Nova promjena vremena ide prema Hrvatskoj: Što nas čeka idućeg tjedna

Danas će u unutrašnjosti niski oblaci, osobito ujutro i magla, te mjestimice rosulja i inje. U višem gorju, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije prevladavajuće sunčano, a ujutro je ponajprije na sjevernom Jadranu lokalno moguća magla. Vjetar slab, na otvorenom moru ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 1, u Lici mjestimice niža, a na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 1 do 6, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 12 i 17 °C. Prema prognozi DHMZ-a od ponedjeljka do petka u unutrašnjosti će biti umjereno do pretežno oblačno, do utorka često maglovito u noćnim i jutarnjim satima. U srijedu mjestimice kiša. Na Jadranu i uz njega u ponedjeljak pretežno sunčano, lokalno je moguća jutarnja magla. Zatim porast naoblake i povremeno kiša, u srijedu može biti i grmljavine. Vjetar slab, na moru od utorka većinom umjereno jugo. Na kopnu jutra hladna, a dnevna temperatura u postupnom blagom porastu dok se na obali dnevna temperatura neće znatnije mijenjati, a jutarnja će biti postupno viša.

Kako javlja Istramet ovogodišnji prosinac bit će jedan od meteoroloških monotonijih u posljednje vrijeme. Hladan zrak drži se podalje od Europe, a da će prva trećina zime proteći bez većih zimskih uzbuđenja bilo je vidljivo još prije 3-4 tjedna. Nakon “zimogriza” sredinom studenoga, ništa značajno se nije dogodilo po pitanju vremena.

Relativno toplo (dnevne prosjeke “spašavaju” jutarnji minusi) vrijeme očekuje nas do daljnjega, uz naznake kako sredinom idućeg tjedna ipak stiže prolazna kiša. Krajem tjedna prevladavat će oblačnije, “vlažnije” i toplije vrijeme, a jutarnji minusi će izostati i u unutrašnjosti Istre. Stabilno i relativno toplo vrijeme vjerojatno će obilježiti i sam Božić, nakon čega postoje određene naznake promjene sinoptičke situacije. Takve naznake su tek u začecima, te se puno toga treba poklopiti kako bi naši krajevi doživjeli ozbiljan zimski prodor, međutim u idućim danima vrijedi popratiti razvoj situacije. Atlantske ciklone nakon Božića konačno bi se mogle utišati, što bi omogućilo razvoj anticiklone i prodor značanije količine hladnog zraka na sjeveroistok Europe, što je prvi korak prema eventualnom dolasku hladnijeg vremena krajem godine i početkom siječnja, navodi Istramet.