Otvorena je „Muška strana priče”

Answear.hr i MNK Futsal Dinamo predstavili su izložbu fotografija koja ističe važnost brige o mentalnom zdravlju muškaraca. Pod nazivom „Muška strana priče”, izložba motivira muškarce da prepoznaju i prihvate svoje emocije te prihvate brigu o sebi kao snagu, odgovornost i znak zrelosti. Često složen emotivni svijet muškaraca prikazan je kroz deset emocija koje gotovo svakodnevno osjećaju: tuga, sreća, tjeskoba, ljutnja, strah, ponos, razočaranje, sumnja, sram i ljubav.

Emocije su izrazili predstavnici MNK Futsal Dinamo - oni koji iz prve ruke razumiju snagu zajedništva i podrške te poznaju osjećaj pritiska i velikih očekivanja: Nikola Milojević, Domagoj Purgar, Sebastian Sobota, Juraj Fabijanić, Tin Huzjak, Nikola Grgić, Matija Đulvat, Ivan Pavlić, Neven Zonjić i Domagoj Ante Čondić.

Autor fotografija je fotograf Mario Poje.

„Answearova kampanja Brini o nutrini izvanredna je, a posebno cijenimo uključivanje sportske ekipe poput MNK Futsal Dinama. Zdravlje nam je u fokusu - imamo mladu futsal školu i stalno promoviramo zdrav život i sport. Drago mi je što naš sportski kolektiv može aktivno doprinijeti ovoj hvalevrijednoj inicijativi. Vjerujem da će izložba potaknuti muškarce da više brinu o svojoj sreći, a onima koji se suočavaju s poteškoćama pružiti poticaj da potraže stručnu pomoć”, istaknuo je Nikola Milojević, predsjednik MNK Futsal Dinamo.

Foto: Promo

Struka naglašava potrebu prepoznavanja i izražavanja osjećaja

Drugo izdanje društveno-odgovorne kampanje Brini o nutrini, s ovogodišnjom temom Muška strana priče, odgovara na alarmantne statistike i sve veću potrebu za otvaranjem rasprave o muškom mentalnom zdravlju.

„Muškarci se danas suočavaju s mnogim izazovima – od ekonomskih i obiteljskih pritisaka do očekivanja da uvijek budu „snažni“ i samodostatni. No, upravo ta ideologija potiskivanja emocija često ih udaljava od traženja pomoći i brige o sebi. Briga o nutrini nije slabost – to je odgovornost, zrelost i temelj istinske snage”, ističe docent Natko Gereš, psihijatar i voditelj Odjela za djelatnost savjetovališta za mentalno zdravlje pri Službi za mentalno zdravlje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Dr. Gereš upozorava i kako je očekivano trajanje života muškaraca u Hrvatskoj kraće u odnosu na žene, a detektirana je i viša stopa samoubojstava te veća učestalost ponašanja povezanih s povećanim rizikom (zlouporaba alkohola, impulzivnost, nasilje, prometne nesreće, somatizacija i dr.).

Foto: Promo

Godinama se muškarcima govorilo da moraju biti jaki, nepokolebljivi i samodostatni. Danas ih ta ista priča prečesto tjera na šutnju upravo onda kada im je pomoć najpotrebnija. Mnogi su naučili potiskivati emocije – u svakodnevnom životu, ljutnja često skriva tugu, a humor služi za prikrivanje straha. Psiholozi to nazivaju emocionalnim maskiranjem – strategijom preživljavanja koja kratkoročno pomaže, ali dugoročno dovodi do mentalnog preopterećenja.

Sveobuhvatna kampanja otkriva emocionalnu stvarnost muškaraca

Povodom otvorenja izložbe, Sandra Gašparić Zoković, Country Manager, Answear.hr objasnila je što stoji iza inicijative: „Projekt Brini o nutrini za nas je više od društveno-odgovorne kampanje - on je dio naše misije izgradnje svjesne zajednice oko brenda Answear. Mnogo pažnje posvećujemo onome što je izvana, a zaboravljamo brinuti o onome što se događa iznutra. Zato se već po drugi put uključujemo u razgovor o mentalnom zdravlju, ovaj put s fokusom na muškarce koji prečesto ostaju sami sa svojim emocijama.“

Foto: Promo

Predstavljena je i web stranica brinionutrini.answear.hr čija je svrha motivacija na razgovor o potisnutim emocijama i traženje pomoći. Na stranici su dostupni konkretni alati: načini kako prepoznati i imenovati vlastite osjećaje, savjeti za muškarce kako bi se uspješno nosili s izazovima današnjice te kontakti organizacija koje pružaju profesionalnu psihološku podršku, uključujući besplatne krizne linije.

Također, tijekom studenog će 5 000 kupaca dobiti pošiljku s Answear.hr koja uključuje i edukativnu brošuru s PHQ-9 testom – alatom koji pomaže provjeriti vlastito mentalno stanje, prepoznati upozoravajuće znakove i procijeniti treba li potražiti stručnu pomoć.

Izložba je otvorena za javnost do nedjelje 23. studenog u Concept by Atlas na zagrebačkom Zrinjevcu 17, te kroz Go2Digital mrežu u Zagrebu, Varaždinu, Koprivnici i Vinkovcima.

Više informacija o kampanji pronađite na službenoj stranici kampanje .