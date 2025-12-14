Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
Poslušaj
Prijavi grešku
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Šire se snimke s mjesta masovne pucnjave, ubijeno 10 osoba: 'Odjeknulo je oko 20 hitaca'

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
Autori: Danijel Prerad, Maša Ilotić Šuvalić
14.12.2025.
u 11:17

Potvrđeno je da je deset osoba poginulo, uključujući muškarca za kojeg se vjeruje da je jedan od napadača. Drugi navodni napadač je u kritičnom stanju, javila je policija.

  • U pucnjavi na popularnoj plaži Bondi u Sydneyu ubijeno je 10 osoba među kojima je i napadač
  • na plaži se održavao događaj povodom židovske proslave Hanuke
  • Drugi napadač je u kritičnom je stanju

TIJEK DOGAĐAJA: 11:15 - Ponovo se oglasila policija.  "Policijska operacija je u tijeku nakon pucnjave dvojice muškaraca na javnom mjestu na plaži Bondi ranije danas. Potvrđeno je da je deset osoba poginulo, uključujući muškarca za kojeg se vjeruje da je jedan od napadača. Drugi navodni napadač je u kritičnom stanju. U ovom trenutku, još je 11 osoba ozlijeđeno, od kojih su dva policajca.

Hitne službe pozvane su na Campbell Parade nakon dojava o pucnjavi. Prisustvovali su policajci pridruženi Zapovjedništvu policijskog područja istočnih predgrađa, uz pomoć više resursa iz cijelog grada. Specijalizirani službenici pregledavaju niz sumnjivih predmeta koji se nalaze u blizini, a na snazi ​​je i zona zabrane. Utvrđen je opsežan uviđaj na mjestu zločina i istraga je trenutno u tijeku. Nije bilo izvješća o bilo kakvim drugim incidentima u Sydneyu povezanim s ovim incidentom.

11:04 - Društvenim mrežama širi se dramatična snimka s pucnjave na plaži Bondi u Sydneyju, na kojoj se vidi kako civil napada jednog od naoružanih napadača, oduzima mu oružje i tjera ga s mjesta napada. Više pročitajte OVDJE.

10:52 - Policija je na mjestu događaja potvrdila je da je u pucnjavi poginulo 10 osoba, uključujući jednog napadača. Drugi napadač je u pritvoru i ozlijeđen je. Najmanje 12 osoba je ozlijeđeno, kaže policija, a dva policajca su također upucana i ozlijeđena tijekom incidenta. Policija je uspostavila zonu isključenja i dovela specijaliziranu opremu za uklanjanje improviziranih eksplozivnih naprava, javlja BBC.  

"Bio sam danas poslijepodne na plaži Bronte, kao što mi je uobičajena zabava nakon posla, kada sam čuo dugi niz praskova - po mojoj najboljoj procjeni, oko 20. Nitko se nije činio osobito zabrinutim - možda su to bili vatrometi? Tek kad smo vidjeli helikoptere kako kruže nad dvjema plažama sjeverno od nas - Tamarama i Bondi - počeli smo sumnjati da nešto nije u redu. A onda su počele pristizati poruke o pucnjavi", izvještava Tabby Wilson za BBC.

10:50 - Jedan od svjedoka, 30-godišnji mještanin Harry Wilson, rekao je za Herald da je prizor bio stravičan. "Vidio sam najmanje deset ljudi kako leže na tlu, a krvi je bilo posvuda", izjavio je. Više pročitajte OVDJE

10.30-   Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija 
„šokantni i duboko potresni“.

“Policija i hitne službe su na terenu i rade na spašavanju života. Razgovarao sam s povjerenikom savezne policije i premijerom Novog Južnog Walesa. Molim građane da prate informacije NSW policije.”

10:24 - Policija je potvrdila više smrtnih slučajeva nakon pucnjave na plaži Bondi. Nisu dali ažurirane informacije o broju poginulih. Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana", dok se aktivno provodi policijska akcija čišćenja područja od sumnjivih improviziranih eksplozivnih naprava. Navodno su ozlijeđena dva policajca, iako težina njihovih ozljeda nije poznata. Policija je također izjavila da u ovoj fazi nije poznato je li incident povezan s Hanukom koja se održava na plaži. Glasnogovornik hitne pomoći Novog Južnog Walesa rekao je da je 13 osoba prevezeno u bolnicu nakon pucnjave na plaži Bondi.

10: 22- Društvenim mrežama se širi i snimke. 

10:21 - Detalji o ovom incidentu još nisu potvrđeni, a policija upozorava da se ne dijele nepotvrđene glasine.Nije jasno što je bilo meta u ovom incidentu, ali se zna da se jedan događaj u tom području održao za židovski blagdan Hanuka. Policija Novog Južnog Walesa zamolila je javnost da ne nagađa i ne dijeli nepotvrđene glasine o daljnjim incidentima.

10:15 - Policijska operacija je u tijeku na plaži Bondi, gdje su, prema policijskim riječima, uhićene dvije osobe. Detalji još nisu potvrđeni - ali javnost je upozorena da se drži podalje od područja, javlja Sky News. Sydney Morning Herald izvijestio je o pucnjavi, ali je dodao da nije jasno je li netko pogođen. "Molimo vas da se pridržavate SVIH policijskih uputa. Ne prelazite policijske linije", poručili su. Policija Novog Južnog Walesa objavila je na X-u: "Policija reagira na razvoj incidenta na plaži Bondi i poziva javnost da IZBJEGAVA područje. Svatko tko se nađe na mjestu događaja treba se skloniti."

"Policija je na mjestu događaja, a više informacija bit će dostupno čim bude dostupno", poručili su. Videozapisi koji kruže na X-u prikazuju ljude na plaži Bondi kako se razbježavaju dok se čuju višestruki pucnji i policijske sirene. Reuters nije mogao odmah provjeriti snimku.
Ključne riječi
pucnjava Australija

Komentara 11

Pogledaj Sve
ZV
zvonimirkraljic98
11:20 14.12.2025.

Istina je da Izraelu ovo odgovara.

Avatar Asterix
Asterix
11:14 14.12.2025.

Dvije izjave prisutnih na skupu: "Ovo je židovska zajednica u svom najboljem izdanju okupljena kako bi obilježila sretnu prigodu. Ako smo namjerno ciljani na ovaj način, to je nešto što nitko od nas nikada nije mogao zamisliti. To je užasna stvar", "Smatra kako je nevjerojatno da se ovakva pucnjava može dogoditi na židovskom događaju u Australiji u današnje vrijeme". Moja izjava, nevjerojatno je i nezamislivo da bilo tko namjerno cilja i puca u bilo koga u bilo kojem vremenu. A što ćeš, daleko smo od superiornih bića, prije roba s greškom. A nema ovlaštenog servisa.

VI
Vérité Indolore56
11:24 14.12.2025.

Ponavlja se...U New York-u su tri zgrade, sa čeličnom konstrukcijom, pale u toj istoj ''palačinka'' maniri. Sve tri pale u svoj tlocrt. Ovoj trećoj koja nije niti udarena, čeličnu konstrukciju rastopio uredski materijal u plamenu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!