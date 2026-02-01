Naši Portali
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Definitivno nema dočeka rukometaša u Zagrebu! 'Nije prihvaćena želja igrača da pjeva Thompson'
DOČEK RUKOMETAŠA

Tomislav Tomašević se oglasio : 'Nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca'

Otkazan doček rukometaša u Zagrebu
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
01.02.2026.
u 22:21

'Žao mi je što su rukometaši tako odlučili i još jednom im čestitam na osvojenoj brončanoj medalji na Europskom prvenstvu u rukometu', napisao je Tomašević

Nakon što se donose mnoge pretpostavke o dočeku rukometaša u Zagrebu, oglasio se i sam gradonačelnik Tomislav Tomašević na svom Facebooku.

'Nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija ušla u polufinale Europskog prvenstva počele su pripreme Grada Zagreba za doček rukometaša u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom te je, prema željama rukometaša, dogovor bio da se doček organizira u slučaju osvajanja bilo koje medalje. S predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza usuglašeni su termin, lokacija dočeka i program te se samo čekalo da se vidi hoće li rukometaši osvojiti brončanu medalju u nedjelju. U dogovoru s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza, na Trgu bana Jelačića bi nastupili Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže koje bi izvele pjesmu “Ako ne znaš što je bilo”, omiljenu pjesmu rukometaša i na Svjetskom prvenstvu i sad na Europskom prvenstvu', napisao je.

'Nedugo nakon osvajanja brončane medalje rukometaši su inzistirali da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i Thompson. Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti', ističe i dodaje 'Žao mi je što su rukometaši tako odlučili i još jednom im čestitam na osvojenoj brončanoj medalji na Europskom prvenstvu u rukometu'.
DU
dugiarap
22:27 01.02.2026.

Nismo HTJELI a ne nismo mogli, zgubidan jedan

CC
ceterum censeo
22:32 01.02.2026.

Tomaševiću, sram te bilo. Sad je jasno da ti nisi samo protiv navodnog ustaškog pozdrava, nego protiv pjevača Thompsona i onoga što on predstavlja. U pjesmi "Ako ne znaš što je bilo" nema ustaških pozdrava.

AL
AP_LApapa
22:28 01.02.2026.

A Dubiozi si mogao tek tako pljunuti 118 000 eura ko da su ti ćaćini. Nego kada ćete vratiti ime trga dokazanog pedofila i zločinca?

