FOTO Građani došli dočekati brončane rukometaše

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu u Danskoj pobijedila Island s 34-33. Doček rukometaša trebao je biti održan u Zagrebu, no do dogovora nije došlo jer su rukometaši zahtjevali da im pjeva Marko Perković Thomspon što je grad odbio. Dio građana i političara okupio se u međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman kako bi dočekao bronačne rukometaše.

- Reći ću odmah u ime cijele ekipe da se mi ne želimo miješati u politiku, mi smo sportaši - rekao je kapetan reprezentacije Ivan Martinović, ističući da “smo se mi borili na terenu i mislim da smo zaslužili da dobijemo lijep doček s našom željom da bude i Marko Perković Thompson na Trgu s nama.