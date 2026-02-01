Milošević o govoru Stanivukovića: 'Takve izjave najviše štete isključivo Srbima u Hrvatskoj'

Prije nekoliko godina zvali su ga "zlatnim dečkom bosanskohercegovačke politike", političarem nove generacije od kojeg se puno očekuje i alternativom Miloradu Dodiku. Sve su to bili epiteti koji su se lijepili sadašnjem gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću koji se, kako to često biva, na koncu pokazao u potpuno drukčijem svjetlu.

"Malom Dodiku" nije bilo mrsko slikati se s četnicima u Foči 2019., negirati genocid u Srebrenici 2020., a svojim izjavama u Gračacu izazvao je žestoke reakcije u Hrvatskoj. Spominjao je Draško Stanivuković i Bljesak i Oluju, a pozivao je i da se ne zaboravi tzv. RSK. – Da se podržimo, da neko dijete koje je danas rođeno u Banjoj Luci nikada ne zaboravi Republiku Srpsku Krajinu, ne zaboravi Oluju – kazao je Stanivuković. Za Borisa Miloševića, predsjednika Srpskog narodnog vijeća, nema dvojbe:

– Želim naglasiti da ne podržavam i osuđujem izjave koje mogu na bilo koji način ugroziti dobre međuetničke odnose u općinama poput Gračaca, gdje je godinama vladala stabilnost bez međunacionalnih incidenata. Takve izjave najviše štete isključivo Srbima u Hrvatskoj. Naši politički predstavnici svih ovih dana kontinuirano pozivaju na mir i jačanje dobrih međunacionalnih odnosa, koji se, nažalost, lako naruše. Domaćini su ugostili Draška Stanivukovića s najboljim namjerama i upozorili ga na važnost poštovanja domaćina, Općine Gračac i Republike Hrvatske. On nažalost očigledno ima neku svoju agendu koja ne ide u korist ni Srbima u Hrvatskoj niti Srbima na prostoru Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine. Nedavno je bio domaćin hrvatskom državnom vrhu u Banjoj Luci i vjerujem da je svjestan važnosti dobrih odnosa s Republikom Hrvatskom, koje ovakvim izjavama može nepotrebno kompromitirati – kazao je Milošević.

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova poručuju da su Stanivukovićeve izjave neprihvatljive i jasno daju do znanja što se očekuje od inozemnih gostiju. – Od svih javnih dužnosnika i gostiju u Republici Hrvatskoj očekuje se odgovornost u nastupima u javnom prostoru i poštovanje suvereniteta Republike Hrvatske, kao i temeljnih vrijednosti našeg Ustava. Republika Hrvatska utemeljena je na vrijednostima slobode i demokracije, a naša pobjeda u Domovinskom ratu konačni je poraz velikosrpske zločinačke politike koja je ostavila svoj povijesno težak trag širom Hrvatske, BiH te, na kraju, Kosova. U Republici Hrvatskoj danas sve nacionalne manjine, uključujući i srpsku, žive sigurno te uživaju zajamčena prava i slobode u skladu s najvišim europskim standardima. Isto to očekujemo i za Hrvate u banjolučkom kraju te u cijeloj Republici Srpskoj, kao pripadnike jednog od tri ustavno konstitutivna naroda u BiH – stoji, među ostalim, u reakciji Ministarstva za naš list.

"Krenemo li s pozitivne strane, ohrabruje reakcija načelnika Općine Gračac", ističe za Večernji list Arsen Bauk, zastupnik SDP-a, i naglašava: – Sama izjava gradonačelnika Banja Luke bila je doista nepotrebna, da ne upotrijebim neku težu riječ, i ovaj put se može pripisati njegovoj mladosti i činjenici da možda nije bio svjestan što je rekao i gdje je to rekao. Sve osude koje idu u smjeru nepoštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske, kao i svega onoga što pamtimo iz devedesetih, potpuno su opravdane. Nažalost, pokazalo se da ni nova generacija političara iz Republike Srpske nije "cijepljena" od iskrivljenog pogleda preko granice. U ovom trenutku ne bih posezao za mjerama poput protjerivanja. Pratim političku scenu u Republici Srpskoj i smatram da je tzv. Republika Srpska Krajina i njezino postojanje znatno doprinijelo tome da danas na tim prostorima ima mnogo manje pripadnika srpske zajednice nego što ih je bilo prije njezina osnivanja – poentira SDP-ov saborski zastupnik.

Milivoj Bešlin, ugledni povjesničar iz Novog Sada, čovjek koji je mnogo pisao i javno govorio o uzrocima i posljedicama krvavog raspada Jugoslavije te žestoki kritičar kako Miloševićeva tako i Vučićeva režima, kao i političkih lidera u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska, u izjavi za Večernji list pomno analizira istup banjolučkog gradonačelnika, koji je podigao veliku buru u Hrvatskoj. – Stanivukovićeva izjava je provokatorska, huškačka i revanšistička. Ne kao opravdanje, ali radi konteksta, mora se uzeti u obzir da je riječ o mladom, populističkom političaru za koga se vežu brojne intimne i koruptivne afere, ali koga iznad svega karakterizira naglašeno odsustvo političke promišljenosti i bilo kakvog formalnog obrazovanja. Zbog toga je pitanje koliko je on, s veoma umjerenim intelektualnim kapacitetima, u stanju procijeniti dalekosežnost takvog huškačkog i ekstremističkog govora – objašnjava Bešlin.

