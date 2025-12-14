Ukrajinski projektil koji bi sve mogao promijeniti: 'Iskreno ću reći, počeli smo ga koristiti'

Ukrajina je u borbi protiv Rusije počela koristiti domaće balističke projektile Sapsan, poručio je predsjednik Volodimir Zelenski. Ako su njegove tvrdnje točne, to bi Ukrajincima moglo donijeti niz benefita. Naime, takvo oružje dalo bi Ukrajini iznimno vrijednu novu opciju za udare s distance te ne bi podlijegalo nikakvim stranim ograničenjima, kao što je slučaj s mnogim dalekometnim oružjima koje isporučuju zapadni partneri.

"Iskreno ću reći, počeli smo ga koristiti“, rekao je Zelenski, govoreći o Sapsanu, no nije otkrio koliko je tog oružja raspoređeno niti što su gađali. Kako je naveo, to nije htio reći kako neprijatelj ne bi znao sve detalje. The War Zone navodi kako se čini da Zelenski želi izazvati pomutnju među ruskim vlastima o tome koje se oružje koristi u pojedinim napadima. "Postoje mnogi slučajevi kad naš neprijatelj vjeruje da je napad izveden Neptunom… I neka i dalje tako misle“, dodao je.

S obzirom na to, treba razmotriti i mogućnost da Sapsan zapravo još nije korišten u borbi. Do sada, također, nema dokaza o ostacima s mjesta udara u Rusiji. S druge strane, uporaba Sapsana u borbi svakako bi imala smisla s obzirom na opsežne ukrajinske napore da poveća domaću proizvodnju oružja, s posebnim naglaskom na sposobnost gađanja ciljeva dublje unutar Rusije.

Ukrajina koristi i širok spektar domaćih dalekometnih dronova. Što se tiče domaćeg programa balističkih projektila, rezultati nisu u potpunosti otkriveni, no možda je razvoj ubrzan uz pomoć zapadnih partnera. U kolovozu 2024., Zelenski je potvrdio prvi uspješan test novog domaćeg balističkog projektila za koji se sada smatra da je Sapsan.

Od početka invazije, Ukrajina ima ograničen pristup balističkim projektilima i niti jedan od njih nije domaće proizvodnje. Između ostaloga, Ukrajina prima male količine ATACMS-a iz SAD-a koje je uspješno koristila. Međutim, postoje stroga ograničenja za upotrebu tog oružja na ciljeve dublje unutar Rusije. S obzirom na to, jasna je korisnost domaćeg balističkog projektila.

Dok detalji korištenja Sapsana nisu poznati, pretpostavlja se da će se on upotrebljavati u kombinaciji s drugim vrstama projektila i dronova u složenim napadima, kako bi se neprijateljskim snagama otežalo suprotstavljanje. Prema TWZ-u, to bi slijedilo isti obrazac koji Rusija rutinski koristi u velikim napadima na ukrajinske ciljeve.