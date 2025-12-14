RECEPT DANA Priređujete zabavu za ove blagdane? Ugrijte goste uz ovih 6 toplih koktela
Blagdansko vrijeme idealno je za okupljanja u domu gdje obitelj i prijatelji mogu uživati u ugodnoj atmosferi i zajedničkim trenucima. Topli kokteli savršeno upotpunjuju takva druženja, unoseći dašak topline i blagdanskog duha, a istovremeno pružaju i kreativnu priliku za eksperimentiranje s okusima i mirisima koji čine svaki trenutak posebnim. Ovih šest koktela poslužite svojim gostima koji će im zagrijati tijelo i dušu, piše BBC Food.
1. Kuhani cider: S malo šećera i puno začina, ovaj jednostavni recept za kuhani cider je pravi Božić u čaši! Ova količina je savršena kao ugodna poslastica za dvoje, ali se može povećati ako ga radite za goste. Potrebno je: 1 litra srednje suhog cidera, 1 jabuka narezana na četvrtine, 1 naranča narezana na kolute, 2 klinčića, 2 štapića cimeta (prepolovljena po dužini), 20 grama svježeg korijena đumbira grubo nasjeckanog (nije ga potrebno guliti), pola naribanog muškatnog oraščića, 4 žlice tamnog smeđeg šećera (ili po ukusu) i 2 žlice tamnog ruma (oko 30 mililitara). Ulijte cider u lonac i dodajte sve ostale sastojke, osim ruma. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri 30 minuta. Nemojte dozvoliti da zavrije. Nakon pola sata maknite lonac s vatre, dodajte rum i provjerite slatkoću. Po želji, možete dodati još malo šećera. Poslužite u čašama. Za verziju bez alkohola koristite bezalkoholni cider ili sok od jabuke i izostavite rum.
2. Hot Toddy: Hot Toddy je topao napitak koji se tradicionalno priprema od alkohola (najčešće viskija, ruma ili brendija), vruće vode, šećera ili meda i začina poput cimeta, klinčića i limuna. Ima li boljeg piće za hladan dan od viskija s medom i limunom? Možete se zabaviti igrajući se s ovim klasičnim receptom: koristite rum, burbon ili konjak umjesto škotskog viskija i isprobajte različite zaslađivače ili začine. Potrebno je: 50 mililitara vruće vode, 1 žlica meda, 50 mililitara škotskog viskija, 25 mililitara svježe iscijeđenog soka od limuna i 1 prstohvat Angostura bittersa. Ulijte vruću vodu u vrč, dodajte med i miješajte dok se ne otopi. U čašu za hot toddy (ili šalicu) stavite viski, sok od limuna i Angostura bitters. Prelijte smjesu viskija vrućom vodom s medom i lagano promiješajte. Ukrasite piće zavojem od limuna i poslužite vruće.
3. Hot Toddy s viskijem i ciderom: Ovaj križanac između kuhane jabukovače i Hot Toddyja nevjerojatan je za hladne zimske večeri s prijateljima, a sigurno će svima stvoriti blagdansko i veselo raspoloženje. Potrebno je: 4 lagano zdrobljene mahune kardamoma, 1 klementina narezana na kriške (u svaku stavite 2 klinčića), 1 limun narezan na kriške (dodajte klinčiće), 100 mililitara viskija, 100 mililitara likera od naranče, 3 žlice meda (oko 45 mililitara), 1 litra cidera, 4 štapića cimeta i svježe nariban muškatni oraščić za ukras. Stavite sve sastojke u veliki lonac i zagrijavajte na laganoj vatri dok se napitak ne ugrije. Ulijte u 4 čaše otporne na toplinu. Ukrasite s malo svježe naribanog muškatnog oraščića.
4. Kuhano vino: Kuhano vino klasik je među zimskim i blagdanskim napitcima, poznat po svom bogatom okusu i aromatičnim začinima. Ovaj topli napitak idealan je za grijanje tijela tijekom hladnih dana, a istovremeno stvara ugodnu i opuštajuću atmosferu. Kuhano vino često se povezuje s tradicionalnim božićnim sajmovima i obiteljskim druženjima, čineći svaki trenutak posebnim. Britanska kulinarska stručnjakinja Mary Berry rekla je da kuhano vino trebate brzo prokuhati, a zatim lagano kuhati da biste izvukli sve divne arome začina i citrusa. Potrebno je: 1 velika naranča, 3 limuna, 12 klinčića, 2 klementine, 2 boce crnog vina od 750 mililitara, 2 štapića cimeta i 150 grama šećera u prahu. Pažljivo ogulite koricu naranče i limuna, iscijedite sok i sačuvajte ga. Utisnite klinčiće u klementine. U lonac ulijte vino, 1,2 litre hladne vode te dodajte oguljene kore i sokove citrusa. Dodajte i klementine s klinčićima i štapiće cimeta. Zagrijavajte smjesu do vrenja, zatim smanjite vatru da lagano krčka. Poklopite lonac i nastavite lagano kuhati oko 1 sat. Tijekom kuhanja postepeno dodajte šećer, dok kuhano vino ne postigne željenu slatkoću. Procijedite kuhano vino i poslužite ga vruće u šalici.
5. Bezalkoholno kuhano vino: Ovo voćno bezalkoholno kuhano vino prepuno je citrusa i začina te je savršeno za zimske zabave. Ovaj topli, začinjen napitak zadržava sve mirise i okuse klasičnog kuhanog vina, poput cimeta, klinčića i naranče, ali je siguran i za one koji ne konzumiraju alkohol. U kombinaciji s kiselkastim sokom od nara, čini bogatu i hrabru zamjenu za crno vino. Potrebno je: 2 vrećice English breakfast čaja ili 3 žlice listova čaja, 250 mililitara kipuće vode, 750 mililitara soka od nara, 1 narezana naranča, 1 narezan limun, 1 narezana limeta, 6 cijelih klinčića, 2 štapića cimeta, 2 zvjezdasta anisa i 75 mililitara šećernog sirupa. Napravite čaj tako da vrećice ili listove čaja stavite u vrč otporan na toplinu, prelijete kipućom vodom i ostavite da se namače 15 minuta da biste dobili jak napitak. Procijedite čaj i bacite vrećice čaja ili listove. Ulijte čaj i sok od nara u tavu. Na nekoliko kriški voća nabodite klinčiće, a zatim dodajte voće u tavu. Ubacite štapiće cimeta i zvjezdasti anis. Stavite tavu na srednju vatru, poklopite i zakuhajte, zatim smanjite vatru i pirjajte 10 minuta da se okusi prožmu. Ulijte šećerni sirup, promiješajte i kušajte. Dodajte još malo sirupa ako mislite da je potrebno. Ulijte u vatrostalne čaše ili šalice i poslužite.
6. Kuhani sok od jabuke: Kuhani sok od jabuke topao je i aromatičan napitak koji savršeno grije tijekom hladnih dana, a radi se o još jednoj verziji koktela bez alkohola. Idealno je piće za opuštanje i obiteljska druženja. Potrebno je:1 l soka od jabuke, 1 štapić cimeta, 6 klinčića, 4 široke trake korice naranče, 15 mililitara đumbirovog sirupa i prstohvat mljevenog pimenta. Stavite sve sastojke u lonac i zagrijavajte na srednjoj vatri dok ne zavrije, zatim pustite da lagano krčka. Smanjite vatru i lagano kuhajte napitak 15 minuta, zatim procijedite. Ulijte u šalice i ukrasite svaki štapićem cimeta.