– Također, znajući da je, nakon nekoliko intimnih afera koje su mu pripisivali, danas političar pod potpunom kontrolom Dodika i režima u Beogradu, ovo bi trebalo biti signal svim susjedima Srbije, pa i onima u EU i NATO, da je velikosrpski projekt i dalje živ, da se od njega nije odustalo, te da, kako je jednom prilikom rekao Dačić, "drugo poluvrijeme" tek slijedi, jer srpski nacionalizam nije zadovoljan postojećim granicama i regionalnim odnosom snaga. Osim toga nekad je upravo Stanivuković smatran alternativom Dodiku i njegovoj nacišovinističkoj, pa čak i rasističkoj retorici. Danas djeluje da je on i ekstremniji i neodgovorniji od Dodika, a sličnu retoriku imaju i drugi političari u manjem bh. entitetu. Dakle, dugo se vjerovalo da je Dodik glavni regionalni problem i ključni faktor nestabilnosti, ali sada, kada je njegova karijera na zalasku, vidimo da sami temelji tog entiteta proizvode istu vrstu regionalne nestabilnosti i ekstremizma te da je riječ o strukturnom, a ne individualnom problemu – zaključuje Bešlin u izjavi za Večernji list.

Miroslav Vidović, najbliži suradnik generala Petra Stipetića i jedan od potpisnika sporazuma o predaji 21. kordunskog korpusa vojske tzv. RSK Hrvatskoj vojsci, koju je predvodio general Stipetić, čime je i službeno okončana akcija Oluja, a time i tzv. RSK, komentirao je za Večernji list izjavu gradonačelnika Banje Luke.

Vidović je istaknuo da je takva izjava neprihvatljiva te poručio da "ako u Hrvatsku dolaze političari koji žele govoriti o prošlosti, onda trebaju govoriti istinu, a ne prizivati tvorevinu koja se više nikada neće vratiti i koja je nanijela veliko zlo". Podsjetio je da je tzv. RSK postojala četiri godine, da je s tog područja protjerano nesrpsko stanovništvo te da su počinjeni brojni zločini.

Prema njegovim riječima, takve izjave štete i Srbima i Hrvatima koji danas žive zajedno. Njegova je poruka lokalnim vlastima da ubuduće ne pozivaju političare koji provokacijama podižu tenzije i ostavljaju ljude u tim sredinama s posljedicama takvih istupa.

– Poruka svima koji prizivaju tzv. RSK jest da na to zaborave. Ta se tvorevina više nikada neće vratiti. Kada smo oslobađali zemlju, to smo učinili kako bismo imali slobodno i demokratsko društvo. Oni koji ne priznaju suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje za mene nisu dobrodošli – zaključio je Vidović.

Povjesničar Hrvoje Klasić žestoko je reagirao poručujući da su Stanivukovićeve izjave nepriznavanje suvereniteta. Rekao je da to zahtijeva sankcije, a dao je i poduku iz povijesti gradonačelniku Banja Luke. – Da ga samo podsjetim, takozvana Republika Srpska Krajina nastala je kao rezultat pobune dijela srpskog stanovništva na demokratski izabranu vlast u Hrvatskoj i odmah po njezinu osnivanju uslijedilo je etničko čišćenje, ali i masovni zločini nad nesrpskim stanovništvom, kako u Republici Srpskoj tako i u BiH – rekao je Klasić. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za Večernji list rezolutan je.

– Ono što treba reći i jednima i drugima jest da je Republika Srpska Krajina bila zakašnjela postmoderna verzija NDH. Može se usporediti jedino s NDH nametnutom izvana i zasnovanom na teroru. Nije imala nikakve demokratske institucije i operirala je na teritoriju koji su joj drugi "poklonili". Častiti takvu tvorevinu pozitivnim epitetima naprosto je idiotizam; i sa srpske i s hrvatske strane. Srbiji će trebati dosta vremena da to shvati. Na lijevo-liberalnoj sceni u Hrvatskoj, a djelomično i unutar srpske manjine, stalno se pojavljuje ista priča: pokušaj da se pod svaku cijenu pronađu tzv. "dobri Srbi" ili Srpkinje. Takve političare, na koje se može računati, poput primjerice Borisa Tadića, često se nije korektno tretiralo s hrvatske strane – govori Puhovski.

Za Stanivukovića Žarko Puhovski kaže da je "ista familija kao i Dodik". Što se tiče srpske zajednice u Hrvatskoj, ističe: – Oni moraju živjeti u Hrvatskoj i održavati kontakte s izabranim srpskim vodstvom u Srbiji ili Republici Srpskoj. Međutim, moraju se jasno ograditi jer će u suprotnom stalno biti izloženi neopravdanim pritiscima, poput slučaja Medaković. U ovoj dinamici akcije i reakcije, nacionalizam na srpskoj strani će se zaoštravati jer manjine također imaju svoj nacionalizam, ali manje poguban od većinskog. Primjerice, na zidovima se pojavljuju natpisi poput 'Ubij Pupovca'. Ako ne možete prihvatiti Pupovca, teško da ćete prihvatiti bilo kojeg Srbina ili Srpkinju – poručuje Puhovski.

Dodaje i da su "neuke inicijative koje žele primijeniti model 'persona non grata' na Stanivukovića i druge srpske ili crnogorske političare potpuno promašene". Izjave gradonačelnika Banje Luke i njegovi mokri snovi o tzv. Republici Srpskoj Krajini neprihvatljivi su i predstavljaju udar na suverenitet Republike Hrvatske. Ubuduće bi Stanivukoviću i sličnima bilo korisno da se prije posjeta upoznaju s posljedicama pogubnih politika koje su odnijele tisuće života. Ovakve i slične izjave svakako nisu prijateljske.