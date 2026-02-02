Naši Portali
HLADNI VAL

Još jedna snažna oluja pogodila SAD, deseci su poginuli. Očekuje se novi prodor arktičkog zraka

People deal with the aftermath of a major winter storm across a large swath of the United States
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
02.02.2026.
u 08:44

Dužnosnici su rekli da će se obnova opskrbe strujom i istrage o uzrocima smrti nastaviti u teško pogođenim južnim državama, dok hladno vrijeme još uvijek traje

Dvije snažne zimske oluje pogodile su SAD u razmaku od tjedan dana te donijele ekstremno niske temperature, prekide opskrbe električnom energijom i opasni led. Preminuli su deseci osoba u više država, točnije u Kentuckyju, Mississippiju, Tennesseeju, Louisiani, Teksasu i New Yorku. Prva oluja pogodila je sjeveroistok od 24. do 26. siječnja, dok je druga tijekom vikenda donijela snijeg u južnije dijelove. Zdravstveni dužnosnici izvijestili su o smrtnim slučajevima od hipotermije, trovanja ugljičnim monoksidom i nesreća povezanih s vremenskim uvjetima, ističući rizike koji se pojačavaju kako prekidi struje traju, a hladni valovi nastavljaju. Naime, meteorolozi su upozoravali na novi arktički val koji će zahvatiti istočni dio Sjedinjenih Država u nadolazećim danima.

Od 24. do 26. siječnja, Nacionalna meteorološka služba (NWS) zabilježila je velike količine snijega i pojačane snježne pojase preko sjeveroistoka i Velikih jezera, uključujući i do 25 centimetara u dijelovima Chicaga i sjeverozapadne Indiane. Sljedeći val donio je snijeg i uvjete slične mećavi u dijelove Karolina, Georgije, Virginije i Tennesseeja ovog vikenda. Dužnosnici u više država u nedjelju su prijavili porast broja smrtnih slučajeva povezanih s vremenom. Međutim, neki smrtni slučajevi još uvijek se evidentiraju iz prošlotjedne oluje, navodi Newsweek.

"Nažalost, prijavljena su dva dodatna smrtna slučaja u okrugu Panola. To dovodi ukupan broj žrtava na 23. Molimo se za obitelji i prijatelje stradalih", objavio je Tate Reeves, guverner Mississippija. Guverner Kentuckyja, Andy Beshear, naveo je u subotu: "Trebamo vaše molitve jer je broj žrtava sada narastao na 15. Zagrlimo obitelji stradalih u ovom teškom trenutku.“

Meteorolozi očekuju novi prodor arktičkog zraka koji će pojačati opasne osjećaje hladnoće preko istočne polovice zemlje, uz prognozu obilnog snijega i jakih vjetrova. Postoji i mogućnost poplava te vjetrova olujne snage duž dijelova istočne obale. Dužnosnici su rekli da će se obnova opskrbe strujom i istrage o uzrocima smrti nastaviti u teško pogođenim južnim državama, dok hladno vrijeme još uvijek traje.
