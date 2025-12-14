Naši Portali
DRUGI NAJVEĆI IZVOZNIK NAFTE

Panika u Kremlju? Ovakav udarac na proračun Rusija nije doživjela godinama

Rusija
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.12.2025.
u 08:15

Rusko Ministarstvo financija je početkom godine očekivalo 10,94 bilijuna rubalja prihoda od nafte i plina, no u listopadu je procjenu snizilo zbog pada globalnih cijena nafte, koje su pod pritiskom strahova od viška ponude

Državni prihodi Rusije od nafte i plina u prosincu bi se, prema izračunima Reutersa, mogli gotovo prepoloviti u odnosu na isto razdoblje prošle godine te pasti na oko 410 milijardi rubalja (5,17 milijardi dolara). Razlog su niže cijene sirove nafte i jačanje rublja. Na razini cijele godine, prihodi od nafte i plina trebali bi pasti za gotovo četvrtinu, na 8,44 bilijuna rubalja, što je ispod procjene ruskog Ministarstva financija od 8,65 bilijuna rubalja. Reuters navodi da se izračuni temelje na podacima industrijskih izvora i službenoj statistici o proizvodnji, preradi i isporukama.

Rusija je najniže mjesečne prihode od nafte i plina zabilježila u kolovozu 2020., kada su iznosili 405 milijardi rubalja, u jeku pada cijena nafte tijekom pandemije COVID-19. Prihodi od nafte i plina glavni su izvor financiranja Kremlja te čine oko četvrtine ukupnih prihoda saveznog proračuna. Njihov pad posebno pogađa Rusiju s obzirom na to da je od početka vojne invazije na Ukrajinu u veljači 2022. znatno povećala izdvajanja za obranu i sigurnost.

Ukrajina i njezini zapadni saveznici više su puta poručili da žele prisiliti Rusiju – drugog najvećeg izvoznika nafte na svijetu – da prekine rat slabljenjem njezina gospodarstva. Rusko Ministarstvo financija je početkom godine očekivalo 10,94 bilijuna rubalja prihoda od nafte i plina, no u listopadu je procjenu snizilo zbog pada globalnih cijena nafte, koje su pod pritiskom strahova od viška ponude. U studenome je cijena ruske nafte u rubljima, koja se koristi za porezne svrhe, pala 17,1 posto u odnosu na listopad, na 3.605 rubalja po barelu. Ministarstvo financija Rusije objavit će službene procjene prihoda od nafte i plina za prosinac 14. siječnja.
Rusija

Komentara 20

Avatar detektor
detektor
09:15 14.12.2025.

rusija de facto ima sve manje i manje mogućnosti financiranja ratnog stroja te plaćanja sj,korejcima i drugim strancima da se bore za nju...a o ilegalnom uvozu zapadne eklektronike da ne govorimo! rusija tone u propast

Avatar Pravi MAGA
Pravi MAGA
09:09 14.12.2025.

Odličo, rusija se raspada, rusija propada! Ako zapad ostane ujedinjen, rusija je 2026. kaputt!

Avatar slava herojima
slava herojima
09:20 14.12.2025.

raspadanje rusije veseli svakog normalnog poštenog i moralnog čovjeka na kugli zemaljskoj

Želite prijaviti greške?

