USLIJED NAPETOSTI U IRANU

Bez prethodne najave: Sastali se visoki američki i izraelski generali u Pentagonu

REUTERS
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
01.02.2026.
u 21:33

Sjedinjene Države pojačale su svoju mornaričku prisutnost i zračnu obranu na Bliskom istoku nakon što je predsjednik Donald Trump iznova prijetio Iranu

Najviši američki i izraelski generali sastali su se u Pentagonu u petak uslijed rastućih tenzija s Iranom, rekla su dva američka dužnosnika u nedjelju, govoreći pod uvjetom anonimnosti. Dužnosnici nisu otkrili detalje zatvorene rasprave između američkog generala Dana Cainea, predsjednika Združenog stožera i Eyala Zamira, načelnika glavnog stožera izraelskih oružanih snaga.

Sastanak nije unaprijed bio najavljen. Sjedinjene Države pojačale su svoju mornaričku prisutnost i zračnu obranu na Bliskom istoku nakon što je predsjednik Donald Trump iznova prijetio Iranu, pokušavajući zemlju prisiliti za pregovarački stol. Iransko vodstvo upozorilo je u nedjelju o regionalnom sukobu ako SAD napadne zemlju.

Donald Trump rekao je u nedjelju kako se nada da će postići dogovor s Iranom, nekoliko sati nakon izjava iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija koji je upozorio na rizik "regionalnog rata" ako američki predsjednik provede u djelo svoju prijetnju vojnom intervencijom. Izraelski ministar obrane Israel Katz u nedjelju se sastao sa Zamirom nakon njegovih sastanaka u Washingtonu, da ocijene situaciju u regiji i "operativnu spremnost izraelske vojske za bilo koji mogući scenarij."
ĐO
Đo
21:46 01.02.2026.

Amerika če vjerojatno odabrati drugi način napada a oni imaju tehnologiju za to .ili izazvati vremensku anomaliju ili veliki razorni potres poduzimati vojnu konvencionalnu akciju je skupo a i ljudske živote su u pitanju i to veliki .

