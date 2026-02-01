Zbog prijevare nakon Ukrajinke uhićen i Ukrajinac: Izgovorili niz ozbiljnih laži

Uz 39-godišnju Ukrajinku uhićenu prošlog tjedna zbog prijevare 75-godišnje žene iz okolice Bjelovara, policija je uhitila i 43-godišnjeg Ukrajinca koji se žrtvi lažno predstavio kao liječnik, tražeći novac za hitno liječenje njezinog sina. Muškarac je prije tjedan dana nazvao 75-godišnju ženu na fiksni telefon te ju je, lažno se predstavivši kao liječnik iz susjednog grada, uvjerio da je član njezine uže obitelji doživio tešku nesreću pa je za hitno liječenje potrebno 97 tisuća eura, izvijestila je bjelovarsko-bilogorska policija.

Nasamarena žena je potom ženskoj osobi koja je čekala ispred kuće predala sav novac koji je imala kod sebe, odnosno 36 tisuća eura. Policija je utvrdila da se 39-godišnja Ukrajinka taksijem dovezla do adrese žrtve, preuzela novac i potom ga u Zagrebu predala 43-godišnjem sunarodnjaku. Utvrđeno je također da se osumnjičena prethodnih dana nalazila i na području Siska, Virovitice i Crikvenice, gdje su zaprimljene dojave građana o pokušajima prijevare.

Istragu su proveli policijski službenici Policijske postaje Bjelovar u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom, što je rezultiralo identifikacijom i uhićenjem oboje osumnjičenih. Predani su pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru.