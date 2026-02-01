Naši Portali
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
NAKON TJEDAN DANA

Iz pritvora pušten maleni dječak s plavom kapom: 'Nećemo stati dok se sva djeca i obitelji ne vrate kući'

VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
01.02.2026.
u 20:43

'Hvala svima koji su tražili slobodu za Liama. Nećemo stati dok se sva djeca i obitelji ne vrate kući',  teksaški zastupnik Joaquin Castro u nedjelju na X-u

Ekvadorski predškolac Liam Conejo Ramos i njegov otac vratili su se u Minneapolis nakon što su pušteni iz pritvora u Teksasu, gdje su bili zadržani više od tjedan dana, izjavio je teksaški kongresnik Joaquin Castro. Petogodišnjeg dječaka i njegova oca Adriana imigracijski su agenti odveli s prilaza njihove kuće u snježnom predgrađu Minneapolisa te ih poslali više od 2000 kilometara dalje, u pritvor u Teksasu namijenjen zadržavanju obitelji.

'Jučer su petogodišnji Liam i njegov otac Adrian pušteni iz pritvorskog centra Dilley. Sinoć sam ih preuzeo i jutros otpratio natrag u Minnesotu. Liam je sada kod kuće. Sa svojom kapom i ruksakom. Hvala svima koji su tražili slobodu za Liama. Nećemo stati dok se sva djeca i obitelji ne vrate kući',  teksaški zastupnik Joaquin Castro u nedjelju na X-u.

Savezni sudac izdao je nalog kojim se zahtijeva da dječak i njegov otac budu pušteni 'što je prije moguće', a najkasnije do utorka, dok se njihov imigracijski slučaj nastavlja rješavati kroz sudski sustav. Odluku je, prema navodima zamjenika sudskog službenika, a kako je prvi izvijestio San Antonio Express-News, prenio CNN.

'Sada blisko surađujemo s našim klijentima i njihovom obitelji kako bismo osigurali sigurno i pravodobno ponovno okupljanje', poručili su odvjetnici obitelji u subotnjem priopćenju. 'Zadovoljni smo što će se obitelj sada moći posvetiti zajedništvu i pronaći barem malo mira nakon ovog traumatičnog iskustva', dodali su.  U oštrom izražavanju mišljenja, koje je povremeno nalikovalo satu građanskog odgoja, sudac Okružnog suda SAD-a Fred Biery ukorio je 'nepoznavanje američkog povijesnog dokumenta zvanog Deklaracija neovisnosti' od strane vlade, te citirao pritužbe Thomasa Jeffersona protiv 'potencijalnog autoritarnog kralja', ustvrdivši da ljudi danas 'čuju odjeke te povijesti'.

Liamovo zadržavanje, kao i potresna fotografija na kojoj agent drži dječakov ruksak sa Spidermanom dok on gleda ispod kape s motivom zeca, dodatno je potaknulo bijes javnosti zbog opsežne imigracijske represije administracije Donalda Trumpa u Minneapolisu te ponovno otvorilo pitanje: što se događa s djecom kada njihovi roditelji iznenada budu odvedeni od strane imigracijskih vlasti (ICE)?

U još jednom odstupanju od uobičajenih sudskih normi, sudac je na kraju svoje odluke, ispod potpisa, priložio sada već poznatu fotografiju Liama, uz citate iz Biblije (Matej 19,14 i Ivan 11,35). Biery je napisao da je Liamov slučaj proizašao iz 'loše osmišljene i nespretno provedene vladine potrage za dnevnim kvotama deportacija, očito čak i po cijenu traumatiziranja djece.' 'Promatranje ljudskog ponašanja potvrđuje da kod nekih među nama podla žudnja za neograničenom moći i nametanje okrutnosti u njezinoj potrazi nemaju granica te su lišeni ljudske pristojnosti', napisao je sudac i dodao 'neka pravna država ide k vragu.'

Sudac se osvrnuo i na administrativne naloge za uhićenje koje savezni imigracijski agenti često koriste, a koji ne zahtijevaju potpis suca. 'Administrativni nalozi koje izvršna vlast izdaje sama sebi ne zadovoljavaju standard vjerojatnog razloga, napisao je i dodao 'To je kao da lisica čuva kokošinjac. Ustav zahtijeva neovisnog sudskog dužnosnika.'

Biery je dodao da bi Liam i njegov otac ipak mogli biti deportirani zbog, kako je rekao, 'arkaičnog američkog imigracijskog sustava', no da bi se 'taj ishod trebao dogoditi kroz uređeniju i humaniju politiku od one koja je trenutačno na snazi'.

Nakon što su dječak i njegov otac u nedjelju pušteni iz saveznog pritvora i krenuli natrag prema Minnesoti, zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche izjavio je da bi administracija mogla uložiti žalbu na ovu odluku. 'Nemam konkretan komentar na ono što je sudac jučer rekao, ali općenito govoreći, mi svakodnevno poštujemo zakon', rekao je Blanche za ABC. 

Podsjećamo, Ministarstvo domovinske sigurnosti Liamovog oca je nazvalo 'ilegalnim strancem', ali odvjetnik obitelji tvrdi da je  obitelj legalno ušla u SAD i podnijela zahtjev za azil. 'Obitelj se prijavila graničnim službenicima u Teksasu u prosincu 2024. kako bi zatražili azil', rekao je obiteljski odvjetnik Marco Prokosch.
Stravična nesreća: 37-godišnjak poginuo, dječak teško ozlijeđen
Ključne riječi
pritvor migranti Amerika ICE imigracija

