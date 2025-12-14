Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DETALJI SE JOŠ SKRIVAJU

Ukrajinski projektil koji bi sve mogao promijeniti: 'Iskreno ću reći, počeli smo ga koristiti'

Ukrainian servicemen from an anti-drone mobile air defence unit fire a ZU-2 anti-aircraft cannon during combat shift on the front line in the Donetsk region
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
14.12.2025.
u 19:15

U kolovozu 2024., Zelenski je potvrdio prvi uspješan test novog domaćeg balističkog projektila za koji se sada smatra da je Sapsan

Ukrajina je u borbi protiv Rusije počela koristiti domaće balističke projektile Sapsan, poručio je predsjednik Volodimir Zelenski. Ako su njegove tvrdnje točne, to bi Ukrajincima moglo donijeti niz benefita. Naime, takvo oružje dalo bi Ukrajini iznimno vrijednu novu opciju za udare s distance te ne bi podlijegalo nikakvim stranim ograničenjima, kao što je slučaj s mnogim dalekometnim oružjima koje isporučuju zapadni partneri.

"Iskreno ću reći, počeli smo ga koristiti“, rekao je Zelenski, govoreći o Sapsanu, no nije otkrio koliko je tog oružja raspoređeno niti što su gađali. Kako je naveo, to nije htio reći kako neprijatelj ne bi znao sve detalje. The War Zone navodi kako se čini da Zelenski želi izazvati pomutnju među ruskim vlastima o tome koje se oružje koristi u pojedinim napadima. "Postoje mnogi slučajevi kad naš neprijatelj vjeruje da je napad izveden Neptunom… I neka i dalje tako misle“, dodao je.

S obzirom na to, treba razmotriti i mogućnost da Sapsan zapravo još nije korišten u borbi. Do sada, također, nema dokaza o ostacima s mjesta udara u Rusiji. S druge strane, uporaba Sapsana u borbi svakako bi imala smisla s obzirom na opsežne ukrajinske napore da poveća domaću proizvodnju oružja, s posebnim naglaskom na sposobnost gađanja ciljeva dublje unutar Rusije.

Ukrajina koristi i širok spektar domaćih dalekometnih dronova. Što se tiče domaćeg programa balističkih projektila, rezultati nisu u potpunosti otkriveni, no možda je razvoj ubrzan uz pomoć zapadnih partnera. U kolovozu 2024., Zelenski je potvrdio prvi uspješan test novog domaćeg balističkog projektila za koji se sada smatra da je Sapsan.

Od početka invazije, Ukrajina ima ograničen pristup balističkim projektilima i niti jedan od njih nije domaće proizvodnje. Između ostaloga, Ukrajina prima male količine ATACMS-a iz SAD-a koje je uspješno koristila. Međutim, postoje stroga ograničenja za upotrebu tog oružja na ciljeve dublje unutar Rusije. S obzirom na to, jasna je korisnost domaćeg balističkog projektila.

Dok detalji korištenja Sapsana nisu poznati, pretpostavlja se da će se on upotrebljavati u kombinaciji s drugim vrstama projektila i dronova u složenim napadima, kako bi se neprijateljskim snagama otežalo suprotstavljanje. Prema TWZ-u, to bi slijedilo isti obrazac koji Rusija rutinski koristi u velikim napadima na ukrajinske ciljeve.

Rusija dobiva još saveznika u centru Europe? Kontroverzni milijarder službeno imenovan premijerom
Ključne riječi
Sapsan rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

Komentara 13

Pogledaj Sve
Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
19:18 14.12.2025.

Znači nova prekretnica.

BA
banini
19:52 14.12.2025.

U bemti sve, pa Putin će morati pobjeći iz Kremlja u neku sibirsku vukojebinu !

Avatar Dr Evil
Dr Evil
20:00 14.12.2025.

Raketa?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!