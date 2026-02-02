Naši Portali
EUROPA NE DAJE NIŠTA?!

Nema dočeka, ali ima nagrade: Evo koliko će rukometaši od države dobiti za europsku broncu

Autor
Patrik Mršnik
02.02.2026.
u 08:18

Hrvatska rukometna reprezentacija vratila se s europskom broncom nakon dramatične pobjede protiv Islanda. Iako je tradicionalni javni doček u Zagrebu otkazan, financijska nagrada za veliki uspjeh neće izostati

U infarktnoj završnici utakmice za treće mjesto, izabranici Dagura Sigurðssona svladali su Island 34:33 i osvojili sedmu europsku medalju za Hrvatsku. Junak pobjede u danskom Herningu bio je Tin Lučin s devet pogodaka, uz ključne doprinose kapetana Ivana Martinovića i vratara Mateja Mandića. Time je nastavljen niz uspjeha nakon srebra sa Svjetskog prvenstva 2025. godine, potvrđujući mjesto ove generacije u svjetskom vrhu.

No, za razliku od nekih drugih sportova, medalje na rukometnim natjecanjima ne donose izravne novčane premije od krovne organizacije. Europska rukometna federacija (EHF) ne isplaćuje nagrade za plasman pa se igrači za svoj uspjeh oslanjaju na ono što osigurava država. U hrvatskom slučaju, Vlada kroz zakonski okvir jamči isplatu za vrhunska sportska postignuća.

Prema važećem Pravilniku o dodjeli državne nagrade za vrhunska sportska postignuća, svakom igraču pripada nagrada od 5250 eura. Identičan iznos dobit će i izbornik Dagur Sigurðsson te ostali članovi stručnog stožera poput pomoćnih trenera, fizioterapeuta i ostalih.

Iako su odigrali iscrpljujući turnir od devet utakmica, rukometaši neće imati priliku proslaviti medalju s navijačima na Trgu bana Jelačića. Službeni doček je otkazan zbog organizacijskih okolnosti, što je ostavilo pomalo gorak okus u ustima i rukometaša, ali i navijača.
Ključne riječi
nagrada rukomet EP rukomet 2026.

Komentara 16

Pogledaj Sve
CR
crnikruh
09:04 02.02.2026.

Danas u 12 sati Plenković će primiti rukometaše u Banskim dvorima , idemo ih pozdraviti ispred Banskih dvora i s njima zapjevati domoljubne pjesme, Thompsonove pjesme, neka vide da nas ima .

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
09:14 02.02.2026.

5000 € za toliki trud i višegodišnje odricanje je mizerno malo. Financijski je bolje osnovati antifašističku LGBTIQ udrugu i pjevati hvalospjeve gradonačelniku i njegovim drugaricama i drugovima

GF
Gffghj
08:41 02.02.2026.

da li ljude iz rijekem splita i zadra smeta ZDS? pošto je pod tim pozdravom prodana naša obala sa tim gradovima?

