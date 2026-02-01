Bez prethodne najave: Sastali se visoki američki i izraelski generali u Pentagonu

Najviši američki i izraelski generali sastali su se u Pentagonu u petak uslijed rastućih tenzija s Iranom, rekla su dva američka dužnosnika u nedjelju, govoreći pod uvjetom anonimnosti. Dužnosnici nisu otkrili detalje zatvorene rasprave između američkog generala Dana Cainea, predsjednika Združenog stožera i Eyala Zamira, načelnika glavnog stožera izraelskih oružanih snaga.

Sastanak nije unaprijed bio najavljen. Sjedinjene Države pojačale su svoju mornaričku prisutnost i zračnu obranu na Bliskom istoku nakon što je predsjednik Donald Trump iznova prijetio Iranu, pokušavajući zemlju prisiliti za pregovarački stol. Iransko vodstvo upozorilo je u nedjelju o regionalnom sukobu ako SAD napadne zemlju.

Donald Trump rekao je u nedjelju kako se nada da će postići dogovor s Iranom, nekoliko sati nakon izjava iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija koji je upozorio na rizik "regionalnog rata" ako američki predsjednik provede u djelo svoju prijetnju vojnom intervencijom. Izraelski ministar obrane Israel Katz u nedjelju se sastao sa Zamirom nakon njegovih sastanaka u Washingtonu, da ocijene situaciju u regiji i "operativnu spremnost izraelske vojske za bilo koji mogući scenarij."