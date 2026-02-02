Slijedi kaos u odnosima i iznenadni šokovi: Saznajte tko će najgore proći, a tko doživjeti preporod!
Ponedjeljak započinje pod snažnim i dramatičnim utjecajem Mjeseca u znaku Lava, čija se energija još osjeća nakon punog Mjeseca prethodnog dana. Ipak, dan je ispunjen napetim aspektima koji donose sukobe emocija i razuma, da bi se večernjim prelaskom Mjeseca u Djevicu atmosfera potpuno promijenila i usmjerila na red i analizu.
Ovan: Vaš društveni život i kreativnost su u prvom planu, no osjećate pritisak odgovornosti. Jutarnji sati donose potencijalne drame u ljubavi, stoga pazite što govorite. Večer preusmjerava vašu energiju na posao i zdravstvene navike, što vam donosi prijeko potreban mir.
Bik: Potreba za slobodom i promjenom je izrazito jaka zbog djelovanja Urana u vašem znaku. Moguće su neočekivane situacije u domu ili napetost u obiteljskim odnosima. Večer donosi opuštanje i vraća fokus na ljubav, kreativnost i zabavu.
Blizanci: Komunikacija je danas vaše minsko polje, posebno ujutro. Vaš vladar Merkur u sukobu je s Mjesecom, pa su nesporazumi gotovo neizbježni. Ipak, večer nudi priliku da kroz iskren razgovor riješite sve probleme i posvetite se obiteljskom okruženju.
Rak: Dan započinje s naglaskom na financijama i osjećaju vlastite vrijednosti. Kao vladar Mjeseca, osjećat ćete svaku promjenu energije vrlo intenzivno. Večernji prelazak Mjeseca u Djevicu donosi vam mentalno olakšanje i potrebu za kratkim putovanjem ili razgovorom.
Lav: Mjesec u vašem znaku čini vas zvijezdom dana, ali istovremeno ste na meti svih izazovnih aspekata. Odnosi s partnerima i bliskim osobama bit će na kušnji. Večer vam donosi smirenje i prebacuje fokus na financijsku stabilnost i praktična pitanja.
Djevica: Dan započinjete povučeno, s osjećajem da energiju trebate čuvati za sebe. Ključni trenutak događa se u 19:23, kada Mjesec ulazi u vaš znak, donoseći vam ogroman val energije, samopouzdanja i osjećaj da ponovno imate kontrolu nad svojim životom.
Vaga: Društveni život je vrlo aktivan, no opozicija Mjeseca i vaše vladarice Venere može unijeti prolazno nezadovoljstvo u ljubavni život. Ne donosite nagle zaključke. Večer je idealna za povlačenje, odmor i punjenje baterija u samoći.
Škorpion: Vaša karijera i javni imidž su u fokusu, ali budite spremni na neočekivane prepreke ili promjene. Napetost u domu ili partnerskim odnosima može vam odvratiti pažnju. Večer donosi smirenje kroz druženje s prijateljima i planiranje budućnosti.
Strijelac: Želja za avanturom i širenjem vidika je snažna, no obveze vas tjeraju da ostanete ozbiljni i prizemljeni. Pripazite na komunikaciju jer bi vas brzopletost mogla skupo stajati. Večer donosi fokus na karijeru i dugoročne ciljeve.
Jarac: Ovo je intenzivan dan usmjeren na duboke emocije, intimnost i financije koje dijelite s drugima. Utjecaj vašeg vladara Saturna traži od vas maksimalnu odgovornost. Večernja promjena energije donosi vam olakšanje i želju za učenjem nečeg novog.
Vodenjak: Dok Sunce u vašem znaku jača vašu vitalnost, Mjesec u Lavu stvara napetost u partnerskim odnosima. Kompromis je ključna riječ dana. Večer vas potiče na rješavanje financijskih ili intimnih pitanja koja ste odgađali.
Ribe: Dan započinje fokusom na posao i svakodnevne obveze, a emocionalni kaos oko vas može vas prilično iscrpiti. Navečer, ulaskom Mjeseca u Djevicu, vaša pažnja se usmjerava na partnera i njegove potrebe, a otvara se i prilika za iscjeljujući razgovor.