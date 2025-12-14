Naši Portali
za trokut sigurno niste znali...

Znate li uopće što označavaju simboli na etiketama vaše odjeće? Donosimo vam mali vodič koji će spasiti vašu garderobu

Shutterstock
Ana Hajduk
14.12.2025.
u 18:01

Poznavanje osnovnih oznaka može spriječiti skupljanje, razvlačenje, gubitak boje i uništavanje vlakana.

Razvrstavanje rublja možda je rutinski posao, ali čitanje etiketa na odjeći za većinu je i dalje misterij. Svaki komad garderobe može imati i do pet različitih simbola, a nepoznavanje njihovih značenja često rezultira — skupljenim puloverima, izblijedjelim majicama ili oštećenim tkaninama, prenosi Express.co. Stručnjaci upozoravaju: ignoriranje simbola na etiketama može značajno skratiti vijek trajanja vaše odjeće. Među simbolima koji najviše zbunjuju kupce ističe se trokut — znak koji otkriva smije li se odjeća izbjeljivati.

Taj mali simbol dolazi u nekoliko verzija:

  • Prazan trokut – odjeća se smije izbjeljivati
  • Prekriženi trokut – izbjeljivanje je zabranjeno
  • Trokut s dvije dijagonalne crte – dopušteni su samo izbjeljivači bez klora
  • Trokut s "CL" i križem – zabranjeni izbjeljivači na bazi klora

Stručnjaci savjetuju da pažljivo pratite oznake jer pogrešno korištenje izbjeljivača može uništiti tkaninu nakon samo jednog pranja.

Najvažniji simboli na etiketama i njihova značenja: 

1. Pranje: Simbol pranja izgleda poput posude s vodom i otkriva maksimalnu temperaturu pranja. Brojevi označavaju stupnjeve (30°, 40°, 60°…). Točke također označavaju temperaturu (1 točka = 30°C, 6 točaka = 95°C).

  • Ruka u posudi = ručno pranje
  • Prekrižena posuda = ne prati u perilici
  • Jedna linija ispod simbola = program za trajno prešanje
  • Dvije linije = osjetljivi program

“Pranje na pravoj temperaturi osigurava da odjeća duže izgleda kao nova”, objašnjava Salah Sun iz Beko Plc UK & Ireland.

2. Peglanje: Simbol pegle jedan je od najprepoznatljivijih.

  • Obična pegla = može se peglati
  • Pegla s križem = ne peglati
  • Pegla s križem ispod = ne koristiti paru

Točke u simbolu označavaju temperaturu:

  • 1 točka – niska temperatura
  • 2 točke – srednja
  • 3 točke – visoka

Stručnjaci savjetuju da se etikete provjere prije peglanja jer mnogi glačaju i ono što ne moraju — ili ne smiju.

3. Sušenje: Simbol sušenja prikazan je kao kvadrat. Vrlo važna oznaka ako koristite sušilicu.

  • Kvadrat s krugom = sušenje u sušilici
  • Prekrižen krug = ne sušiti u sušilici
  • Crni krug = sušenje bez topline
  • Jedna linija ispod = trajno prešanje
  • Dvije linije = osjetljivi ciklus
  • Crtica u kvadratu = sušiti ravno (idealno za vunu)
  • Dijagonalne linije = sušiti u sjeni (bez direktnog sunca) 
  • Polukrug na vrhu = sušenje na vješalici
  • Tri okomite linije = sušenje kapanjem

Sušenje je ključni korak u održavanju oblika odjeće — posebno vune koja se lako skuplja.

4. Profesionalno čišćenje: Simbol kruga odnosi se na kemijsko čišćenje.

  • Prazan krug = predmet je pogodan za kemijsko čišćenje
  • Krug s križem = zabranjeno kemijsko čišćenje

Ove oznake najčešće se nalaze na odijelima, kaputima, svečanijoj odjeći i tkaninama osjetljivim na toplinu i vodu.

Zašto je važno znati simbole?

Poznavanje osnovnih oznaka može spriječiti skupljanje, razvlačenje, gubitak boje i uništavanje vlakana. Kada znate što svaki simbol znači, odjeća traje dulje, izgleda bolje i rjeđe postaje "žrtva" pogrešnog ciklusa pranja. Kako kaže Salah Sun: “Etiketa zna sve o vašoj odjeći — samo je treba pročitati”.

