01.02.2026. u 09:30
Utakmicu Hrvatske i Islanda u borbi za 3. mjesto na Europskom rukometnom prvenstvu pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
HRVATSKA
-
ISLAND
Europsko rukometno prvenstvo - za 3. mjesto, 15.15, Jyske Bank Boxen, Herning, Danska
ŠTO ĆE NAPRAVITI DAGUR?

Podsjetimo, Dagur Sigurdsson na raspolaganju 20 igrača koje može uvrstiti u sastav za utakmicu. No, u službeni zapisnik može ući samo 16 imena. Što će napraviti naš izbornik? Jasno je da će Zvonimir Srna propustiti utakmicu zbog teže ozljede, a u našoj svlačionici pojavili su se i problemi s virozom. Tako je upitan i nastup Dominika Kuzmanovića, jednog od trojice naših vratara. Upitan zbog viroze je i Matej Mandić, naš drugi vratar, a problema je imao i Filip Glavaš. Vidjet ćemo tko će se od njih uspjeti oporaviti...

HRVATSKA ZA BRONCU NA EP-ima

Evo kratkog pregleda hrvatskih borbi za broncu:

1994.: HRVATSKA – DANSKA 24:23
2004.: HRVATSKA – DANSKA 27:31
2006.: HRVATSKA – DANSKA 27:32
2012.: HRVATSKA – ŠPANJOLSKA 31:27
2014.: HRVATSKA – ŠPANJOLSKA 28:29
2016.: HRVATSKA – NORVEŠKA 31:24

TV-PRIJENOS

Kao što je to već i uobičajeno, TV-prijenos same utakmice je od 15.15 sati na RTL-u. Emisija "Vrijeme je za rukomet" počinje u 14.40 sati, a nastavlja se odmah nakon susreta. Trajat će do uključenja na prijenos finala između Danske i Njemačke koje je na rasporedu od 18 sati.

MEĐUSOBNI OMJER

Hrvatska i Island do sada su odigrali 18 susreta. Hrvatska je ostvarila 13 pobjeda. Jedan susret završen je neodlučeno. A imamo i tri poraza. Jedanput su nas pobijedili u Hafnarfjorduru u kvalifikacijama za EP 1993., drugi put na Svjetskom kupu u Goteborgu 2004. godine te prije dvije godine na Europskom prvenstvu u Kolnu.

SITUACIJA

Suparnik u borbi za broncu nam je itekako dobro poznat. Riječ je o Islandu. S njima smo otvorili drugi krug natjecanja u Švedskoj i započeli ovu čarobnu rukometnu priču u kojoj smo stigli među četiri najbolje europske reprezentacije. U osam utakmica do sada, Hrvatska je ostvarila šest pobjeda i doživjeli dva poraza. I kako god završi susret s Islandom, možemo i moramo biti ponosni jer smo dvije godine za redom među četiri najbolja sastava – najprije svijeta, a sada i Europe. (Hrvaski rukometni savez)

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je završna, deveta utakmica hrvatskih rukometaša na Europskom prvenstvu. Do sad su njih sedam odigrali u švedskom Malmöu, a ona prva iz danskog Herninga zaključena je porazom protiv Njemačke. Nakon toga, postalo je jasno da će izabranici Dagura Sigurdssona danas morati u susret za brončanu medalju, a protivnik je Island.

