoč tome, dobrotvorna organizacija upozorila je da se moraju uzeti u obzir četiri važna razmatranja ako planirate unijeti pravo božićno drvce u svoj dom, prenosi Mirror. Predložili su da su umjetna drvca najbolja, ali ako više volite prava, onda biste se trebali odlučiti za vrstu koja ne otpušta iglice.

Ulja koja proizvode neka prava božićna drvca blago su otrovna za mačke i mogu iritirati njihova usta i želudac. Također morate biti oprezni pri korištenju gnojiva ili hrane za biljke na svom drvcu u tegli jer su mnoga otrovna za mačke i mogu prodrijeti u posude za zalijevanje. Imajte na umu da božićna drvca u posudama sa zemljom mogu biti korištena kao mačji WC, a postoji i manji rizik da oštre iglice drvca mogu ozlijediti trbuh vaše mačke ako ih proguta.

Kad je riječ o ukrašavanju drvca, tada možete uključiti i elemente koji su sigurni za mačke. Dobrotvorna organizacije je savjetovala da izbjegavate korištenje šljokica jer izgledaju baš kao igračke za mačke. "Vaša mačka bi ih mogla progutati ili čak razbiti staklene ukrase, uzrokujući ozljede. Šljokice posebno mogu uzrokovati ozbiljne bolesti. Ako ih vaša mačka pojede, to može uzrokovati začepljenje želuca i crijeva, a u nekim slučajevima može biti i kobno", upozorili su.

Osigurajte da su ukrasi pričvršćeni za drvce što je moguće čvršće da ih nestašna šapa ne bi mogla srušiti. Božićna drvca također trebaju biti postavljena na čvrstu podlogu da bi se spriječilo da se prevrnu ako se vaša mačka odluči popeti na njih. Dodatne metode da biste osigurali da znatiželjna mačka nije toliko fascinirana drvcem uključuju postavljanje ukrasa dalje na grane. Također, svjetla mogu predstavljati opasnost ako vaša mačka glođe kablove, stoga se pobrinite da su isključena kada niste prisutni u blizini.

Ključne riječi
Ozljede opasnost mačka drvce

