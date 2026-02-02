Nema dočeka, ali ima nagrade: Evo koliko će rukometaši od države dobiti za europsku broncu

U infarktnoj završnici utakmice za treće mjesto, izabranici Dagura Sigurðssona svladali su Island 34:33 i osvojili sedmu europsku medalju za Hrvatsku. Junak pobjede u danskom Herningu bio je Tin Lučin s devet pogodaka, uz ključne doprinose kapetana Ivana Martinovića i vratara Mateja Mandića. Time je nastavljen niz uspjeha nakon srebra sa Svjetskog prvenstva 2025. godine, potvrđujući mjesto ove generacije u svjetskom vrhu.

No, za razliku od nekih drugih sportova, medalje na rukometnim natjecanjima ne donose izravne novčane premije od krovne organizacije. Europska rukometna federacija (EHF) ne isplaćuje nagrade za plasman pa se igrači za svoj uspjeh oslanjaju na ono što osigurava država. U hrvatskom slučaju, Vlada kroz zakonski okvir jamči isplatu za vrhunska sportska postignuća.

Prema važećem Pravilniku o dodjeli državne nagrade za vrhunska sportska postignuća, svakom igraču pripada nagrada od 5250 eura. Identičan iznos dobit će i izbornik Dagur Sigurðsson te ostali članovi stručnog stožera poput pomoćnih trenera, fizioterapeuta i ostalih.

Iako su odigrali iscrpljujući turnir od devet utakmica, rukometaši neće imati priliku proslaviti medalju s navijačima na Trgu bana Jelačića. Službeni doček je otkazan zbog organizacijskih okolnosti, što je ostavilo pomalo gorak okus u ustima i rukometaša, ali i navijača.