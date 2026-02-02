Naši Portali
FOTO Rukometaši se vratili u Hrvatsku: 'Ne želimo se miješati u politiku, ali zaslužili smo lijep doček s Thompsonom'
Tomašević i Možemo ponizili su rukometnu reprezentaciju, a Zagreb je prestao biti glavni grad svih Hrvata
FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
Dečki su pokazali što znači boriti se za Hrvatsku i pokazali nam da možemo biti najbolji
'E, MOJ ZAGREBE'

Sjećate se hrvatskog vratara koji je dobio otkaz u Srbiji jer je bio na Thompsonu? Javio se nakon otkazivanja

Mannheim: Utakmica 1. kola skupine B na Europskom prvenstvu rukometaša Hrvatska - Španjolska
Foto: DPA/PIXSELL/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Marko Pavić
02.02.2026.
u 07:07

"E, moj Zagrebe, ginuli su za ovu medalju…", napisao je Filip Ivić.

Doček hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu je otkazan nakon što su naši igrači osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Razlog otkazivanja je neslaganje oko glazbenog programa. Igrači, stručni stožer i HRS željeli su da na dočeku nastupi Marko Perković Thompson, no Grad Zagreb na to nije pristao.

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti", stoji u priopćenju HRS-a.

Iz Saveza su pritom zahvalili svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, ali naglasili kako smatraju da bi doček hrvatske reprezentacije trebao biti održan u glavnom gradu, na središnjem trgu, kao što je to bio slučaj i ranijih godina. Dodali su i da će gradovima koji su se javili s ponudama biti organizirane utakmice kako bi se uspjeh mogao zajednički proslaviti.

O cijeloj situaciji oglasio se i hrvatski vratar Filip Ivić, koji je na Instagramu objavio fotografiju prošlogodišnjeg dočeka te praznog Trga bana Jelačića uz poruku:

"E, moj Zagrebe, ginuli su za ovu medalju…"

Podsjetimo, Ivić je prošlog lipnja potpisao za RK Vojvodinu, no ugovor je raskinut nakon dva tjedna, nakon što je bio na Thompsonovu koncertu na zagrebačkom Hipodromu.
KA
kajbiti
07:31 02.02.2026.

Ljudi ne smeta njima pjesma ni Thompson. Njima smeta okupljanje Hrvata u Zagrebu . Oni su samo nasli izliku u jednoj pjesmi koja nije zabranjena nigdje u Hrvatskoj ali eto oni, branitelji antifasizma, ali ničija nije do zore cvala. Kaže pjesma. Kako se nisu digli tako kad je neki dan onaj srbin u Kninu pozivao na rs krajinu. Ne to im ne smeta. Nisu se ni oglasili. Ali okupljanje Hrvata u Zg je opasno. Za njih, je.

