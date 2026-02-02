Državne institucije Drašku i takvima trebaju pokazati gdje je izlaz iz Hrvatske

Prije nešto više od pet godina pisao sam o gradonačelniku Banje Luke Drašku Stanivukoviću koji je s vlasti u gradu skinuo stranku Milorada Dodika. Draško je, kako sam tada pisao, prikazivan kao predstavnik nove, suvremene generacije, s novim idejama, spreman na borbu protiv korupcije i svega što čini Dodikov sustav godinama. No još tijekom kampanje neki su upozoravali da je Draško "sumnjivih" nazora, vidjela se njegova fotografija s četničkom zastavom, pisalo se potiho o njegovim političkim stavovima... I onda je opću sablazan među Hrvatima i Bošnjacima izazvao na TV-u, kad je rekao da ne priznaje nijednu presudu Haaškoga suda pa tako ni presude Karadžiću i Mladiću, te da se u Srebrenici nije dogodio genocid. Draško je po stajalištima još gori od Dodika.
