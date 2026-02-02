Javni prijevoz stao diljem Njemačke: Milijuni moraju sami pronaći put do posla i škole

Zbog saveznog upozoravajućeg štrajka sindikata Verdi u ponedjeljak je u gotovo cijeloj Njemačkoj došlo do potpunog zastoja gradskog i prigradskog javnog prijevoza. Autobusi, tramvaji i podzemne željeznice u brojnim komunalnim prijevozničkim poduzećima nisu izašli iz garaža, što je milijune građana ostavilo bez uobičajenog načina dolaska na posao i u školu. Prema navodima sindikata, obustava rada zahvatila je gotovo svih 16 saveznih pokrajina.

Iznimka je Donja Saska, gdje za oko 5.000 zaposlenika još vrijedi obveza socijalnog mira, pa ondje nije bilo štrajka. Unatoč poremećajima u prometu, radnici i učenici nemaju pravo izostati s posla odnosno nastave. Dužni su se snaći i pronaći alternativni prijevoz kako bi stigli na vrijeme. Situaciju dodatno otežavaju nepovoljne vremenske prilike: Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorava da u pojedinim regijama i dalje prijete ledena kiša i poledica.

Za razliku od gradskog prijevoza, regionalni i S-Bahn vlakovi Deutsche Bahna prometuju prema voznom redu. Iz te državne željezničke kompanije poručili su da sustavi gradske željeznice u Berlinu, Hamburgu, Münchenu, Stuttgartu, Kölnu, Nürnbergu i regiji Rhein-Main, kao i regionalni i daljinski vlakovi DB-a, nisu obuhvaćeni štrajkom jer sindikat Verdi ne zastupa njihove zaposlenike.

Štrajk se odvija u sklopu kolektivnih pregovora koji se vode s komunalnim udrugama poslodavaca u svih 16 saveznih zemalja. Verdi zahtijeva značajno poboljšanje radnih uvjeta, uključujući kraće radno vrijeme i smjene, dulje razmake za odmor između smjena te veće dodatke za noćni i vikend rad. U Bavarskoj, Brandenburgu, Saarlandu, Tirinškoj i u hamburškom gradskom prijevozniku dodatno se pregovara i o rastu plaća, piše Fenix Magazin.

Prema važećim propisima, odgovornost za pravodoban dolazak na posao snose sami zaposlenici, koji preuzimaju tzv. „rizik puta“. To vrijedi i u slučaju štrajka, ali i u situacijama poput snježnih padalina ili poledice. Kako upozorava Volker Görzel iz Udruge njemačkih odvjetnika za radno pravo, izostanak javnog prijevoza ne opravdava kašnjenje.

Ako rad od kuće nije moguć, radnici su obvezni pronaći razumno alternativno rješenje za dolazak na posao. Slično vrijedi i za učenike. Prekid prometovanja školskih autobusa ne oslobađa ih obveze pohađanja nastave. „Štrajk u javnom prijevozu ne mijenja obvezu pohađanja nastave“, naglašava odvjetnik za upravno pravo Wilhelm Achelpöhler.

Iako je malo vjerojatno da će škole zbog jednodnevnog izostanka posegnuti za strogim sankcijama, formalno je riječ o prekršaju za koji bi, barem teoretski, mogla biti izrečena novčana kazna. Konačna odluka prepuštena je nadležnim tijelima. Roditelji su se tako našli u posebno zahtjevnoj situaciji, budući moraju organizirati vlastiti dolazak na posao, ali istodobno i osigurati da njihova djeca, unatoč obustavi javnog prijevoza, stignu u školu na vrijeme.