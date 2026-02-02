Treba li uspostaviti direktnu liniju s Moskvom? 'Europljani moraju imati kanal...'

"Ukrajina zna da može računati na nepokolebljivu podršku Europljana", smatra Jean-Noël Barrot, ministar vanjskih poslova Francuske, te dodaje kako Ukrajina iz Europe dobiva financijsku pomoć te većinu obavještajne i vojne podrške. Pritom, Barrot vjeruje da Europa ne ide dovoljno brzo u jačanju svoje snage, posebno obrambenih mogućnosti. "Dok Ukrajina prolazi kroz iznimno oštru zimu s temperaturama do -30 stupnjeva, Vladimir Putin nastoji izazvati humanitarnu krizu neprestanim udarima na energetsku infrastrukturu. Ako su Sjedinjene Države uspjele postići da ti udari barem privremeno prestanu i ako se Rusija pridržava tog zahtjeva, to je očito dobra vijest", kazao je za Lberation, komentirajući tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa kako je uvjerio Putina da prihvati prekid vatre.

"U ovom trenutku Vladimir Putin ne pokazuje nikakav znak stvarne volje za napredak prema miru", kaže francuski ministar te dodaje kako je "posebna operacija“ Kremlja katastrofalan neuspjeh za Rusiju, s obzirom na to da je zemlja pretrpjela vele gubitke. "Krajnje je vrijeme da Vladimir Putin odustane od svojih pretenzija i konačno prihvati prekid vatre."

Francuski predsjednik Emmanuel Macron spomenuo je mogući povratak dijaloga s Vladimirom Putinom, a Barrot ističe kako Europljani moraju imati kanal da zastupaju svoje interese. "Francuska nikada nije načelno isključila razmjenu s Rusijom, u potpunoj transparentnosti s Ukrajinom i europskim partnerima, pod uvjetom, naravno, da to bude korisno. Europljani, koji su sada glavni financijski i vojni podupiratelji Ukrajine, moraju imati kanal da zastupaju svoje interese, bez delegiranja odgovornosti bilo kome drugome."

Posljednjih su tjedana porasle i napetosti sa SAD-om pa je ministar komentirao kako Europa može osigurati svoju sigurnost i neovisnost: "Europa mora reći 'ne' svakom zastrašivanju i svakoj prisili, odakle god dolazili. Da bi to učinila, mora ubrzati provedbu ideje koju branimo već gotovo deset godina: strateške autonomije. To podrazumijeva da se ojača kako ne bi postala plijen predatorskih apetita novih carstava. Nakon Covida-19, rat u Ukrajini pokazao je opseg naših ovisnosti u energetskom, prehrambenom i medicinskom sektoru – koje su se smanjile, ali i dalje su prevelike. Pretenzije Sjedinjenih Država na Grenland, europski teritorij pod zaštitom NATO-a, otkrile su ovisnosti Europe u sigurnosnom području. Europa stoga mora nastaviti naoružavanje i jačanje kako bi sama preuzela odgovornost za svoju sigurnost."

"Jasnoćom svojih poruka i jedinstvom, Europa je natjerala američku administraciju da preispita svoj stav o Grenlandu. Primjećujem da su se u mnogim europskim zemljama shvatili da je Europa mnogo jača nego što su neki mislili. Prekretnica koju mora napraviti jest da se prihvati kao velika sila sposobna odvratiti svaku povredu svojih interesa", ustvrdio je.