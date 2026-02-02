Dalija Orešković poslala Tomaševiću poruku nakon što je zabranio nastup Thompsona na dočeku rukometaša

Nižu se reakcije na otkazivanje dočeka u Zagrebu hrvatske rukometne reprezentacije koja je jučer na Europskom prvenstvu osvojila brončanu medalju. Naime, rukometaši su htjeli da im na zagrebačkom glavnom trgu pjeva Marko Perković Thompson, no zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i gradska vlast to su zabranili pa su rukometaši odlučili kako onda ne žele doček. Na to je reagirala i saborska zastupnica Dalija Orešković.

- Čestitke rukometašima na osvojenoj medalji! Čestitka Tomaševiću na obrani ustavnih vrijednosti! Zagreb kao glavni grad mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije! - napisala je ona na Facebooku.

Podsjetimo, doček rukometaša trebao se održati danas na glavnom zagrebačkom trgu uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže. Sam program dočeka trebao je početi u 15 sati. Međutim, rukometaši su željeli da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Međutim, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja grad. Kako niti jedna strana nije željela popustiti, doček u Zagrebu je otkazan.

