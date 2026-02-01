Sa samo 14 godina uključio se u politiku, a o Brexitu je sanjao godinama

Nigel Paul Farage jedna je od najprepoznatljivijih i najkontroverznijih figura britanske politike novijeg doba. Rođen 3. travnja 1964. u Farnboroughu, Farage je imao veliki utjecaj na smjer zemlje, a njegov život i karijera isprepleteni su dramatičnim preokretima i žestokim debatama. Njegov djed, Harry Farage, borio se u Prvom svjetskom ratu, a otac je napustio obitelj i borio se s alkoholizmom. Školovanje je proveo u prestižnom Dulwich Collegeu te se već s 14 godina pridružio se Konzervativnoj stranci. Dio nastavnika bio je zabrinut zbog njegovih navodnih ekstremnih pogleda. Iako su ga neki optuživali za rasizam i antisemitizam, Farage je tvrdio da su to bili "mladenački ispadi“ i "namjerno izazivanje reakcija“.

Nakon škole, Farage se zapošljava kao trgovac te 1992. godine napušta stranku u znak protesta zbog potpisivanja Ugovora iz Maastrichta koji je otvorio put jačoj europskoj integraciji. Njegovo nezadovoljstvo europskim projektom postaje temelj cijele političke karijere. Godine 1993., Farage postaje jedan od osnivača UKIP-a, odnosno Stranke za neovisnost Ujedinjenog Kraljevstva. Stranka je bila mala i marginalne, a cilj joj je bio izlazak Velike Britanije iz Europske unije. Godine 1999., Farage je izabran za zastupnika u Europskom parlamentu gdje je svojom retorikom i govorima često šokirao europske kolege. Njegova karizma i populistička retorika privukli su birače nezadovoljne tradicionalnim strankama i imigracijskom politikom.

Farage je bio neumorni zagovornik Brexita godinama prije nego što je sama riječ ušla u širu upotrebu. Njegova kampanja za izlazak iz EU kulminirala je referendumom 2016., na kojem je 52% Britanaca glasalo za napuštanje Unije. Farage je tog dana slavio trenutak koji je, kako je istaknuo, bio ispunjenje njegove političke misije. Naime, njegov pritisak na tadašnjeg premijera Davida Camerona bio je ključan za raspisivanje referenduma. Farage je nakon toga kratko odstupio iz politike, ali se ubrzo vratio kao vođa nove stranke, Reform UK, okupljajući one koji su smatrali da proces izlaska iz EU ide presporo ili nije dovoljno radikalan.

Njegov privatni život također je često bio pod povećalom. Bio je dvaput oženjen, ima četvero djece, a njegova druga supruga je Njemica, što je često isticao kao dokaz da nije "anti-europski“, već samo protiv EU birokracije. Farage je poznat po ljubavi prema pivu, cigaretama, ribolovu i nogometu, a njeguje imidž običnog čovjeka iz puba, zbog čega se povezuje s biračima. Godine 2010., tijekom predizborne kampanje preživio je tešku zrakoplovnu nesreću u kojoj je zadobio ozbiljne ozljede.