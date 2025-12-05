Moderna transformacija izgrađena na temeljima tradicije i povjerenja

Tvrtka Medikor obilježava 30 godina poslovanja, jubilej koji simbolizira uspješan put od osobne vizije osnivača do pozicije jednog od najprepoznatljivijih medtech lidera u Hrvatskoj. Tvrtku je utemeljio ugledni kirurg dr. Dujo Kovačević, koji je uz svoj liječnički poziv prepoznao važnost dostupnosti vrhunske medicinske opreme te razvio distribucijski sustav koji je predstavljao pravi pionirski pothvat u domaćoj zdravstvenoj industriji 90-ih godina. Danas, tri desetljeća kasnije, Medikor funkcionira poput specijalizirane veledrogerije za više od 1.000 ljekarni i sinonim je za inovativne medtech uređaje koji podižu kvalitetu života.

Povjerenje kao poslovni temelj

Iako se tržišni trendovi i tehnologija neprestano mijenjaju, Medikor je kroz tri desetljeća nastojao zadržati kvalitetu i brigu o ljudima. Uspjeh tvrtke počiva na ravnoteži između njegovanja dugoročnih odnosa s partnerima i zaposlenicima te izuzetne agilnosti u prihvaćanju novih tehnologija. Upravo ta sposobnost brzog prilagođavanja potrebama modernog kupca, uz istovremeno čuvanje tradicionalnih vrijednosti povjerenja i pouzdanosti, omogućuje Medikoru da ostane uspješan tržišni lider.

Generacijska tranzicija kao pokretač modernizacije

Ključni trenutak u evoluciji tvrtke bila je uspješna generacijska tranzicija. Prijenos vodstva s prve na drugu generaciju donio je svježinu i moderni pristup, uz očuvanje stabilnosti i vrijednosti na kojima je tvrtka izgrađena. Pod vodstvom Ive Kovačević Pihler, koja je u tvrtki u više od šesnaest godina prošla kroz sve razine poslovanja, Medikor je doživio značajnu transformaciju. Nova generacija donijela je svježu perspektivu i ubrzala transformaciju prema digitalnim kanalima, otvarajući put inovacijama. Stvoren je jedinstven model poslovanja koji spaja toplinu obiteljskog pristupa s profesionalnim standardima velikih korporacija. Kroz kontinuirana ulaganja u digitalizaciju, razvoj vlastitih brendova i jačanje maloprodajnog i online kanala, Medikor danas predstavlja moderan, učinkovit i tržišno agilan sustav.

Iva Kovačević Pihler, direktorica Medikora Foto: Sanja Jagatić

Dvoznamenkasti rast

Rezultati ove transformacije su konkretni. Kompanija posljednjih pet godina ostvaruje dvoznamenkaste stope rasta, unatoč globalnim izazovima. Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da Medikor već 30 godina uspješno posluje bez vanjskih investitora, gradeći stabilnost isključivo na vlastitoj viziji. Taj rast rezultat je jasne strateške vizije koja kombinira tradiciju, inovacije i profesionalni pristup u upravljanju. Uz jačanje pozicije u core medtech segmentu, Medikor se strateški širi i u segment beauty uređaja, prepoznajući potrebu korisnika za profesionalnim tretmanima kod kuće. Istovremeno, u segmentu dodataka prehrani tvrtka se širi birajući isključivo proizvode koji pokrivaju specifične niše, čime dodatno potvrđuje svoju stručnost.

OMRON – partnerstvo koje traje

Neizostavan dio priče je partnerstvo s japanskim gigantom OMRON Healthcare. Medikor je više od 20 godina ekskluzivni distributer OMRON proizvoda za hrvatsko tržište. Zahvaljujući naprednom digitalnom okruženju koje kupcima pruža integrirano iskustvo te snažnoj distribucijskoj mreži, OMRON je postao sinonim za mjerenje tlaka u Hrvatskoj. Po prodaji per capita Medikor se ubraja među najuspješnije OMRON distributere na europskom tržištu, što dokazuje da tvrtka funkcionira prema najvišim svjetskim standardima.​

Izlazak na EU tržište

Strateški fokus tvrtke u nadolazećem razdoblju usmjeren je na daljnji rast i internacionalizaciju poslovanja. Medikor već uspješno izvozi u Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru, a 2026. planira izlazak na tržište Europske unije, što će dodatno potaknuti rast kompanije i otvoriti nove razvojne mogućnosti.

„Trideset godina iza nas ispunjeno je radom, učenjem i građenjem povjerenja. Ponosna sam što je Medikor od tradicionalne obiteljske tvrtke izrastao u modernog tržišnog lidera, a da pritom nije izgubio vrijednosti na kojima je nastao. Kao netko tko se u ovoj tvrtki profesionalno izgradio, uvjerena sam da je naša najveća snaga upravo u toj sinergiji naslijeđa i inovacija. Svaki novi korak, uključujući i planirani izlazak na EU tržište 2026. godine, vidimo kao priliku ne samo za daljnji rast, već i kao potvrdu da hrvatska stručnost ravnopravno stoji uz bok najboljim europskim standardima“, istaknula je Iva Kovačević Pihler, direktorica Medikora.

S jasnom strategijom širenja i timom stručnjaka koji dijele istu viziju, Medikor nastavlja svoju misiju: biti prvi izbor za partnere i korisnike koji traže izvrsnost u brizi za zdravlje.