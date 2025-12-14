Znate li uopće što označavaju simboli na etiketama vaše odjeće? Donosimo vam mali vodič koji će spasiti vašu garderobu

Razvrstavanje rublja možda je rutinski posao, ali čitanje etiketa na odjeći za većinu je i dalje misterij. Svaki komad garderobe može imati i do pet različitih simbola, a nepoznavanje njihovih značenja često rezultira — skupljenim puloverima, izblijedjelim majicama ili oštećenim tkaninama, prenosi Express.co. Stručnjaci upozoravaju: ignoriranje simbola na etiketama može značajno skratiti vijek trajanja vaše odjeće. Među simbolima koji najviše zbunjuju kupce ističe se trokut — znak koji otkriva smije li se odjeća izbjeljivati.

Taj mali simbol dolazi u nekoliko verzija:

Prazan trokut – odjeća se smije izbjeljivati

Prekriženi trokut – izbjeljivanje je zabranjeno

Trokut s dvije dijagonalne crte – dopušteni su samo izbjeljivači bez klora

Trokut s "CL" i križem – zabranjeni izbjeljivači na bazi klora

Stručnjaci savjetuju da pažljivo pratite oznake jer pogrešno korištenje izbjeljivača može uništiti tkaninu nakon samo jednog pranja.

Najvažniji simboli na etiketama i njihova značenja:

1. Pranje: Simbol pranja izgleda poput posude s vodom i otkriva maksimalnu temperaturu pranja. Brojevi označavaju stupnjeve (30°, 40°, 60°…). Točke također označavaju temperaturu (1 točka = 30°C, 6 točaka = 95°C).

Ruka u posudi = ručno pranje

Prekrižena posuda = ne prati u perilici

Jedna linija ispod simbola = program za trajno prešanje

Dvije linije = osjetljivi program

“Pranje na pravoj temperaturi osigurava da odjeća duže izgleda kao nova”, objašnjava Salah Sun iz Beko Plc UK & Ireland.

2. Peglanje: Simbol pegle jedan je od najprepoznatljivijih.

Obična pegla = može se peglati

Pegla s križem = ne peglati

Pegla s križem ispod = ne koristiti paru

Točke u simbolu označavaju temperaturu:

1 točka – niska temperatura

2 točke – srednja

3 točke – visoka

Stručnjaci savjetuju da se etikete provjere prije peglanja jer mnogi glačaju i ono što ne moraju — ili ne smiju.

3. Sušenje: Simbol sušenja prikazan je kao kvadrat. Vrlo važna oznaka ako koristite sušilicu.

Kvadrat s krugom = sušenje u sušilici

Prekrižen krug = ne sušiti u sušilici

Crni krug = sušenje bez topline

Jedna linija ispod = trajno prešanje

Dvije linije = osjetljivi ciklus

Crtica u kvadratu = sušiti ravno (idealno za vunu)

Dijagonalne linije = sušiti u sjeni (bez direktnog sunca)

Polukrug na vrhu = sušenje na vješalici

Tri okomite linije = sušenje kapanjem

Sušenje je ključni korak u održavanju oblika odjeće — posebno vune koja se lako skuplja.

4. Profesionalno čišćenje: Simbol kruga odnosi se na kemijsko čišćenje.

Prazan krug = predmet je pogodan za kemijsko čišćenje

Krug s križem = zabranjeno kemijsko čišćenje

Ove oznake najčešće se nalaze na odijelima, kaputima, svečanijoj odjeći i tkaninama osjetljivim na toplinu i vodu.

Zašto je važno znati simbole?

Poznavanje osnovnih oznaka može spriječiti skupljanje, razvlačenje, gubitak boje i uništavanje vlakana. Kada znate što svaki simbol znači, odjeća traje dulje, izgleda bolje i rjeđe postaje "žrtva" pogrešnog ciklusa pranja. Kako kaže Salah Sun: “Etiketa zna sve o vašoj odjeći — samo je treba pročitati”.