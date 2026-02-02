Naši Portali
NA ČIJOJ STE STRANI

ANKETA Tko je trebao popustiti: Tomašević ili rukometaši?

VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 08:54

Podijeljena su mišljenja u vezi s time je li u pravu zagrebački gradonačelnik ili rukometaši, što vi mislite?

Doček hrvatske rukometne reprezentacije nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu otkazan je, a otkazivanje je izazvalo brojne reakcije. Dok su jedni na strani rukometaša i smatraju kako zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije smio zabraniti dolazak Marka Perkovića Thompsona na trg, mnogi se slažu s odlukom gradonačelnika. 

Ovi koji su na strani zagrebačke vlasti smatraju kako su rukometaši stavili Thompsona ispred navijača jer nisu svi njegovi obožavatelji, dok oni koji su na strani rukometaša smatraju kako Tomašević nije smio zabraniti nastup pjevača kojeg su rukometaši toliko željeli. Mnogi misle kako zagrebački gradonačelnik zbog svojih političkih uvjerenja zakida navijače i rukometaše koji su se krvavo borili za medalju, dok drugi smatraju da Thompson nema što raditi na trgu jer ne poštuje zakone uzvikujući sporni pozdrav ZDS. 

Bilo kako bilo, ova situacija podijelila je javnost zbog čega vas pitamo na čijoj ste vi strani. Odgovorite nam u anketi.  

Ključne riječi
Doček rukometaša rukometaši anketa

Avatar horuk
horuk
09:43 02.02.2026.

Mora se reći da se jaz u društvu produbljuje zbog ove i ovakve nehrvatske ljevice. Njima je sve u Hrvatskoj ustašluk. Sve bi zabranili. Sve bi nas pozatvarali. Dovoljno da oni kažu da smo Ustaše i to je to. Onii nemaju ni drugi program i nemaju nikakve sposobnosti ili znanja.

BR
Brdo
09:33 02.02.2026.

Thompsonu nije mjesto na proslavi, jer polarizira navijace! Dosta ljudi voli i zivi za nasu ruk. repku, a smisliti ni Thompsona ni Tomasevica ne mogu. Pripadam takvima!

OX
oxymoron
09:27 02.02.2026.

Nike mi poznato da je Tomasevic osvojio ikakvu medalju. Mozda u neradu I polarizaciji drustva.

