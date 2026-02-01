FOTO Sigurdsson od zgodne Hrvatice dobio zanimljivu posvetu, evo o čemu je riječ

Hrvatska ovih dana živi za rukomet, a ime izbornika Dagura Sigurdssona na svačijim je usnama, pogotovo nakon press konferencije na kojoj je stao u zaštitu naših rukometaša.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Uoči utakmice za broncu s Islanđanima, najpoznatija domaća vizažistica Marina Mamić pružila je podršku Kaubojima na svoj način. Na svom Instagram profilu objavila je transformaciju koja je postala viralna, a pratitelji su ostali zapanjeni nevjerojatnom sličnošću s islandskim stručnjakom.
Foto: Instagram screenshot
"Evo pokušala sam. S obzirom na to da sam se sjetila snimati danas ujutro u osam sati, dobro je i ispao", napisala je Marina. Koristeći isključivo šminku, bez protetike, Mamić je precizno dočarala svaku crtu izbornikova lica, od bradice i frizure do prodornog pogleda koji je postao njegov zaštitni znak.
Foto: Instagram screenshot
Oduševljeni pratitelji preplavili su objavu komentarima, a mnogi su priznali kako na prvu nisu mogli razaznati gledaju li Marinu ili pravog Sigurdssona.
Foto: Instagram screenshot
Ovo nije prvi put da Mamić podržava sportaše, jer se ranije transformirala u Luku Modrića, Joška Gvardiola i Domagoja Duvnjaka.
Foto: Instagram screenshot
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Privatni album
Foto: Instagram
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Foto: Facebook
