Mijić: Stanivukovića su pozvali s ciljem rasplamsavanja velikosrpstva; Mamić: Zazivanje tzv. Republike Srpske Krajine zahtjeva oštru osudu i reakciju RH

"Da neko dijete koje je danas rođeno u Banjoj Luci nikada ne zaboravi Republiku Srpsku Krajinu, da ne zaboravi Oluju... da znaju da ova zemlja pripada nama”, poručio je s govornice u Gračacu banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, u govoru koji je otvorio niz političkih prijepora. Trebalo je to biti obilježavanje Svetog Save i prva Svetosavska akademija u Gračacu nakon Domovinskog rata, no Stanivukovićev nastup ubrzo je zasjenio samu proslavu. Uz podsjećanje na „srpske zemlje”, Republiku Srpsku Krajinu te operacije Bljesak i Oluju, njegov govor dobio je snažan politički prizvuk, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije u Hrvatskoj.

Politički analitičar Mate Mijić smatra da ovakvi istupi uopće ne bi trebali biti iznenađenje. "Velikosrpski ispadi u sklopu nečega što se zove ‘Svetosavska akademija’ nikoga ne bi trebali iznenaditi. To je kao da vas iznenadi lopta na nogometnoj utakmici. Svetosavlje je temelj velikosrpstva, ono je trajni politički program na kojemu je utemeljen srpski nacionalizam i imperijalizam”, kaže. Dodaje kako takva događanja, iako se predstavljaju kao kulturna ili vjerska, po svojoj prirodi ne služe samo promicanju pravoslavne tradicije, nego prije svega širenju političke ideologije.

"Često se događa pogreška da mi iz pozicije katoličke tradicije koja promiče sekularnost i univerzalizam promatramo pravoslavlje. Ali unatoč velikim doktrinarnim sličnostima, u društvenom su smislu to dva svijeta. Stanivuković na ovom događanju nije bio slučajni prolaznik, nego uzvanik pozvan s određenim ciljem. A taj cilj ne može biti ništa drugo nego rasplamsavanje velikosrpskog sentimenta koji je usmjeren izravno protiv Republike Hrvatske i hrvatskog naroda. Činjenica da hrvatska država ovakva događanja svrstava pod kulturna ili vjerska te ih – posredno ili neposredno – financira puno govori o manjku samosvijesti i nerazumijevanju povijesnih i političkih kretanja, ideologija i konteksta kod onih koji upravljaju javnim novcem", zaključuje Mijić.

Sličnog je stava i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić, koja ističe da je Stanivuković svoj dolazak u Gračac "svjesno iskoristio za promicanje velikosrpske ideologije”. "Zazivanje tzv. Republike Srpske Krajine, spominjanje srpske zemlje neprihvatljivo je i zahtjeva oštru osudu i reakciju hrvatskih vlasti. Svojim istupom, negira hrvatski suverenitet, omalovažava žrtvu i stradanja ljudi za vrijeme srpske agresije. Istovremeno, poruke koje je uputio zasigurno nisu one koje bi građani srpske nacionalnosti trebali i željeli čuti", kazuje.