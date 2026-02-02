Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Definitivno nema dočeka rukometaša u Zagrebu! 'Nije prihvaćena želja igrača da pjeva Thompson'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZRAČNA LUKA FRANJO TUĐMAN

FOTO Građani došli dočekati brončane rukometaše

Foto: Dario Topić
1/3
Autori: Robert Jurišić, Dario Topić
02.02.2026.
u 02:57

Mislim da smo zaslužili da dobijemo lijep doček s našom željom da bude i Marko Perković Thompson na Trgu s nama, kazao je prije dolaska kapetan Martinović.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu u Danskoj pobijedila Island s 34-33. Doček rukometaša trebao je biti održan u Zagrebu, no do dogovora nije došlo jer su rukometaši zahtjevali da im pjeva Marko Perković Thomspon što je grad odbio. Dio građana i političara okupio se u međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman kako bi dočekao bronačne rukometaše.

- Reći ću odmah u ime cijele ekipe da se mi ne želimo miješati u politiku, mi smo sportaši -  rekao je kapetan reprezentacije Ivan Martinović, ističući da “smo se mi borili na terenu i mislim da smo zaslužili da dobijemo lijep doček s našom željom da bude i Marko Perković Thompson na Trgu s nama.

Ključne riječi
Europsko rukometno prvenstvo rukomet

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Purgerica4444
Purgerica4444
03:02 02.02.2026.

Bravo ljudi to je to, naši dečki su to zaslužili!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!