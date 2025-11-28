Više od 50% dojenčadi doživi barem jedan simptom problema s trbuščićem tijekom svoje prve godine života – je li i vaša beba među njima?

Ako vaša beba plače, ponaša se nemirno nakon hranjenja, kašlje ili pokušava iskašljati, ili čak mijenja ton svog plača, to se može očitovati kao tihi refluks . Gledati vašu bebu kako plače i uzrujava se često je jednako stresno i za bebu i za roditelje, no postoje načini na koje možete pomoći svom djetetu da se osjeća bolje tijekom njihove prve godine prilagodbe na hranjenje.

Ako primijetite da vaša beba povraća mlijeko, to je vjerojatno znak refluksa . Važno je napomenuti da se ne pokazuju svi znakovi refluksa kao podrigivanje. Znamo koliko duboko brinete za dobrobit svoje bebe i koliko jako želite da joj bude ugodno. Srce se para kad vidite svoju malu kako se muči, no postoje koraci koje možete poduzeti kako biste ublažili njezin nelagodu pri hranjenju.

Foto: Aptaclub

1. Slijedite preporuke svog liječnika o hranjenju i prehrani vaše bebe. Majčino mlijeko najbolji je izvor prehrane za bebe. Odaberite majčino mlijeko i dojite na zahtijev, obratite se stručnjaku za laktaciju. Ako ne možete ili odlučite ne dojiti, vaš liječnik može preporučiti mlijeko za hranjenje sa specifičnim sastojcima za potporu nutricionističkom zbrinjavanju vaše bebe.

2. Pratite lagana podrigivati bebe tijekom hranjenja i nudite manje, a češće obroke kako biste olakšali bebin probavni proces.

3. Držite glavu svoje bebe podignutom tijekom i nakon hranjenja, dopuštajući joj da ostane u uspravnom položaju kako bi se nelagoda svela na minimum.

Ako se ikada osjećate nesigurno ili primijetite da se simptomi vaše bebe pogoršavaju, ne oklijevajte kontaktirati svog liječnika. Vaš duševni mir jednako je važan kao i udobnost vaše bebe.

Saznajte više o koracima koje možete poduzeti kako biste ublažili nelagodu vaše bebe pri hranjenju. Priča vaše obitelj tek počinje, a nije neuobičajeno da vam je potrebno nešto vremena da se prilagodite roditeljstvu i prepoznate potrebe svoje bebe. Zajednica AptaCluba pruža relevantne informacije kako biste ostali informirani i donosili promišljene odluke za sebe i svoju bebu.

Foto: Aptaclub

Pronađite podršku prilagođenu vašoj priči u Aptaclubu . APTACLUB - Osnažuje roditelje

VAŽNA NAPOMENA: Dojenje je najbolji oblik prehrane za dojenčad i donosi mnoge prednosti bebama i majkama. U pripremi za dojenje i tijekom dojenja, važno je održavati zdravu i uravnoteženu prehranu. Kombinirano dojenje i hranjenja iz bočice u prvim tjednima života može smanjiti količinu majčinog mlijeka, a promjena odluke o nedojenju je teška. Potrebno je uzeti u obzir društvene i financijske implikacije nedojenja. Uvijek se konzultirajte sa zdravstvenim stručnjakom za savjete o hranjenju dojenčadi i djece.

Izvori: