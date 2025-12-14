Znate li uopće što označavaju simboli na etiketama vaše odjeće? Donosimo vam mali vodič koji će spasiti vašu garderobu

Razvrstavanje rublja možda je rutinski posao, ali čitanje etiketa na odjeći za većinu je i dalje misterij. Svaki komad garderobe može imati i do pet različitih simbola, a nepoznavanje njihovih značenja često rezultira — skupljenim puloverima, izblijedjelim majicama ili oštećenim tkaninama, prenosi Express.co. Stručnjaci upozoravaju: ignoriranje simbola na etiketama može značajno skratiti vijek trajanja vaše odjeće. Među simbolima koji najviše zbunjuju kupce ističe se trokut — znak koji otkriva smije li se odjeća izbjeljivati.
Taj mali simbol dolazi u nekoliko verzija:
- Prazan trokut – odjeća se smije izbjeljivati
- Prekriženi trokut – izbjeljivanje je zabranjeno
- Trokut s dvije dijagonalne crte – dopušteni su samo izbjeljivači bez klora
- Trokut s "CL" i križem – zabranjeni izbjeljivači na bazi klora
Stručnjaci savjetuju da pažljivo pratite oznake jer pogrešno korištenje izbjeljivača može uništiti tkaninu nakon samo jednog pranja.
Najvažniji simboli na etiketama i njihova značenja:
1. Pranje: Simbol pranja izgleda poput posude s vodom i otkriva maksimalnu temperaturu pranja. Brojevi označavaju stupnjeve (30°, 40°, 60°…). Točke također označavaju temperaturu (1 točka = 30°C, 6 točaka = 95°C).
- Ruka u posudi = ručno pranje
- Prekrižena posuda = ne prati u perilici
- Jedna linija ispod simbola = program za trajno prešanje
- Dvije linije = osjetljivi program
“Pranje na pravoj temperaturi osigurava da odjeća duže izgleda kao nova”, objašnjava Salah Sun iz Beko Plc UK & Ireland.
2. Peglanje: Simbol pegle jedan je od najprepoznatljivijih.
- Obična pegla = može se peglati
- Pegla s križem = ne peglati
- Pegla s križem ispod = ne koristiti paru
Točke u simbolu označavaju temperaturu:
- 1 točka – niska temperatura
- 2 točke – srednja
- 3 točke – visoka
Stručnjaci savjetuju da se etikete provjere prije peglanja jer mnogi glačaju i ono što ne moraju — ili ne smiju.
3. Sušenje: Simbol sušenja prikazan je kao kvadrat. Vrlo važna oznaka ako koristite sušilicu.
- Kvadrat s krugom = sušenje u sušilici
- Prekrižen krug = ne sušiti u sušilici
- Crni krug = sušenje bez topline
- Jedna linija ispod = trajno prešanje
- Dvije linije = osjetljivi ciklus
- Crtica u kvadratu = sušiti ravno (idealno za vunu)
- Dijagonalne linije = sušiti u sjeni (bez direktnog sunca)
- Polukrug na vrhu = sušenje na vješalici
- Tri okomite linije = sušenje kapanjem
Sušenje je ključni korak u održavanju oblika odjeće — posebno vune koja se lako skuplja.
4. Profesionalno čišćenje: Simbol kruga odnosi se na kemijsko čišćenje.
- Prazan krug = predmet je pogodan za kemijsko čišćenje
- Krug s križem = zabranjeno kemijsko čišćenje
Ove oznake najčešće se nalaze na odijelima, kaputima, svečanijoj odjeći i tkaninama osjetljivim na toplinu i vodu.
Zašto je važno znati simbole?
Poznavanje osnovnih oznaka može spriječiti skupljanje, razvlačenje, gubitak boje i uništavanje vlakana. Kada znate što svaki simbol znači, odjeća traje dulje, izgleda bolje i rjeđe postaje "žrtva" pogrešnog ciklusa pranja. Kako kaže Salah Sun: “Etiketa zna sve o vašoj odjeći — samo je treba pročitati”.Nikada nemojte prati rublje na 30 ili 40 stupnjeva i to zbog vrlo ozbiljnog razloga!