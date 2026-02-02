Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
FOTO Rukometaši se vratili u Hrvatsku: 'Ne želimo se miješati u politiku, ali zaslužili smo lijep doček s Thompsonom'
Tomašević i Možemo ponizili su rukometnu reprezentaciju, a Zagreb je prestao biti glavni grad svih Hrvata
FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
Viralna objava našeg rukometaša nakon otkazivanja dočeka: 'Dokle više, Zagrebe?'
Nema dočeka, ali ima nagrade: Evo koliko će rukometaši od države dobiti za europsku broncu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DAN BEZ PRIJEVOZA

Javni prijevoz stao diljem Njemačke: Milijuni moraju sami pronaći put do posla i škole

Verdi warning strikes in local transport - Hesse
Andreas Arnold/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
02.02.2026.
u 08:46

„Štrajk u javnom prijevozu ne mijenja obvezu pohađanja nastave“, naglašava odvjetnik za upravno pravo Wilhelm Achelpöhler.

Zbog saveznog upozoravajućeg štrajka sindikata Verdi u ponedjeljak je u gotovo cijeloj Njemačkoj došlo do potpunog zastoja gradskog i prigradskog javnog prijevoza. Autobusi, tramvaji i podzemne željeznice u brojnim komunalnim prijevozničkim poduzećima nisu izašli iz garaža, što je milijune građana ostavilo bez uobičajenog načina dolaska na posao i u školu. Prema navodima sindikata, obustava rada zahvatila je gotovo svih 16 saveznih pokrajina.

Iznimka je Donja Saska, gdje za oko 5.000 zaposlenika još vrijedi obveza socijalnog mira, pa ondje nije bilo štrajka. Unatoč poremećajima u prometu, radnici i učenici nemaju pravo izostati s posla odnosno nastave. Dužni su se snaći i pronaći alternativni prijevoz kako bi stigli na vrijeme. Situaciju dodatno otežavaju nepovoljne vremenske prilike: Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorava da u pojedinim regijama i dalje prijete ledena kiša i poledica.

Za razliku od gradskog prijevoza, regionalni i S-Bahn vlakovi Deutsche Bahna prometuju prema voznom redu. Iz te državne željezničke kompanije poručili su da sustavi gradske željeznice u Berlinu, Hamburgu, Münchenu, Stuttgartu, Kölnu, Nürnbergu i regiji Rhein-Main, kao i regionalni i daljinski vlakovi DB-a, nisu obuhvaćeni štrajkom jer sindikat Verdi ne zastupa njihove zaposlenike.

Štrajk se odvija u sklopu kolektivnih pregovora koji se vode s komunalnim udrugama poslodavaca u svih 16 saveznih zemalja. Verdi zahtijeva značajno poboljšanje radnih uvjeta, uključujući kraće radno vrijeme i smjene, dulje razmake za odmor između smjena te veće dodatke za noćni i vikend rad. U Bavarskoj, Brandenburgu, Saarlandu, Tirinškoj i u hamburškom gradskom prijevozniku dodatno se pregovara i o rastu plaća, piše Fenix Magazin.

Prema važećim propisima, odgovornost za pravodoban dolazak na posao snose sami zaposlenici, koji preuzimaju tzv. „rizik puta“. To vrijedi i u slučaju štrajka, ali i u situacijama poput snježnih padalina ili poledice. Kako upozorava Volker Görzel iz Udruge njemačkih odvjetnika za radno pravo, izostanak javnog prijevoza ne opravdava kašnjenje.

Ako rad od kuće nije moguć, radnici su obvezni pronaći razumno alternativno rješenje za dolazak na posao. Slično vrijedi i za učenike. Prekid prometovanja školskih autobusa ne oslobađa ih obveze pohađanja nastave. „Štrajk u javnom prijevozu ne mijenja obvezu pohađanja nastave“, naglašava odvjetnik za upravno pravo Wilhelm Achelpöhler.

Iako je malo vjerojatno da će škole zbog jednodnevnog izostanka posegnuti za strogim sankcijama, formalno je riječ o prekršaju za koji bi, barem teoretski, mogla biti izrečena novčana kazna. Konačna odluka prepuštena je nadležnim tijelima. Roditelji su se tako našli u posebno zahtjevnoj situaciji, budući moraju organizirati vlastiti dolazak na posao, ali istodobno i osigurati da njihova djeca, unatoč obustavi javnog prijevoza, stignu u školu na vrijeme.

Ključne riječi
javni prijevoz Njemačka prosvjed

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!