Sjećate se hrvatskog vratara koji je dobio otkaz u Srbiji jer je bio na Thompsonu? Javio se nakon otkazivanja

Doček hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu je otkazan nakon što su naši igrači osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Razlog otkazivanja je neslaganje oko glazbenog programa. Igrači, stručni stožer i HRS željeli su da na dočeku nastupi Marko Perković Thompson, no Grad Zagreb na to nije pristao.

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti", stoji u priopćenju HRS-a.

Iz Saveza su pritom zahvalili svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, ali naglasili kako smatraju da bi doček hrvatske reprezentacije trebao biti održan u glavnom gradu, na središnjem trgu, kao što je to bio slučaj i ranijih godina. Dodali su i da će gradovima koji su se javili s ponudama biti organizirane utakmice kako bi se uspjeh mogao zajednički proslaviti.

O cijeloj situaciji oglasio se i hrvatski vratar Filip Ivić, koji je na Instagramu objavio fotografiju prošlogodišnjeg dočeka te praznog Trga bana Jelačića uz poruku:

"E, moj Zagrebe, ginuli su za ovu medalju…"

Podsjetimo, Ivić je prošlog lipnja potpisao za RK Vojvodinu, no ugovor je raskinut nakon dva tjedna, nakon što je bio na Thompsonovu koncertu na zagrebačkom Hipodromu.