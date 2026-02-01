Žena mislila da se prehladila, srušila se u kupaonici, a onda su liječnici rekli da joj ostaje još par sati života

Bivša vlasnica škole plivanja iz francuskih Alpa Friedel de Beer preživjela je rijetku i po život opasnu infekciju koja je počela kao obična prehlada, a završila amputacijom noge. Danas, s protezom, aktivno pliva, vozi kajak i hoda. Sve je počelo u veljači 2023. Friedel se osjećala kao da je prehlađena, uzela lijekove protiv bolova, ali i dalje joj je bilo loše. Nekoliko dana kasnije, dok je vozila prema unajmljenoj kući, morala je stati na svakoj benzinskoj postaji jer je bila iscrpljena. Na gležnju joj se pojavila crvena mrlja, a koža je postala tamna s krvavim mjehurićima. Sljedećeg dana srušila se u kupaonici. Suprug ju je odvezao u bolnicu, gdje su liječnici rekli da joj preostaje još samo nekoliko sati života. Dijagnosticirana joj je streptokokna infekcija tipa A koja se razvila u nekrotizirajući fasciitis – poznat kao 'bolest koja jede meso' – rijetku, ali ekstremno opasnu infekciju koja uništava tkivo munjevitom brzinom.

Friedel je stavljena u induciranu komu na osam dana kako bi kirurzi svakodnevno uklanjali zaraženo tkivo. "Rezali su sve što nije krvarilo, infekcija se mogla širiti nekoliko centimetara na sat", prisjetio se njezin suprug. Noga joj je ostala gotovo potpuno bez kože od stopala do koljena. Kad se probudila 21. veljače, infekcija nije popuštala pa joj je 24. veljače amputirana noga ispod koljena. Temperatura nije padala, pa je 3. ožujka uslijedila amputacija iznad koljena. Nakon operacija uslijedile su seanse fizioterapije, učenje hodanja s protezom i borba s ranama. U veljači 2025. morala je podvrgnuti još jednoj operaciji uklonjeno joj je 4 cm bedrene kosti kako bi proteza bolje pristajala. Ostala je u bolnici do srpnja 2025. dok se rana nije zacijelila. Danas Friedel živi punim plućima. "Imam loše dane ili tjedne. Tada se prepustim tuzi, ljutnji, frustraciji ali onda krenem dalje", dodaje, piše Mirror.