BIT ĆE TEŠKO

Evo što Islanđani spremaju Hrvatskoj, ovo danas čekali su dugih 16 godina

Čitava nacija, smještena na izoliranom otoku s nešto više od 370.000 stanovnika, živi i diše za rukomet. To je sport koji ujedinjuje zemlju, a kada igra reprezentacija, ulice se isprazne, dok TV prijenos, kako je jednom rekao bivši izbornik Guðmundur Guðmundsson, prati više od 80 posto stanovništva