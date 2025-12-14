VIDEO Šire se snimke s mjesta masovne pucnjave, ubijeno 10 osoba: 'Odjeknulo je oko 20 hitaca'

U pucnjavi na popularnoj plaži Bondi u Sydneyu ubijeno je 10 osoba među kojima je i napadač

na plaži se održavao događaj povodom židovske proslave Hanuke

Drugi napadač je u kritičnom je stanju

TIJEK DOGAĐAJA: 11:15 - Ponovo se oglasila policija. "Policijska operacija je u tijeku nakon pucnjave dvojice muškaraca na javnom mjestu na plaži Bondi ranije danas. Potvrđeno je da je deset osoba poginulo, uključujući muškarca za kojeg se vjeruje da je jedan od napadača. Drugi navodni napadač je u kritičnom stanju. U ovom trenutku, još je 11 osoba ozlijeđeno, od kojih su dva policajca.

Hitne službe pozvane su na Campbell Parade nakon dojava o pucnjavi. Prisustvovali su policajci pridruženi Zapovjedništvu policijskog područja istočnih predgrađa, uz pomoć više resursa iz cijelog grada. Specijalizirani službenici pregledavaju niz sumnjivih predmeta koji se nalaze u blizini, a na snazi ​​je i zona zabrane. Utvrđen je opsežan uviđaj na mjestu zločina i istraga je trenutno u tijeku. Nije bilo izvješća o bilo kakvim drugim incidentima u Sydneyu povezanim s ovim incidentom.

11:04 - Društvenim mrežama širi se dramatična snimka s pucnjave na plaži Bondi u Sydneyju, na kojoj se vidi kako civil napada jednog od naoružanih napadača, oduzima mu oružje i tjera ga s mjesta napada. Više pročitajte OVDJE.

10:52 - Policija je na mjestu događaja potvrdila je da je u pucnjavi poginulo 10 osoba, uključujući jednog napadača. Drugi napadač je u pritvoru i ozlijeđen je. Najmanje 12 osoba je ozlijeđeno, kaže policija, a dva policajca su također upucana i ozlijeđena tijekom incidenta. Policija je uspostavila zonu isključenja i dovela specijaliziranu opremu za uklanjanje improviziranih eksplozivnih naprava, javlja BBC.

"Bio sam danas poslijepodne na plaži Bronte, kao što mi je uobičajena zabava nakon posla, kada sam čuo dugi niz praskova - po mojoj najboljoj procjeni, oko 20. Nitko se nije činio osobito zabrinutim - možda su to bili vatrometi? Tek kad smo vidjeli helikoptere kako kruže nad dvjema plažama sjeverno od nas - Tamarama i Bondi - počeli smo sumnjati da nešto nije u redu. A onda su počele pristizati poruke o pucnjavi", izvještava Tabby Wilson za BBC.

10:50 - Jedan od svjedoka, 30-godišnji mještanin Harry Wilson, rekao je za Herald da je prizor bio stravičan. "Vidio sam najmanje deset ljudi kako leže na tlu, a krvi je bilo posvuda", izjavio je. Više pročitajte OVDJE.

10.30- Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija

„šokantni i duboko potresni“.

“Policija i hitne službe su na terenu i rade na spašavanju života. Razgovarao sam s povjerenikom savezne policije i premijerom Novog Južnog Walesa. Molim građane da prate informacije NSW policije.”

10:24 - Policija je potvrdila više smrtnih slučajeva nakon pucnjave na plaži Bondi. Nisu dali ažurirane informacije o broju poginulih. Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana", dok se aktivno provodi policijska akcija čišćenja područja od sumnjivih improviziranih eksplozivnih naprava. Navodno su ozlijeđena dva policajca, iako težina njihovih ozljeda nije poznata. Policija je također izjavila da u ovoj fazi nije poznato je li incident povezan s Hanukom koja se održava na plaži. Glasnogovornik hitne pomoći Novog Južnog Walesa rekao je da je 13 osoba prevezeno u bolnicu nakon pucnjave na plaži Bondi.

10: 22- Društvenim mrežama se širi i snimke.

Breaking: shooting attack at a Hanukkah event in Bondi beach in Sydney Australia. Multiple injuries. The terrorists have been apprehended. Shocking videos from the scene show attendees running for their lives as the terrorists opened fire pic.twitter.com/Myl1edjWcp — Brooke Goldstein (@GoldsteinBrooke) December 14, 2025

10:21 - Detalji o ovom incidentu još nisu potvrđeni, a policija upozorava da se ne dijele nepotvrđene glasine.Nije jasno što je bilo meta u ovom incidentu, ali se zna da se jedan događaj u tom području održao za židovski blagdan Hanuka. Policija Novog Južnog Walesa zamolila je javnost da ne nagađa i ne dijeli nepotvrđene glasine o daljnjim incidentima.

Australian of the year for the man who stomped on the Bondi shooter’s head pic.twitter.com/e5ITHjFhrn — CadeWrld 🇦🇺 (@WrldCade) December 14, 2025

10:15 - Policijska operacija je u tijeku na plaži Bondi, gdje su, prema policijskim riječima, uhićene dvije osobe. Detalji još nisu potvrđeni - ali javnost je upozorena da se drži podalje od područja, javlja Sky News. Sydney Morning Herald izvijestio je o pucnjavi, ali je dodao da nije jasno je li netko pogođen. "Molimo vas da se pridržavate SVIH policijskih uputa. Ne prelazite policijske linije", poručili su. Policija Novog Južnog Walesa objavila je na X-u: "Policija reagira na razvoj incidenta na plaži Bondi i poziva javnost da IZBJEGAVA područje. Svatko tko se nađe na mjestu događaja treba se skloniti."

"Policija je na mjestu događaja, a više informacija bit će dostupno čim bude dostupno", poručili su. Videozapisi koji kruže na X-u prikazuju ljude na plaži Bondi kako se razbježavaju dok se čuju višestruki pucnji i policijske sirene. Reuters nije mogao odmah provjeriti snimku.