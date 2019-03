Muškarci se debljaju nakon 25., žene od 45. godine

U Hrvatskoj je s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom 57,4% osoba starijih od 18 godina, od čega prekomjernu tjelesnu masu ima 38,7% stanovnika, a debljinu 18,7%. Prekomjernu tjelesnu masu ima više muškaraca nego žena, i to 67,6% muškaraca prema 48,2% žena, a debljina je problem 20,8% muškaraca i 16,8% žena. Muškarci normalnu tjelesnu težinu održavaju u prosjeku do 25. godine života, a žene u prosjeku do 45., kad se bilježi porast žena s problemom debljine.

Ti su podaci izneseni na konferenciji “Hrvatski dan debljine”, jer riječ je o jednom od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice svuda u svijetu, pa i u Hrvatskoj.

– Pretile osobe češće imaju manifestnu srčanu bolest, prije svega ishemijsku bolest srca i kronično srčano zatajivanje, a skloniji su i razvoju plućne hipertenzije. Debljina djeluje na promjenu građe srca i njegovu funkciju jer zbog pojačanog rada srca zbog povećanih metaboličkih potreba, tj. opskrbe viška tkiva, dolazi do povećanja minutnog volumena srca, a onda i do proširenja i zadebljanja mišićne stijenke srca, što osobu izlaže dodatnim rizicima – istaknula je dr. Ivana Portolan Pajić iz Zaklade „Hrvatska kuća srca“.

Čak 34,9% djece od 8 do 9 godina ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, što je poražavajuće s obzirom na to da je 2003. bilo 20,8% djece s indeksom tjelesne mase većim do 25 kg/m2.

– Želimo li prevenirati debljinu kod djece, važno je od najranije dobi raditi na usvajanju zdravih životnih navika, konzumirati raznovrsnu prehranu i redovito se baviti tjelesnom aktivnošću – kazala je Sonja Njujić, predsjednica Udruge za prevenciju prekomjerne težine.

