Theresu May više ni njezini konzervativci ne žele na čelu

U maršu za povratak u 2016., odnosno vrijeme prije referenduma o izlasku Velike Britanije iz Europske unije, Londonom hoda više stotina tisuća prosvjednika protiv Brexita, javlja BBC. Osim toga, prikupljeno je više od 4,2 milijuna potpisa kojima se od britanskog parlamenta traži da odustane od primjene članka 50. EU sporazuma kojim se traži “razvod braka” što je više od broja potpisa prikupljenih 2016. za ostanak u EU. Ljudi koji su za ostanak marširali su u nedjelju od Park Lanea do trga ispred parlamenta.

Izaći iz EU bez sporazuma “bilo bi katastrofalno za Veliku Britaniju i njezinu ekonomiju”, izjavio je britanski ministar financija Philip Hammond te spomenuo dramatičnu situaciju u kojoj se nalazi London, nesposoban da u parlamentu pronađe kompromis oko plana premijerke Therese May za Brexit.

Pobuna u vladi

Britanska vlada pobunila se protiv May. Više ministara želi da se izabere novi premijer koji bi imao obvezu doći do dogovora u procesu Brexit, prenose britanske novine. Sunday Times piše kako najmanje šest ministara želi da kormilo vlade do novih izbora preuzme zamjenik premijerke David Lidington. Napetost koja vlada unutar vlade mogla bi izbiti na sastanku kabineta predviđenom za ponedjeljak. Ministri prijete kako će svi podnijeti ostavku ne bude li se May povukla s položaja premijerke.

Michael Gove, predstavnik pokreta za Brexit na referendumu, i ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt među imenima su osoba s britanskog vrha koji zasigurno žele ostavku May, koja postaje sve osamljenija. Pokušala je dva puta bez uspjeha da Westminster prihvati njezin dogovor s EU o Brexitu.

Traži se nasljednik

Njezini kolege iz Konzervativne stranke smatraju je odgovornom za zastoj, a listovi Telegraph i Daily Mail govore čak o pobuni protiv May. Telegraph piše kako bi bivša ministrica obrazovanja Nicky Morgan, koja je bila za ostanak Londona u EU, mogla zamijeniti May u pregovorima s Bruxellesom, pa čak i doći na čelo konzervativaca i ujediniti stranku, sada podijeljenu oko svega povezanog s Brexitom. Morgan je snažno podržavala ostanak Velike Britanije u EU, a sada upozorava kako u zemlji vlada ozračje za dolazak do sporazuma te kako je strpljenje s obje strane došlo do ruba. Hammond drži kako smjena premijerke ne bi ništa promijenila.

>>Masovni prosvjed zbog Brexita

[video: 30312 / Masovni prosvjed zbog Brexita]