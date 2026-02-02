Naši Portali
NIŽU SE REAKCIJE

Dalija Orešković poslala Tomaševiću poruku nakon što je zabranio nastup Thompsona na dočeku rukometaša

Zagreb: Dalija Orešković o lajkanju statusa na Facebooku
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 08:13

Zagreb kao glavni grad mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije, smatra Orešković

Nižu se reakcije na otkazivanje dočeka u Zagrebu hrvatske rukometne reprezentacije koja je jučer na Europskom prvenstvu osvojila brončanu medalju. Naime, rukometaši su htjeli da im na zagrebačkom glavnom trgu pjeva Marko Perković Thompson, no zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i gradska vlast to su zabranili pa su rukometaši odlučili kako onda ne žele doček. Na to je reagirala i saborska zastupnica Dalija Orešković. 

- Čestitke rukometašima na osvojenoj medalji! Čestitka Tomaševiću na obrani ustavnih vrijednosti! Zagreb kao glavni grad mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije! - napisala je ona na Facebooku. 

Podsjetimo, doček rukometaša trebao se održati danas na glavnom zagrebačkom trgu uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže. Sam program dočeka trebao je početi u 15 sati. Međutim, rukometaši su željeli da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Međutim, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja grad. Kako niti jedna strana nije željela popustiti, doček u Zagrebu je otkazan. 

Zagreb: Dalija Orešković o lajkanju statusa na Facebooku
1/29
Ključne riječi
rukometaši Dalija Orešković

MM
mad.max
08:36 02.02.2026.

Dalija, čemu licemjerna čestitka, pa znamo da ti nije drag uspjeh rukometaša.

EI
Enterprise II
08:47 02.02.2026.

Ovo je cijela Hrvatska sa nestrpljenjem očekivala . Što će reći Dalija Orešković. Naj bitnija političarka u Hrvatskoj 😂

AJ
ajojajaj
08:35 02.02.2026.

Jedino što se dogodilo je to da je netko zbog osobnih kompleksa i frustracija, a skrivajući se iza Ustava, namjerno uskratio sportskim pobjednicima svečani doček, a navijačima veselje i zabavu. Svi znamo takve ljude koji su uvijek spremni drugima pokvariti zabavu, jedino su u ovom slučaju njihove frustracije pretvorene u ideologiju.

