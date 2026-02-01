Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
REAKCIJE SUSJEDA

Regionalni mediji dive se ovome što radi Hrvatska, evo što pišu u Srbiji, BiH i Sloveniji

Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Marko Pavić
01.02.2026.
u 17:20

Regionalni mediji slažu se u ocjeni da je Hrvatska još jednom potvrdila status jedne od najstabilnijih i najuspješnijih rukometnih reprezentacija u Europi.

Hrvatska rukometna reprezentacija svladala je Island (34:33) te se tako u danskom Herningu okitila broncom s Europskog prvenstva. Regionalni mediji izvještavaju o novom uspjehu hrvatskih rukometaša.

Srbijanski Kurir naglasak stavlja na tijesnu pobjedu u utakmici za treće mjesto te podsjeća na bogatu povijest hrvatske reprezentacije:

"Rukometaši Hrvatske osvojili su brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što su u borbi za treće mjesto svladali Island."

U osvrtu se ističe kako je riječ o drugoj velikoj medalji u samo godinu dana, uz podsjetnik da je Hrvatska višestruki osvajač medalja na europskim i svjetskim prvenstvima te dvostruki olimpijski prvak.

Bosanskohercegovački Klix detaljno opisuje tijek susreta i naglašava reakciju Hrvatske nakon poraza u polufinalu:

"Rukometna reprezentacija Hrvatske osvajač je brončane medalje na Europskom prvenstvu, nakon što je u borbi za treće mjesto u danskom Herningu svladala Island."

Klix posebno ističe snažna otvaranja oba poluvremena, dobru igru hrvatskog vratara te fizički zahtjevnu utakmicu, zaključujući kako su se Hrvati "iskupili u borbi za brončanu medalju".

Slovenski Dnevnik naglašava iznenađenje i završnicu susreta, ističući da je Hrvatska nadigrala Island u odlučujućim trenucima:

"Hrvati su u utakmici za broncu u Herningu iznenadili Islanđane" ,uz dodatak da su se "naši južni susjedi na kraju veselili brončanoj medalji".

Regionalni mediji tako se slažu u ocjeni da je Hrvatska još jednom potvrdila status jedne od najstabilnijih i najuspješnijih rukometnih reprezentacija u Europi.
Ključne riječi
EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar Nikola Šubić Zrinski
Nikola Šubić Zrinski
18:04 01.02.2026.

Izgleda da nam Mađari i Talijani više nisu susjedi.

KP
Karlovacko pivo
17:36 01.02.2026.

Koga briga šta pišu komšije dečki su obavili svoj poso a sad je red na gradonačelniku ili neka slete u Splitu ili zadru

KU
Kukaimotika
17:48 01.02.2026.

Procitao sam samo naslov i vidio da je fake clanak, nigdje nema dojmova iz regionalnih medija.........slovenskih, talijanskih, austrijskih i madjarskih! Zato sam odbio citati dalje!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!