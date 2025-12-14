Tko je čovjek koji se obračunao s napadačima? 'U bolnici je i ne znamo točno što se događa'

Snimka koja se proširila nakon masovne pucnjave na plaži Bondi u Sydneyu prikazuje prolaznika, koji je riskirajući vlastiti život, hrabro oduzeo pušku jednom od napadača. U mučnom pohodu poginulo je najmanje 11 ljudi, a brojni su ozlijeđeni. Na snimci se vidi kako prolaznik trči prema napadaču dok ovaj puca, oduzima mu oružje i prisiljava ga na povlačenje. Vlasti su incident proglasile terorističkim napadom. Prema izvješću 7Newsa, prolaznik koji je oduzeo oružje 43-godišnji je vlasnik trgovine voćem iz Sutherland Shirea po imenu Ahmed. Član obitelji izjavio je u nedjelju navečer ispred glavne bolnice u Sydneyu, gdje su dovezene žrtve napada, kako je otac dvoje djece primljen nakon što je ranjen dvaput. „Doktor je rekao da je dobro, a tijekom sljedeća dva sata pustili su nas da vidimo Ahmeda,” rekao je član obitelji. „Preživio je operaciju i nadamo se da će biti u redu. On je heroj, 100 posto, on je heroj.”

Ahmed al Ahmed, otac dvoje djece, teško je ozlijeđen dok je pokušavao zaustaviti napadača. Njegov rođak Mustafa za 7News je izjavio: "Nalazi se u bolnici i ne znamo točno kakvo mu je stanje iznutra. Nadamo se da će biti dobro. On je heroj, sto posto." Prema Mustafinoj izjavi, Ahmed je tijekom intervencije pogođen s dva metka, prenosi news.com.au.

Premijer Anthony Albanese osudio je napad kao ciljano nasilje nad židovskim Australcima na prvi dan Hanuke, ističući okrutnost događaja i tugu koju doživljavaju pogođene obitelji. Pohvalio je hrabrost policije, hitnih službi i običnih Australaca koji su riskirali vlastite živote kako bi spasili druge, ističući kako je njihova reakcija spriječila još veću tragediju i spasila živote.