Regionalni mediji dive se ovome što radi Hrvatska, evo što pišu u Srbiji, BiH i Sloveniji

Hrvatska rukometna reprezentacija svladala je Island (34:33) te se tako u danskom Herningu okitila broncom s Europskog prvenstva. Regionalni mediji izvještavaju o novom uspjehu hrvatskih rukometaša.

Srbijanski Kurir naglasak stavlja na tijesnu pobjedu u utakmici za treće mjesto te podsjeća na bogatu povijest hrvatske reprezentacije:

"Rukometaši Hrvatske osvojili su brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što su u borbi za treće mjesto svladali Island."

U osvrtu se ističe kako je riječ o drugoj velikoj medalji u samo godinu dana, uz podsjetnik da je Hrvatska višestruki osvajač medalja na europskim i svjetskim prvenstvima te dvostruki olimpijski prvak.

Bosanskohercegovački Klix detaljno opisuje tijek susreta i naglašava reakciju Hrvatske nakon poraza u polufinalu:

"Rukometna reprezentacija Hrvatske osvajač je brončane medalje na Europskom prvenstvu, nakon što je u borbi za treće mjesto u danskom Herningu svladala Island."

Klix posebno ističe snažna otvaranja oba poluvremena, dobru igru hrvatskog vratara te fizički zahtjevnu utakmicu, zaključujući kako su se Hrvati "iskupili u borbi za brončanu medalju".

Slovenski Dnevnik naglašava iznenađenje i završnicu susreta, ističući da je Hrvatska nadigrala Island u odlučujućim trenucima:

"Hrvati su u utakmici za broncu u Herningu iznenadili Islanđane" ,uz dodatak da su se "naši južni susjedi na kraju veselili brončanoj medalji".

Regionalni mediji tako se slažu u ocjeni da je Hrvatska još jednom potvrdila status jedne od najstabilnijih i najuspješnijih rukometnih reprezentacija u Europi.